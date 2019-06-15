Таинственное пламя горы Богоматери. Свыше трех веков паломничества

Городок известен и своей уникальной системой чехословацких военных укреплений. Кралики сразу после Мюнхенского сговора были присоединены к Германии. В 1938 году посмотреть на укрепления сюда собственной персоной пожаловал фюрер. В окрестностях городка находятся три артиллерийские крепости с масштабными подземными комплексами.

При чем здесь кролики?

– Как приобрел свое название – Кралики этот городок? Некоторые говорят, что там водились грызуны, кролики в несметном количестве…

– Нет, кролики здесь как раз ни при чем. Первоначально город носил немецкое название Грюлих, оно происходит от личного имени Greulich,что было засвидетельствовано еще в XIV столетии. Местные жители произносили его как Кралих, и постепенно оно преобразилось в Кралики (запись в XIX веке). Народная этимология способствовала тому, что происхождение названия городка стали ошибочно связывать вначале с королем – от «Кралики» к «Кралици» (означает подданные короля), уже рукой было подать, а позже и с кроликом.

Во время Тридцатилетней войны (1618 - 1648 год) на горе практически не было растительности, поэтому ее прозвали Лысой. Уже тогда там пролегала дорога, по которой по неизвестной причине совершались детские процессии с молебным пением, восхваляющим Богородицу. Однако как правит легенда, из вырубленной в горе пещеры высвечивало таинственное пламя. Среди юных паломников находился и местный подросток Тобиаш Ян Беккер, позже ставший кановником главного кафедрального собора в Чехии – Святовитского.

– В 1696 году Тобиаш Ян Бекер приехал в Кралики. С того времени датируется начало строительства здешнего храма. В 1700 он был уже действующим. Именно Беккер привез сюда представителей ордена сервитов или служителей Пресвятой Девы Марии, одного из нищенствующих oрденов, основанного в XIII веке в Италии. И в XVIII в. сюда приходило множество паломников. В сохранившихся записях сообщается, что Святое Причащение в течение летнего периода здесь принимали до 120-130 тысяч паломников, что по тем временам было действительно впечатляющей цифрой,

– рассказал «Радио Прага» настоятель прихода Kaрел Moравец.

Согласно народной молве, во время строительства на возвышенности были найдены остатки древней святыни. Люди, помогавшие при строительстве храма на Лысой горе и спешившие из широкой округи на подмогу возводившим церковь, носили бревна и камни, при этом они пели хвалу Девы Марии. Работали в поте лица, не щадя себя и веря в то, что Богоматерь поможет им преодолеть все тяготы непростой жизни. Строительство благодаря такому усердию заняло лишь четыре года, и 21 августа 1700 года в храм торжественно внесли икону Девы Марии Снежной, дар Тобиаша Беккера.

С той поры по настоянию основателя храма Лысая гора переименована на гору Божьей матери. Барочный монастырь и церковь сегодня, как и прежде, соединены с Краликами аллеей: вдоль дороги возведены 14 часовенок Крестового пути.

«Центр Земли там, где пребывает Ваше Величество»

– Что известно о паломниках, посещавших в XVIII веке это место?

– В 1717 году чешский епископ направляет в Рим сообщение о том, что Кралики ежегодно посещают шестьдесят тысяч верующих. Однако через несколько лет число паломников возрастает чуть ли не вдвое: поклониться великой святыне торопятся уже более ста тысяч человек в год, что укрепляет славу этого места как духовного центра.

Монастырь как паломническое место, судя по некоторым слухам, пережил время реформ императора Иoсифа II Габсбурга, сына Марии Терезии, лишь благодаря остроумию одного из представителей ордена сервитов. При посещении королем Богемии монастыря в Краликах на вопрос Иосифа II, где же находится центр Земли, монах нашелся со следующим ответом: «Центр Земли всегда находится там, где изволит пребывать Ваше Величество».

Тут надо напомнить, что в 1781 году Иoсиф II издал знаменитый указ о веротерпимости, затем по его приказу последовало упразднение тех монастырей и духовных орденов, которые, по его мнению, не благоприятствовали делу народного просвещения или присмотра за больными. На чешской и моравской территории вследствие религиозной реформы Иосифа II в 1782–1785 гг. было закрыто свыше 100 монастырей. Церковь стала крайне зависима от государства, а ее отношения с римской курией значительно ограничены. Поэтому приезд этого реформатора в приходы вызывал у настоятелей большие опасения.

– Какие испытания были уготованы этому паломническому месту, с вершины которого открывается панорама на городок и на Кралицкий Снежник?

– Одним из самых серьезных стало испытание в XIX веке. В августе 1846 года в результате удара молнии произошло возгорание, и пламя задело монастырский ансамбль – церковь и монастырь серьезно пострадали. Однако икону, которая сейчас украшает главный алтарь, удалось спасти, как сообщил настоятель храма Kaрел Моравец.

– Уже через год богослужения в храме обновились. Tем не менее, все внутренне убранство, которое вы здесь видите, за исключением разве что нескольких изображений ангелов, появилось уже в конце XIX века, так как у братьев – сервитов не было возможности отремонтировать эти объекты. С 1883 - 1884 гг. монастырь перешел в руки ордена редемптористов (конкрегация Святейшего Искупителя), деятельность которого распространилась за пределы Италии. Они и завершили процесс обновления паломнического центра.

Особой достопримечательностью монастыря являются ступени, ведущие к костелу – копия Святой лестницы, по которой Иисус поднимался на допорос и суд Понтия Пилата.

Антикатолические гонения 1950-х. «Приближаться к Деве Марии строго запрещено»

В 1950-е годы монастырь стал местом заключения монахов. Многие священнослужители были приговорены к многолетним срокам в рамках антикатолической кампании коммунистического правительства, взявшего штурвал власти в свои руки после путча 1948 года.

В ночь с 13 на 14 апреля 1950 монахи всех орденов и конгрегаций были вывезены из своих монастырей в так называемые централизованные места, по большей части в конфискованные государством старые монастыри. В течение одной ночи в монастыре на горе Богоматери оказались почти все редемптористы из Чехии и Моравии. Территорию окружили забором из колючей проволоки, а в окрестностях Кралика появились таблички с предупреждением: «Вход на территорию строго запрещен».

– С 1950 до 1960 года в монастыре и в Доме для паломников (Poutní dům) размещался лагерь для интернированных лиц. Здесь находились в заключении более 530 монахов. Позже здесь так же недобровольно оказались монахини. Восемнадцать лет храм не могли посещать верующие, открыли костел лишь в мае 1968 года. Представители монашеских орденов и конгрегаций не могли выходить за пределы лагеря, а если и могли, то только в сопровождении охранника во всеоружии.

Заключенных выводили под конвоем на полевые работы, при этом уровень механизации на этих участках был очень низким.

Летом по воскресеньям на богослужения в храм приходят от 150 до 250 верующих из разных городов Чехии, Моравии и Польши, раньше также часто приезжали из Германии. Однако по мере старения выселенных из страны немцев их приезды стали редкими, рассказал местный настоятель.

С 2017 года в Доме паломников также открыли ресторан, и в течение туристического сюда приезжает более 50 тысяч туристов из ряда чешских регионов и самых разных стран мира.

– Местные жители говорили, хотя я не знаю, правда ли это, что интернированные должны были буквально голыми руками разбрасывать навоз по полям. Это было время, когда здешние земельные участки обезлюдились, так как местных тут практически не осталось, и сюда пришли новые жители. Некоторые из новопосленцев начали заниматься хозяйством, другие же не проявляли к этой деятельности никакого интереса. В такой ситуации появились государственные фермы, где методы работы были другими, они разительно отличались от частных хозяйств.

– В обновлении сакральных объектов большую роль сыграла иницитива бывшего жителя Краликов?

–Да, Франца Ентшке, который умер в 2018 году. Он основал фонд с целью восстановления часовенок и зданий монастырского комплекса, писал во все концы Европы письма землякам из числа выдворенных после Второй мировой из Чехословакии немцев, прося тех о поддержке. Собрал таким образом более 60 млн крон. «Половину средств, которых потребовала реконструкция, собрали немцы, половину сами чехи», сообщил генеральный секретарь Чешской епископской конференции Станислав Пршибыл.