Серфинг по волнам «черной смерти»

Века сменяют столетия, а человечество вновь столкнулось с пока еще неразрешенной проблемой – эпидемией опасного вируса. Сегодня мы отправляемся серфовать по волнам прошлого, чтобы посмотреть, как столетия назад люди сражались с чумой – недугом, получившим название «черная смерть». Не обошел он и чешские земли, и безмолвные напоминания о нем до сих пор можно встретить на улицах городов.