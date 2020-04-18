Архив передач

Серфинг по волнам «черной смерти»

Ольга Васинкевич, Татьяна Кржелинова
18-04-2020
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Века сменяют столетия, а человечество вновь столкнулось с пока еще неразрешенной проблемой – эпидемией опасного вируса. Сегодня мы отправляемся серфовать по волнам прошлого, чтобы посмотреть, как столетия назад люди сражались с чумой – недугом, получившим название «черная смерть». Не обошел он и чешские земли, и безмолвные напоминания о нем до сих пор можно встретить на улицах городов.

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