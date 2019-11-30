Реэмиграция этнических чехов: «Я с первого дня почувствовала себя здесь как дома»

Определить, когда именно началась миграция чехов в Российскую Империю, непросто. Обычно историки считают, что этот процесс был связан с периодом правления императора Петра I, однако наибольшее распространение он получил в следующем столетии: в середине XIX века чешско-российское сотрудничество стало активно развиваться в таких сферах как образование и культура, а позже и в экономике. Существенную роль в этом сыграл Славянский съезд, проходивший в Санкт-Петербурге и Москве в 1867 году. Именно тогда приехавшая из Праги делегация во главе с Франтишеком Палацким и Франтишеком Ладиславом Ригером договорилась с российской стороной о дальнейшем сотрудничестве. После съезда начался массовый переезд чешских и словацких земледельцев и рабочих в Российскую Империю. Многие из них осели в области сегодняшней Украины. В этот период в Украину переехал и прадедушка Милены Винничук, вернувшейся в Чехию по специальной программе МВД ЧР для этнических чехов:

— О своих чешских корнях я знала с рождения: мой дедушка — чех. Он мне рассказывал, что еще в царскую Россию приехали его родители. Дед был из многодетной семьи: у его отца (моего прадедушки) было четырнадцать детей. Когда нам дедушка рассказывал о своей семье, в живых осталось только семеро. После Второй мировой войны две дедушкины сестры вернулись в Чехию (тогда еще в Чехословакию), брат уехал в Литву. Еще один брат погиб под Черниговом, защищая город, он был генерал-майор, Фиксель Константин Владимирович. В его честь в Чернигове названа улица. И даже в моем собственном свидетельстве о рождении стояло, что мой отец — чех, поэтому о наших корнях мне известно было очень давно.

В 2015 году Министерство внутренних дел подготовило специальную программу для переселения на историческую родину этнических чехов, в первую очередь из Украины. На программу реэмиграции тогда было выделено 66 миллионов крон. В нескольких городах были открыты специальные чешские центры, которые помогали собрать полный пакет документов, который впоследствии отправлялся на рассмотрение в Чехию. Именно в этот период Милена Винничук и решилась на переезд:

— Мысль о переезде пришла мне в голову, когда в Донецкой области Украины, откуда я родом, началась война. И тогда чешское государство, которому я очень благодарна, открыло специальную программу для переезда в Чехию, по которой люди, имеющие чешские корни, могли вернуться на свою историческую родину.

Милена Винничук рассказывает, что очень сожалеет, что в детстве у них в семье не говорили по-чешски. И хотя ее дедушка Антон Владимирович Фиксель прекрасно знал и чешский, и русский, и украинский, но семьи жили достаточно далеко друг от друга, в разных областях Украины. Но в детстве дедушка читал им чешские сказки. Знание языка могло бы помочь после переезда в Чехию: Милена признается, что неожиданно для нее самой ей трудно давался чешский, хотя, казалось бы, это славянский язык, достаточно близкий и украинскому, и русскому. В изучении чешского помогла специальная программа Министерства внутренних дел для мигрантов, а также различные курсы, например, организованные Интеграционным центром в Праге. Благодаря этим курсам Милена не только выучила язык, но и смогла нострифицировать свой диплом о высшем образовании. По словам Милены, теперь, когда она владеет языком и имеет работу, она все чаще задумывается о том, чтобы начать поиски своих чешских родственников:

— Я бы хотела найти свои корни. Тем более что родственники приезжали к нам в Украину: приезжала дедушкина племянница, ее дети (сын и дочь) были примерно того же возраста, что и я тогда, мы вместе играли. Поэтому я была бы очень рада опять с ними встретиться. Дедушкину племянницу звали Светлана, ее мужа, по-моему, Вашек. А вот имен детей я не помню. Но мы много времени проводили вместе, когда они приезжали. Я даже не знаю, на каком языке мы общались, мне сейчас уже сложно вспомнить. Я помню, что дедушкина племянница говорила по-русски. А вот с детьми... мы просто общались на каком-то понятном нам языке, мы с первого дня нашли общий язык. Я сейчас уже точно не вспомню, но, возможно, они говорили немного на русском, но зато я прекрасно помню, что мы очень хорошо общались. Они у нас гостили две-три недели, может быть, даже около месяца.

Наверняка каждый хоть раз в жизни задумывался о жизни в другом месте: в другом городе, регионе, стране или на другом континенте. Каждое государство имеет свои особенности, свою культуру и менталитет. Поэтому жить там может быть не так легко, как кажется. Для многих переезд навсегда остается лишь несбыточными планами, в то время как другие рискуют и меняют место жительства. Однако привыкнуть к жизни в другой стране непросто. А как чувствует себя в Чехии Милена Винничук? Ведь у нее есть чешские корни, повлияло ли это как-то на обустройство жизни на новом месте? И где она чувствует себя дома?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Ведь и в Украине я чувствовала себя дома, однако, когда я приехала в Чешскую Республику, я с первого дня также почувствовала себя дома.