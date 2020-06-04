Принудительный труд в нацистской Германии пережили сотни тысяч чехов

«Это Милада Грбкова, мать моего папы. Родилась она в 1917 году. После получения профессионального образования работала в текстильной галантерее. Там ее застало начало войны. На принудительные работы в Германию ее направили в 1942 году, в возрасте 25 лет. Люди, вынужденно трудящиеся в Третьем рейхе, обычно занимались тяжким физическим трудом, разбирали развалины после бомбардировок и так далее. Моей бабушке повезло. Благодаря знанию немецкого языка она попала на авиационный завод, где работала в офисе», - рассказывает внучка пострадавшей Яна Прайслерова.

Найти чеха, у которого в семье не было бы подобного опыта, довольно сложно. На предприятиях и заводах нацистской Германии по всей Европе в годы Второй мировой войны принудительно трудились более полумиллиона чехов. В общей сложности нацистская Германия насильно эксплуатировала около 15 миллионов человек.

«Всеобщее представление таково, что иностранцев направляли на заводы оборонной промышленности Германии. Действительно, наибольшее количество принудительно трудящихся в Третьем рейхе работали именно там. Но они работали и в остальных секторах промышленности, связанных с войной. Эти люди строили оборонительные валы, дороги, рыли окопы. Они работали также в сельском хозяйстве, куда направляли массы людей из разных государств. Агропромышленность Германии держали на плаву в основном работники из Восточной Европы», - рассказывает историк чешского Института современной истории Зденко Маршалек.

« В нашем архиве сохранились несколько документов, которые подтверждают факт принудительного отправления бабушки на работу в Германию. Сохранились и несколько фотографий, которые она по почте посылала в Протекторат Богемии и Моравии своему возлюбленному, моему деду. Мы также нашли телеграмму, которую он направил ей с просьбой приехать домой на Пасху. Так что какое-то семейное серебро у нас на руках осталось», - листает в документах пани Яна.

«Что касается общего количества людей, угнанных в нацистскую Германию на принудительные работы, то из 15 миллионов человек около двух третей были жители Центральной и Восточной Европы, а одна треть – Западной Европы. Наибольшее число представляли работники из Советского Союза, около двух с половиной миллиона человек, затем шла Польша, на Третий Рейх принудительно работали полтора миллиона граждан этой страны. Третье место занимала Франция с 1,2 миллиона принудительно трудящихся, четвертое разделяли Бельгия и Чехия (по полмиллиона каждая). Далее в списке числится Югославия и ряд других государств. Важно понимать, что все эти цифры касаются исключительно гражданского населения», - говорит историк.

В другую категорию входили военнопленные, которые тоже работали на нацистскую Германию. Например, что касается Советского Союза, это были еще два миллиона человек. На предприятиях и заводах Третьего рейха принудительно трудились также более миллиона военнопленных французов, триста тысяч поляков, а после 1943 года еще полмиллиона пленных итальянцев.

«Сами немцы говорят о том, что иностранные работники представляли четверть рабочей силы нацистской Германии», - уточнаяет Маршалек.

Точные цифры назвать трудно, предупреждает историк, так как были и те, кто устраивался в Германии на работу добровольно. Это были, в первую очередь, граждане нейтральных государств, но не только. «Тем не менее, доля наемных работников, добровольно трудящихся на Третий рейх, была ничтожно мала по сравнению с теми, кто обязан был работать на нацистов. Добровольцы направлялись в Германию в основном в течение первого года войны или до ее начала».

С точки зрения эффективности нацистской системы принудительного труда, ключевым для граждан Протектората Богемии и Моравии стал 1942 год.

«Тогда началась масштабная регистрация и призывы всего трудоспособного населения, родившегося в определенные годы. До того момента призывали только некоторые категории граждан. Начиная с 1942 года, все подрастающее поколение принудительно трудилось на военных заводах. Это были люди, родившиеся в 1918, 1919, 1920 и 1921 гг. и так далее. Наиболее известен год 1924. Все чехи, родившиеся в тот год, были в 1943 направлены в Германию на авиационные заводы, где проходили стажировку, чтобы потом, согласно планам нацистов, работать на территории Протектората Богемии и Моравии. Они были очень молоды и поневоле попадали прямо под огонь союзнических бомбардировщиков, что вызывало на территории Протектората большое негодование».

Как говорит Зденко Машалек, несмотря на то, что чехов отправляли преимущественно в Германию, они принудительно трудились практически во всех оккупированных государствах Европы. Большое количество чехов работало во Франции, но есть и случаи отправки в Грецию или Норвегию. Множество чехов работало в Австрии, северной Италии. Некоторые были насильно отправлены и в тыл Восточного фронта.

«По мере увеличения количества принудительно занятого населения, нацистская Германия создала детальную систему учета трудоспособного населения, выдавались рабочие книжки, была создана своего рода Служба занятости населения. В первой волне в Германию направляли беженцев с территорий, занятых после Мюнхенского договора. Еще до войны санкции за отказ представляли финансовую угрозу, но по мере включения Протектората Богемии и Моравии в экономический план военной Германии воспротивившимся грозила тюрьма или отправление в концлагерь. То есть, обойти приказ мечтало большинство юных чехов, но этот шаг был сопряжен с огромным риском».

Немцы делили иностранную рабочую силу на несколько категорий – лучшее положение было у наемных работников из нейтральных государств, таких как Швейцария, Испания и даже Швеция, а также у жителей стран, состоящих в союзе с Германией – Болгарии, Румынии и Словакии. Далее в иерархии стояли граждане государств Западной Европы – французы, нидерландцы, за ними следовали чехи, а затем поляки, жители Югославии и Восточной Европы. Худшее положение было у советских военнопленных, которые тоже были включены в систему принудительного труда, напоминает Маршалек.

Проблематикой принудительной массовой миграции граждан в оккупированной Европе, дальнейшей судьбой так называемых«displaced persons», занимались союзники еще в ходе войны. Переговоры на эту тему велись еще с 1942 года.

«Еще во время войны заключались соответствующие двусторонние договоры между отдельными государствами-союзниками, поэтому после войны, несмотря на всеобщий хаос, возвращение населения проходило более менее гладко. Хотя общее количество пострадавших поражало. В репатриацию были задействованы разные международные организации, но, в первую очередь, само Верховное командование союзнических войск, а также правительства отдельных государств. Что касается чехословацкого правительства в изгнании, вопросом репатриации занималось как Министерство обороны, так и Министерство труда и социальных дел и даже Министерство торговли».

После войны тема принудительного труда была несколько отодвинута на задний план в качестве «болезненной». Подобное наблюдалось также в остальных государствах. Частично это сказалось и на возможности выплат финансовых компенсаций пострадавшим. Настолько огромная масса людей - 15 миллионов – стала бы огромным грузом в послевоенном урегулировании. Германия обязана была выплачивать ряд репараций за материальные и человеческие потери. Компенсации направлялись явным жертвам нацистского режима, а группа принудительно трудящихся осталась в стороне по рациональным причинам. помнив о Помнив о том, что случилось после Первой мировой войны, когда Германия радикализовалась как раз из-за неспособности выплачивать по долгам и последующей экономической рецессии, государства-союзники опасались того, что Германия дополнительные расходы не потянет.

«Переломный момент наступил только на рубеже тысячелетий, то есть долгое время после распада коммунистического блока. Только коллективные судебные жалобы на немецкие фирмы с филиалом в США, подаваемые заключенными и принудительно трудящимися, которые в то время преимущественно проживали на территории США, привели к пересмотру всей ситуации. Суды послужили поводом к жестким международным переговорам, от имени Чехословакии в них выступал дипломат Иржи Шитлер, а также некоторые заключенные и бывшие принудительно трудящиеся в нацистской Германии. Как он позднее вспоминал, удалось добиться весьма удовлетворительного результата».

Яна Прейслерова видит ситуацию в другом ракурсе:

«Я думаю, моя бабушка должна была быть в ужасе от страха. В 25 лет, когда жизнь только начинается, в разгар войны ее вырвали из семейного круга и принудительно послали в неизвестность. Я даже представить себе этого не могу», - заключает внучка пострадавшей чешки.