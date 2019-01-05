Сколько лет чешской кроне?

Чехословацкая крона стала первой собственной валютой нового государства, однако история монетарного обращения на этой земле имеет очень глубокие корни. Мало кто знает, что именно на территории сегодняшней Чехии чеканились древнейшие центральноевропейские монеты. Создали их кельты, и это действительно были первые «варварские» металлические денежные знаки в Галлии и в Центральной Европе. Пока кельтские народы кочевали и совершали военные походы, у них не было необходимости в собственных деньгах. Но постепенно с ростом уровня культуры и экономики возникла потребность в универсальном платежном средстве, которым и стали монеты, чеканившиеся в древней Богемии. Более подробно о том, как создавались и как выглядели первые деньги Центральной Европы, рассказала писательница Люцие Сайфертова, автор иллюстрированной книги для детей «История чешских монет»:

— И саму денежную систему, и внешний вид монет кельты позаимствовали у греков и римлян. Во время своих набегов на Грецию и Италию кельтские военные отряды могли убедиться в том, как удобны деньги, да и кельтские наемники на иностранной службе получали вознаграждение в денежном виде. Кельты были очень способными, их культура активно развивалась, поэтому вскоре они создали собственные монеты, которые получили название «дуговки» – от слова «радуга».

Чехия – сокровищница кельтов

В кельтском мире в обороте находились серебряные и золотые монеты, из других металлов деньги изготавливались значительно реже. В чешских землях кельты использовали главным образом золотл, восточнее, в Карпатской котловине, были более распространены серебряные монеты. В Западной Европе были в обращении монеты из обоих металлов. Решающим фактором являлось, конечно, достаточное количество исходного сырья в конкретных регионах. О том, что чаще всего изображалось на кельтских монетах, рассказывает Люция Сайфертова:

— На аверсе первых кельтских монет была изображена голова Афины Паллады или богиня победы Ника с лавровым венком в правой руке, на реверсе – фигура воина со щитом, поднятым копьем и с поясом на бедрах. Однако вскоре эти изображения им наскучили: кому интересны непонятные женщины в простынях? К тому же у кельтов были собственные боги, которые были им гораздо ближе. Со временем на кельтских деньгах стали появляться изображения вепря или змеи. Однако самыми известными монетами этого периода стали именно «дуговки», на которых нет конкретного изображения, они похожи скорее на обычные ракушки.

Самые древние кельтские монеты появились во II веке, они были хорошо известны в Чехии, о чем свидетельствуют крупные археологические находки в городе Неханице, у Градца Кралове и Старого Биджова, а также во многих областях в Моравии, особенно в окрестностях оппидума Старе Градиско.

Через терни к звездам – или от «дуговки» к кроне

Разумеется, чешская крона не может похвастаться столь древней историей, однако те, кто думает, что она используется лишь двадцать пять лет, глубоко заблуждаются. Интересными подробностями поделился сотрудник Чешского национального монетного двора Антонин Гуер: — Создателем современной национальной чешской валюты был Алоис Рашин – чешский политик и министр финансов Чехословакии. Именно благодаря ему крона и называется кроной, название он перенял от австрийско-венгерской валюты. Весьма забавен тот факт, когда во время Первой мировой войны Алоис Рашин активно выступал за создание отдельного Чешского государства, то он был приговорен к смертной казни, и лишь распад Австро-Венгрии спас чешского революционера, но несмотря на это, он решил оставить австро-венгерское название и не приял другие, более патриотичные предложения. Хотя многие из них были весьма необычны – валюту предлагали назвать, к примеру, «соколик», «франк» или даже «репа». Когда Алоис Рашин занял пост министра финансов в первом правительстве Чехословацкой Республики, именно он стабилизировал крону и провел дефляционную реформу, что спасло нашу валюту от банкротства – в те годы чехословацкая крона была в 2216 раз дороже австрийской.

В честь столетия чехословацкой кроны Национальный банк Чехии выпустил 130-килограммовую монету из чистого золота. Ее диаметр составляет 53,5 сантиметра, а толщина – 4,7 сантиметра. Это вторая по величине золотая монета в мире. Рекордсменом в этой области был и остается австралийский доллар, вес которого составляет одну тонну (то есть 1000 кг), а диаметр 78 см. Стоимость производства чешской монеты совпадает с ее номиналом –100 миллионов крон (около 4 миллионов евро). О подробностях рассказал Антонин Гуер: — Эта огромная монета создавалась совместно чешскими и австрийскими мастерами, что весьма символично, так как она была изготовлена в честь столетия отделения чешской финансовой системы от австрийской. На одной стороне монеты изображена гербовая марка Чехословацкой Республики, которая когда-то красовалась на первых бумажных деньгах нашей страны, на другой – изображение кроновой монеты 1922 года. Эти гравюры символизируют историю чешской валюты. Автором монеты является скульптор Владимир Оппл, которым был также создан дизайн современной двадцатикроновой монеты.

Эксклюзивная золотая монета выпущена в единственном экземпляре и останется в собственности банка, все желающие смогут увидеть ее на выставке, посвященной столетию национальной валюты. Выставка пройдет в Пражском Граде с 1 февраля по 28 апреля.