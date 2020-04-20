Три десятилетия назад в Чехословакии кипела «война дефисов»

Через несколько недель после своего избрания президентом страны, еще Чехословацкой Социалистической Республики, Вацлав Гавел призвал исключить из названия слово «социалистическая». Упомянутый вариант существовал с 1960 года, когда правящая компартия внедрила в новую Конституцию статью о своей «ведущей роли».

В 1969 году было утверждено федеративное устройство данного государства. Призыву нового руководителя государства, стремившегося после бархатной революции изменить направление развития, депутаты Чешского национального совета вняли 6 марта 1990 года.

По-новому страна стала называться – Чехословацкая Республика.

Для словацкой части политической сцены государства и населения выдвинутый вариант оказался абсолютно неприемлемым. Требование о предоставлении большей степени суверенитета сопровождалось предложением внедрить в название дефис, дабы еще раз и особо подчеркнуть федеративное устройство страны, а также равноправное положение двух половин страны.

Такой вариант в свою очередь категорически не устроил чешских политиков. Неутихающи споры стали причиной заявлений о приближающемся конституционном кризисе.

Увещевать, убедить народных избранников попытался президент Вацлав Гавел. Руководитель государства, находившийся в тот момент на лечении, прислал депутатам свое послание, в первом варианте защищая название - Республика Чешско-Словацкая. Письмо с трибуны зачитал депутат Мартини Палоуш: «Все вы хорошо знаете, что дефис, который всем чехам кажется смешным, излишним и некрасивым, означает гораздо больше, чем просто дефис. Его отстранение для словацкого народа является материализацией символа непризнания его идентичности».

Второй предлагавшийся Вацлавом Гавелом вариант был – Чехословацкая Федеративная Республика.

29 марта 1990 года второй вариант, предложенный Вацлавом Гавелом, прошел голосованием, но действовал лишь в течение трех недель.

Следующим новым названием государства, о котором договорились политики, стало сочетание – Чешская и Словацкая Федеративная Республика. Однако и ему было суждено просуществовать лишь до конца 1992 года, когда общее чешское и словацкое государство вовсе перестало существовать.