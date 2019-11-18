В президенты Чехословакии Горбачев продвигал своего однокурсника

Когда к концу 1989 года стало очевидно, что всевластию чехословацкой компартии приходит конец, а Густаву Гусаку придется съезжать из Пражского Града, не только в ЧССР, но и в Москве начали размышлять, кто может занять освободившееся место. Историк Михал Махачек представил результаты своих розысков в российских архивах: Михаил Горбачев хотел, чтобы новым президентом страны стал его институтский товарищ Зденек Млынарж (1930–1997), бывший крупный партийный функционер, который после советского вторжения подписал «Хартию-77» и уехал в Австрию. Однако, как известно, чехословацкий народ сделал иной выбор, в который Кремль не вмешался.

В московском архиве Михал Махачек обнаружил любопытное свидетельство: «Существует запись телефонного разговора, состоявшегося 18 декабря 1989 года между Карелом Урбанеком, тогдашним главой компартии Чехословакии, и правой рукой Горбачева – Александром Николаевичем Яковлевым. Они обменивались информацией о предстоящих президентских выборах в Чехословакии. Урбанек сообщил, что сильным кандидатом на этот пост является Вацлав Гавел от Гражданского форума, однако он, мол, еще попытается изменить ситуацию, объявив референдум. Яковлев сообщил, что как раз в это время в Москве находится Зденек Млынарж».

Зденек Млынарж в горбачевской Москве

Историк, подробно изучивший этот эпизод, сообщил, что Млынарж даже, вероятно, находился в тот момент вместе с Горбачевым в соседней комнате. Яковлев проинформировал Урбанека, что с Млынаржем встречались и члены ЦК КПСС, и спрашивал, какую функцию мог бы выполнять в Чехословакии Млынарж в текущей политической ситуации, и можно ли его выдвинуть на пост президента страны. Собеседнику в Праге не оставалось ничего другого, как ответить, что рассмотрит этого альтернативного кандидата. Позднее Карел Урбанек уточнил, что Зденек Млынарж не может быть президентом, потому что у него как эмигранта нет гражданства Чехословакии.

«Однако принципиальная проблема состояла в другом – Зденек Млынарж не пользовался доверием ни у аппарата компартии Чехословакии, ни у оппозиционных движений, ни у большей части общества. Об этом обстоятельстве Горбачев упомянул десять лет спустя, отвечая на вопрос журналиста: «Я думал, что настало время свободы, и что люди захотят, чтобы пришли Дубчек, Зденек и другие, кто сыграл большую роль в Пражской весне. Однако им сказали: "Спасибо, но ваше время ушло" Я очень уважал Зденека и желал ему успеха, но этого не произошло, по крайней мере, не в той степени, что я ожидал». То есть Горбачев тогда прокомментировал ситуацию достаточно нейтрально», – рассказывает Михал Махачек.

Сын Млынаржа Владимир, ранее занимавший пост министра информатики, в ответ на вопрос «Чешского Радио» сообщил, что никогда не слышал о желании Горбачева видеть его отца в кресле президента Чехословакии.

К 1989 году Горбачев и Млынарж были знакомы уже почти сорок лет. Бок о бок они провели все пять лет учебы на юрфаке – с 1950 по 1955 год, в 1953-м оба переживали из-за смерти Сталина. Позже сам Млынарж признавался, что был убежденным сталинистом.

Чешский гость в «двушке» Горбачевых в Ставрополе

После окончания вуза пути друзей расходятся: Горбачев отправляется в Ставрополь, Млынарж в ЧССР, но они продолжают переписываться. Вероятно, именно это близко знакомство определило симпатии Горбачева, который не раз говорил, что после народов СССР ему ближе всего Чехословакия.

Михаил Горбачев вспоминал о том, как в начале лета 1967 года вместе с женой Раисой Максимовной принимал старого чешского друга в Ставрополе: «Он работал тогда в Институте государства и права Чехословацкой Академии наук и приезжал в Москву в связи с подготовкой предложений о проведении политической реформы. В столичных академических кругах его выступление встретили более чем прохладно. Затем он побывал в Грузии, а оттуда на несколько дней заехал погостить в Ставрополь. Мы жили в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Это была первая в нашей семейной жизни отдельная квартира, и нам она нравилась. Зденек же весьма скептически осмотрел наше жилище. Видимо, по чехословацким меркам для первого секретаря горкома партии она выглядела весьма скромной. Зденек расспрашивал о положении в Союзе, в крае, о нашей жизни. Многое он поведал нам о процессах, происходящих в Чехословакии, падении авторитета Новотного. Я почувствовал, что Чехословакия стоит на пороге крупных событий. Прошло полгода, и из газет я узнал, что Млынарж перешел на работу в аппарат ЦК КПЧ, стал одним из авторов известной «Программы действий КПЧ», а затем активным деятелем Пражской весны. Я написал ему письмо, но ответа не получил. По намекам начальника краевого управления КГБ мне стало ясно, что письмо мое пошло совсем по другому адресу».

Однако как партийному функционеру Горбачеву пришлось исполнить ритуальные действия по выражению поддержки и оправданию вторжения в августе 1968 года в Чехословакию войск стран Варшавского договора.

В период Пражской весны Зденек Млынарж был избран секретарем ЦК КПЧ. В августе 1968 года, сразу после вторжения, в числе других партийных лидеров его насильно вывезли в СССР, где он поставил свою подпись под «Московским протоколом», которым перечеркивались реформы в Чехословакии. Млынарж еще успел побывать членом президиума ЦК КПЧ, однако, поняв, что оккупация продолжится, в ноябре 1968 года ушел со всех постов, а в 1970 году был исключен из компартии. Новое место работы он нашел в Национальном музее, где занялся энтомологией.

Перестройка как продолжение Пражской весны

Зденек Млынарж подписал «Хартию-77», а затем эмигрировал в Австрию. Когда в 1985 году его институтский товарищ Михаил Горбачев стал генсеком ЦК КПСС, чехословацкий эмигрант начал пристально следить за переменами в Советском Союзе. В своей книге «Холодом веет из Кремля» Млынарж писал: «Горбачевская политика является исторической реабилитацией чехословацкой попытки реформы в 1968 г., независимо от того, что по этому поводу говорит или может сказать Горбачев…Нынешняя советская политика создает благоприятные условия для возможной реформы в Чехословакии. Можно сказать, что при Горбачеве не возникла бы угроза военной интервенции за перемены, подобные проводившимся в период Пражской весны».

По данным историка Михала Махачека, политическую аналитику и прогностику Зденека Млынаржа читали не только на Западе, но и в Москве. Михаил Горбачев говорил, что ничего плохого о себе он там не нашел. В идеял Млынаржа он прочитывал все те же стремления 60-х к реформированию социализма при сохранении его как базовой общественной модели, считает историк Махачек. Позже на основе личных бесед Горбачева и Млынаржа появилась книга «Диалоги о Пражской весне, перестройке и социализме». Зденек Млынарж скончался в апреле 1997 года. Михаил Горбачев приехал в Прагу, чтобы проводить старого друга в последний путь.

В книге «Жизнь и реформы» Михаил Горбачев пишет: «Реформаторы Пражской весны с энтузиазмом встретили нашу перестройку и требовали перемен у себя на Родине… Ведь что такое 68-й год уже с точки зрения 87-го, 88-го годов? Это как раз и есть те 20 лет, на которые запоздала перестройка...»