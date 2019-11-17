Вацлав Гавел: лицо и идеалы «бархатной» революции

«Вся история жизни Вацлава Гавела удивительна. Несмотря на все сомнения окружающих, все его мечты воплотились в жизнь возобновление самостоятельности страны и возрождение в ней демократии. Вот только это были не мечты – это были твои самые сокровенные желания».

С этими словами главы Чешской католической церкви, кардинала Доминика Дуки народ торжественно в декабре 2011 год проводил в последний путь человека, без которого были бы невозможны изменения, произошедшие в политике, истории и общественном сознании в 1989 году. На печальной церемонии прощания с первым чехословацким президентом присутствовали ведущие мировые политики.

Чаще всего в воспоминаниях присутствующих повторялось слово «свобода». По словам бывшего госсекретаря США Марлен Олбрайт, Вацлав Гавел ценил свободу не просто саму по себе, но как инструмент для торжества правды.

«Будучи президентом, он вдохнул новую жизнь не только в эту страну, но и в давние традиции гуманизма Коменского и Масарика».

Чем же заслужил Вацлав Гавел всенародную любовь и уважение?

От театра к политике

Вацлав Гавел родился в семье предпринимателя, занимавшегося строительством. До начала Второй мировой войны Гавелы владели павильонами киностудии «Баррандов», ресторанами фирмы «Люцерна» и зданиями на пражской набережной Влтавы. Брат Вацлава, Иван, был научным работником.

Вацлав окончил начальную школу в Ждярце в 1947 году и был отправлен в школу-интернат для мальчиков в Подебрадах, однако не успел ее окончить: в 1948 году к власти в стране пришли коммунисты, и Вацлав был исключен из учебного заведения как сын противника нового режима. Он продолжил обучение в Праге и в 1954 году все-таки получил свидетельство о среднем образовании. В течение следующих трех лет он был студентом кафедры экономики транспорта Технического университета, безуспешно пытался перевестись на факультет кино и телевидения. Обратно в Технический университет его уже не приняли. Гавел сможет воплотить свою мечту только в 1966 году, окончив заочное отделение театрального факультета.

Однако отсутствие гуманитарного образования не помешало будущему президенту получить известность в литературных кругах в середине 1950-х годов.

«Первые свои тексты он начал публиковать в середине 50-х годов в журнале «Май», который был умеренно реформистским. Уже тогда Вацлав Гавел привлек к себе заслуженное внимание некоторых коммунистически настроенных деятелей. Те поняли, что в стране появилась по-настоящему исключительная личность, человек, который способен формулировать мысли вне конформистских рамок, причем не в виде перечня, а в форме готового концепта».

В начале 60-х годов Гавел начинает писать пьесы – к ключевым постановкам по его произведению относится спектакль «Садовый праздник». В 1965 году Гавел вошел в редколлегию литературно-художественного журнала Tvář («Лицо»).

Вскоре последовали первые запреты чехословацкой цензурой его произведений, но вместе с тем пришло и признание за границей. В начале 1969 года Гавел побывал в США и встретился лично с людьми, которые существенно повлияли на формирование его взглядов в дальнейшем, в частности, с Фердинандом Пероуткой, с сотрудниками радио «Свободная Европа» и другими.

Переломным моментом, который можно считать началом политической карьеры Гавела, послужило его выступление на Четвертом съезде чехословацких писателей в июне 1968 года.

После ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в том же году Вацлав Гавел начал активно вести диссидентскую и антикоммунистическую деятельность, участвовать в борьбе за западную демократию и права человека. Последовала череда арестов.

Рассказывает Даниэл Кайзер, в прошлом редактор газеты Lidové noviny и автор двух книг о Гавеле – «Диссидент» и «Президент»:

«Я полагаю, что Вацлав Гавел сам заслужил некоторое подозрительное отношение к себе со стороны политических партий. В 70-е годы в своих оппозиционно настроенных эссе он писал о том, что система политических партий – в том виде, в котором она была известна на Западе, – в будущем изживет себя, и ей на смену придет более компактная система, возможно, какие-то гражданские инициативы. Думаю, что эту мысль он лелеял еще некоторое время и после того, как оказался в стенах Пражского Града в 1989 году, где-то в течение двух месяцев, затем подавил в себе».

По словам Кайзера, впоследствии он был не столько настроен против всех политических партий, сколько против крупных политических группировок.

«Я думаю, что Гавел был тем человеком, который умел объединять людей. Не всех, конечно, но многих. Он был человеком, который не участвовал в ненужных конфликтах. Это само по себе редкое качество, а в случае политика – еще более редкое. Гавел по-своему воспринимал либеральную демократию. Именно поэтому он не доверял определенным политическим партиям», – вспоминает журналист и историк Петр Новачек, которому посчастливилось знать Вацлава Гавела лично.

«Бархатная» вершина

Один из конфликтов, однако, стал нужным и поворотным в его судьбе: осенью 1989 года с выступления пражских студентов началась «бархатная» революция. Гавел был одним из инициаторов создания Гражданского форума, ставшего на тот момент главной оппозиционной силой в Чехии. Имеются архивные записи воспоминаний будущего президента о волнениях 17 ноября 1989 года.

«Манифестация 17 ноября не была, насколько мне известно, самой масштабной из всех, которые здесь когда-либо происходили. К сожалению, побоище, которым она закончилась, было одним из самых жестоких. Общество этим по-настоящему возмущено, и многое тому подтверждение. Например, студенты объявили недельную забастовку, через день, то есть 18 числа, к ним присоединились актеры театров, на многих спектаклях вслух заявляли протесты против сложившейся ситуации, во многих театрах проходили открытые дискуссии, звучал гимн и так далее. В некоторых театрах представления все-таки прошли по программе (кажется, в городах Пльзень, Хеб), но и то лишь потому, что они вовремя не узнали об объявлении общей забастовки».

«Гавела – на Град!» – так звучал главный лозунг «бархатной» революции. Популярность автора высказывания «Правда и любовь должны победить ложь и ненависть» быстро росла, и 29 декабря 1989 года на совместном заседании обеих палат Федерального собрания Чехословакии во Владиславском зале Пражского Града Гавел был единогласно избран президентом — первым некоммунистическим президентом за последние сорок лет.

Очевидцы тех событий вспоминают, что после его прихода к власти в стране перестали работать застарелые привычные механизмы.

Покарать, но не отобрать надежду на исправление ситуации; указывать на моральные нормы, но не судить; отрицать коллективную вину, но вместо этого воззвать к чувству коллективной ответственности – так, по свидетельствам историков и современников, можно было охарактеризовать политический подход Вацлава Гавела к работе со своими гражданами.

Вацлав Гавел покинул свой пост 20 июля 1992 года, за три месяца до окончания своего официального второго президентского срока. Федеральное собрание его не переизбрало, более того, сам Гавел видел конец единой Чехословакии неизбежным.

За время пребывания в кресле президента Гавелу удалось вернуть Чехословакию в международную политику и утвердить прозападную ориентацию страны. Успех внешней политики демонстрируют государственные визиты той поры: в 1989 году Чехословакию посетили папа Иоанн Павел II и президент США Джордж Буш. К важным моментам относится также выход из сферы влияния СССР и первые экономические реформы. Под руководством Гавела страна работала над присоединением к западным структурам, а также над обновлением отношений между странами Центральной Европы, прежде всего в рамках Вышеградской четверки.

26 января 1993 года, после распада Чехословакии, Вацлав Гавел вновь оказался в стенах Пражского Града – на этот раз он возглавил Чешскую Республику, а в январе 1998 года был переизбран на очередной срок. Разделению Чехословакии Вацлав Гавел не противостоял. Автор биографии президента, его друг и пресс-секретарь Михаэл Жантовский, писал, что Гавел обладал «почти религиозной тягой к примирению и неизменно выбирал путь диалога, стремился понять, а не обвинить своего оппонента».

Срок президентских полномочий Вацлава Гавела истек 2 февраля 2003 года. В ходе своего президентства политик отстаивал право и стремление Чехии стать полноправным членом Евросоюза.

Как и положено в случае со значимой исторической фигурой, мнения очевидцев о временах, когда политик стоял во главе государства, разделились. Некоторые полагают, что Гавел слишком задержался на руководящем посту, другие, наоборот, считают период его управления страной светлой полосой надежды. В последнем обращении к народу Вацлав Гавел сказал: «Всем, кого я разочаровал своими идеями и действиями, у для кого я просто вызываю ненависть, я приношу искренние извинения и надеюсь на прощение».

«Мы – небольшой народ. Поэтому у нас не так уж много великих людей. Несмотря на это, мы часто позволяем себе занижать и искажать их заслуги, тем самым их обесценивая. Я верю, что с Вацлавом Гавелом такого не случится. Однако это зависит исключительно и только от нас самих», – заявил на церемонии прощания Вацлав Клаус, второй президент Чехии, ранее ее премьер-министр.