Табор. 600 лет назад гуситы основали город всеобщего равенства

Красные черепичные крыши окружили высокую ратушу, на главной площади возвышается памятник знаменитому полководцу Яну Жижке, а под средневековыми домами скрываются многокилометровые подземелья.

«Табор был основан как гуситская крепость при драматических обстоятельствах. Рядом находится городок Сезимово Усти, который раньше назывался Усти-над-Лужнице и появился еще в XIII веке. В начале XV века он стал гуситским поселением, куда стекались проповедники и простой люд. Гуситские идеи интересовали и местных горожан, которые находились под защитой местной аристократки Анны из Мохова. Однако часть города принадлежала ее пасынку Олдржиху из Усти, который, напротив, был противником религиозных реформ, и когда в 1419 году Анна умерла, полновластный хозяин изгнал гуситов из города. Однако гуситы не сдались и решили отвоевать Усти, что и произошло в Пепельную среду 1420 года», – рассказывает историк, директор Гуситского музея Якуб Смрчка.

Так что Табор, как и положено городу пассионариев, рождался в огне сражений. Гуситы были не только воинами, но и радикальными христианами – не удивительно, что их попытка восстановить справедливость, как они ее понимали, пришлась на начало Великого поста.

Чешский холм как библейская гора Фавор

«Еще во вторник масленицы жители города, вернувшиеся к католическим обычаям, веселились и выпивали, а рано утром на Пепельную среду город был атакован и захвачен гуситами. Те из горожан, кто отказался к ним присоединиться, были изгнаны. Спустя несколько недель было решено захватить и расположенное неподалеку крепость Градиште. Гуситам удалось вытеснить оттуда гарнизон и укрепиться в фортификации, после чего они начали строить город, – так весной 1420 года был основан Табор», – объясняет историк.

Вплоть до XIX столетия его название оставалось двойным – оно включало имя крепости и звучало как «Градиште горы Табор». Интересно, что город был основан дважды – за сто лет до гуситов его пытался построить влиятельный род Витковицы, сделав это без разрешения короля Пржемысла Отакара II. Монарх изгнал непокорных феодалов из здешних мест и сам возвел крепость, которая и получила название Градиште. После смерти короля она вновь перешла к Витковицам, но город уже не возродился.

«Место, на котором они закрепились, гуситы назвали «Градиште горы Табор». Слово "Табор" встречается еще в Библии. Это гора в Израиле, в области Галилея (на иврите ее название звучит как "Фавор"). В Ветхом Завете израильский полководец Варак сосредоточил там десятитысячное войско и с помощью Господа разбил ханаанейцев. В Новом Завете с горой Фавор связано Преображение Господне. Три ближайших ученика Иисуса увидели его во славе Его Божества, в сопровождении Моисея и Илии – важнейших ветхозаветных праотцов и пророков. Хотя в Новом Завете гора Фавор – Табор непосредственно не упоминается, средневековая христианская традиция связывает события Преображения именно с ней», – напоминает Якуб Смрчка.

В ожидании Апокалипсиса

Эти библейские аллюзии были очень важны для гуситов. Название «Табор» и ранее мелькало в хрониках. Радикальные гуситские проповедники, ходившие из одной деревни в другую, читали селянам свои проповеди, собирая их на различных холмах и возвышенностях, которые называли «горой Табор», так что такое название можно увидеть и на современных картах Чехии.

«Название превратилось в символ – это было уже не просто топоним, а название целого реформистского движения. Понятие «Гора Табор» имело особое значение для радикального гуситского сообщества, которое верило в близкий конец света и пришествие Христа. Они считали себя той армией, которая должна сплотиться вокруг Иисуса, чтобы противостоять злу и Антихристу и одержать победу в последнем бою. Так что там присутствовал и апокалиптический смысл», – поясняет историк, который напоминает, что даже водохранилище на окраине города получило название Иордан – в честь библейской реки.

Средневековый коммунизм

В этом городе гуситы пытались воплотить свои идеалы и мечты о всеобщем равенстве. Священники причащали людей не только хлебом, но и вином – ведь именно за причастие под обоими видами для мирян сражались гуситы, которых еще называют чашниками в честь потира – чаши для причастия. Трапеза, припасы, имущество в городе были общими. Все свои деньги, украшения, золото и серебро люди, приходящие присоединиться к таборитам, бросали в бочку, установленную на центральной площади. Затем это имущество делилось между членами общины в зависимости от потребностей. В Табор приходили целыми семьями, и горожане восторженно встречали своих новых братьев и сестер, как их называли. Все жители Таборы считались равными, вне зависимости от происхождения, никто не должен был считать себя выше другого. Свою жизнь табориты проводили в сражениях, молитвах и беседах о вере. Считается, «таборитский коммунизм» продержался полгода – потом табориты начали брать дань со окрестных крестьян, превращаясь в феодалов и перенимая привычки других землевладельцев.

На главной площади можно увидеть памятник знаменитому полководцу Яну Жижке. А кто на самом деле стоял у истоков самого гуситского из чешских городов?

Проповедники и полководцы

«Основателей города было несколько. Хотя часто говорят, что им был Ян Жижка из Троцнова, это исторически неточно. Когда гуситы напали на Усти, Жижка находился в Пльзене, и когда они взяли крепость Градиште, его тоже здесь еще не было. В числе основателей можно назвать Петра Громадку из Истебнице и Хвала из Маховиц – этих проповедников, которые здесь в тот момент присутствовали, было немало, однако хроники сохранили имена лишь некоторых из них».

Ян Жижка, наряду с Микулашем из Гуси стал одним из военных командующих Табора. По-видимому, именно Жижка отдал в начале апреля 1420 года жителям табора приказ к наступлению на Сезимово Усти. Город, который воспринимался как возможный форпост нападения на гуситов, был сожжен, а оставшихся жителей призвали перебраться в Табор. 30 июня 1420 года произошла знаменитая битва за Табор, в которой конница Микулаше из Гуси разбили войско Олдржиха Рожмберка.

Жизнь в землянках и богослужения в сарае

Как выглядел город, который создавался буквально в пламени сражений? «Еще в раннем средневековье здесь строили так называемые землянки и полуземлянки, то есть углубленные в земле жилища с соломенными крышами. По данным археологов, гуситы очистили от наносов эти старые землянки и поселились в них, сохранив сеть улиц города эпохи Пржемысла. Они начали достраивать городские стены – одна уже существовала, как и ров, опоясывающий город, что было очень выгодно для гуситов. Здания из дерева и соломы выглядели бедно, верхних этажей у них не было. Камень использовался только для фундамента. Городская ратуша выглядела не лучше – это было деревянное сооружение в несколько этажей. Таким же был и храм, который наскоро построили из дерева. Позже аристократ Энеас Сильвиу Пикколомини, чей род владел в Чехии городами Наход и Ратиборжице, назовет этот костел «деревянным сараем». Главные усилия направляли на возведение городских укреплений», – рассказывает о раннем периоде Табора директор Гуситского музея, историк Якуб Смечка.

База таборитов

Город имел собственное войско, а слово «табор» стало означать «укрепленный лагерь». Не один год грабежи оставались единственным источником доходов горожан. Гуситское поселения стало ядром движения таборитов – основы гуситской армии. Табориты захватили немало окрестных монастырей, а к врагам были безжалостны – как и католические силы к ним.

Табор быстро рос, и вскоре его население достигло трех тысяч человек. После битвы у Липан 1434 года представители города сумели помириться с королем Сигизмундом Люксембургским, который даровал Табору городские права по образцу Старого Города Праги. А Табор стал настоящим королевским городом и получил собственный герб: взлетающий над городскими стенами имперский орел, на груди которого был изображен орел Люксембургов. На сегодняшнем гербе его заменил Чешский лев.

В 1452 году город сдался войску короля Иржи из Подебрад, а таборитская церковь подчинилась гуситскому викарию, архиепископу Праги Яну Рокицане. Этот момент считается концом самостоятельного гуситского Табора.

В 1532 и 1599 годах пережил разрушительные пожары, во время которых жители спасались в многокилометровых подземельях – настоящих катакомбах, вырытых под городскими кварталами в XV–XVI веках. Там хранили пиво и туда же во время различных бедствий уносили имущество и даже загоняли скот, скрывались от неприятельских солдат.

В 1620 году, когда император-католик бросил войска против чешских протестантов, Табор окружили силы под командованием генерала Бальтазара де Маррадаса. В ноябре 1621 года город сдался, что означало согласие перейти в католическую веру.