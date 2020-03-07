Президент-освободитель Томаш Гарриг Масарик. 170 лет со дня рождения

Высокий элегантный седовласый господин в профессорских очках стал символом молодой Чехословакии, появившейся на свет 28 октября 1918 года. При этом к строительству государства Масарик приступил достаточно поздно, в 65-летнем возрасте, что не помешало ему трижды занимать кресло президента республики и уйти на покой менее чем за два года до смерти. Кончину 87-летнего политика, умершего 14 сентября 1937 года, чехословацкий народ воспринял как общенациональную трагедию. Политик и философ известен тем, что боролся со стереотипами своего времени, национализмом и антисемитизмом, поддерживал женскую эмансипацию.

Первые строки в «российских главах» биографии Т. Г. Масарика занимают история Чехословацкого корпуса и «Русская акция помощи», когда молодая страна приняла десятки тысяч эмигрантов, бежавших из большевистской России. Масарик знал Россию и русский язык, встречался со Львом Толстым, изучал русскую философию, написал труд «Россия и Европа», в котором попытался дать стране и ее духовным поискам непредвзятую оценку, указав как на плюсы, так и на минусы.

«Мы слишком односторонне меряем свою жизнь, по ее продолжительности, а не по величине. Больше думаем о том, как продлить жизнь, чем о том, как ее действительно наполнить. Множество людей боится смерти, но не делает ничего для того, чтобы они сами и многие другие не жили полужизнью, без содержания, без любви, без радости». Т. Г. Масарик

Ранние годы

Будущий президент, родившийся 7 марта 1850 года в моравском городе Годонин, стал старшим ребенком в семье кучера Йозефа Масарика и кухарки Терезии Кропачковой. Разумеется, по поводу появления на свет такой легендарной личности не могли не появиться конспирологические теории. Так, на достаточно серьезном уровне рассматривается версия, что Томаш был внебрачным сыном императора Франца Иосифа, который перед его рождением долго находился в Моравии. Исследователи даже хотели провести тест ДНК, от чего правнучка Масарика в 2017 году категорически отказалась.

При этом будущему президенту пришлось подниматься с самых нижних ступенек социальной лестницы: в поселке Густопечи он учился в реальном училище, затем поступил в ученики к кузнецу. Его приняли помощником учителя, но работу директор школы оплачивал уроками фортепиано. Достаточно поздно, уже в пятнадцатилетним возрасте, Томаш Масарик, с детства тянувшийся к книгам, смог поступить в немецкую гимназию в Брно, а в 1869 году – в престижную венскую гимназию.

Шаролотта Гарриг – жена и соратница, подарившая президенту второе имя

В Венском университете Масарик изучал философию и естественные науки, французский и арабский языки, написал диссертацию о Платоне. В 1877 году в Лейпциге, куда молодой доктор философии отправился преподавать, произошла судьбоносная встреча – он познакомился со своей будущей женой. Шарлотта Гарриг, дочь американки и датчанина, была из состоятельной протестантской семьи, которая помогла Масарику войти в круг мировой элиты. Их брак продлился всю жизнь, и Шарлотта стала не только женой, но и соратницей своего мужа, а Масарик в честь супруги прибавил ее фамилию к своему имени, став Томашем Гарриком Масариком – сегодня первого президента часто называют узнаваемыми инициалами TGM.

О своей жене он писал: «Американка стала чешкой морально и политически; она верила в гениальность нашего народа, помогала мне в моих политических сражениях и всей моей политической деятельности... Бывали минуты, когда я вдали от нее даже на расстоянии чувствовал, как одинаково текут наши мысли. Думаю, что это была не телепатия, а параллельное мышление и чувства людей, которые едины во всем и одинаково смотрят на мир».

Отношения в семья были нетипичными для своего времени еще и тем, что будущий политик был в состоянии позаботиться о маленьких детях, пеленать и кормить их, что в те времена мужчины никогда не делали. В браке родилось два сына и три дочери. Большую роль в политической и общественной жизни Чехословакии сыграли Алиса Масарик (1879–1966), отдававшая много сил Красному Кресту и улучшению жизни женщин, и Ян Масарик (1886–1948), ставший министром иностранных дел и трагически погибший после прихода к власти компартии под окнами Чернинского дворца, – обстоятельства его смерти не выяснены до сих пор. Сегодня род продолжают потомки его старшего сына – художника Герберта Масарика (1880–1915).

Депутат австрийского парламента

В Прагу Масарик с семьей переехал в 1882 году, чтобы преподавать философию в Карловом университете, и сразу с головой окунулся в политическую жизнь – он пытался присоединиться к консерваторам «старочехам», затем к «младочехам», избирался от этих партий в Рейхсрат.

Два десятилетия Масарик критиковал обе главные чешские партии, скептически оценивал социал-демократов, хотя относил себя к социалистам, критиковал национал-социалистическую партию, хотя всю жизнь выступал в защиту интересов чешского народа, не разделял платформу аграрной партии, хотя сочувствовал крестьянам. Масарик основал две партии – Народную, а затем Прогрессивную. Ни одна из них не получила поддержки, в венском парламенте они были представлены всего двумя, а потом единственным депутатом – самим Масариком. Несмотря на это, как политик он смог приобрести значительный вес.

В 1907 и в 1911 годах Масарика дважды избирают в парламент. С 1900 по 1914 год он преподает в университете, пишет научные и политические статьи, как депутат поднимает острые вопросы о евреях, клерикализме, государственном праве, внешней политике. В 1902 и 1907 году он побывал США, в 1908 и 1909 годах – на Балканах, а в 1910 году – в России, которую ранее посещал в 1887 году.

Чешский национальный вопрос решается непросто

Как политик Томаш Гаррик Масарик добивался от Вены реформ, которые позволяли бы признать право населяющих ее народов на независимость, требовал отказаться от централизма в пользу федерации. Со временем он превратился в яростного противника Австро-Венгерской империи, и толчком к началу борьбы стала Первая мировая война. Масарик был вынужден эмигрировать. Находясь в Швейцарии, он узнал, что уже не может вернуться на родину – Вена выписала ордер на его арест. 6 июля 1915 года, в день 500-летия сожжения Яна Гуса, в знаменитом Зале Реформации Женевы Масарик выступил с программной речью, в которой прозвучало знаменитое: «Между чехами и Габсбургами мира нет!» В Вене это назвали «Объявлением войны Австрии».

14 ноября 1915 года в Париже вышел Манифест Чешского зарубежного комитета, подписанный Масариком и другими депутатами, в котором все чехи, проживающие за границей, высказывались за независимое государство. В 1916 году Масарик публикует меморандум «Без пяти двенадцать», в котором указывает на то, что «уже пора задуматься о задачах, которые позволит выполнить война». Чешский лидер боялся, что дипломаты сведут решение военного конфликта к договоренностям, крупные державы вновь поделят послевоенный мир, а чехи в который раз останутся не с чем. Он призывал к продолжению ведения военных действий, к тому, чтобы силы Антанты сокрушили Австро-Венгрию именно на полях сражений. С 1916 года Масарик был председателем Национального чешского совета за рубежом. На этом посту он принимает решение о формировании чехословацких иностранных легионах во Франции и в России.

Человечество – организация, состоящая из народов, а не из государств. Государство – нечто искусственное, а народ – естественное. Т.Г. Масарик

Масарик в революционной России

После Февральской революции чешский лидер посылает из Англии приветственные телеграммы Временному правительству, а в ночь с 15 на 16 мая 1917 года 66-летний Масарик прибывает в Петроград. Однако там политика ждал неприятный сюрприз – его хороший знакомый Милюков подал в отставку из-за волнений в среде петроградских солдат и рабочих, чему немало способствовала агитация, организованная Лениным, – как известно, в апреле, за месяц до прибытия Масарика, он успел в пломбированном вагоне добраться из Цюриха в Петроград и выступить с «Апрельскими тезисами».

Масарик активно ведет переговоры, пытаясь добиться от российских властей продолжения войны с Австро-Венгрией, публикуется в петроградских газетах, посещает митинги и собрания, клеймит большевистский лозунг «мир без аннексий и контрибуций».

В июле 1917 г. происходит Зборовское сражение, в котором ведущую роль сыграли чехословацкие части и которое стало единственной крупной победой России во время наступления Керенского.

Чехословацкие легионеры в России воспринимали Масарика как верховного командующего – «отца народа», а российский генералитет оказывал ему президентские почести как главе государства, которого на тот момент еще не существовало. Масарик объезжает лагеря пленных, больницы, выступает в прессе. После Февраля на территории России формируется восемь чехословацких дивизий, три кавалерийские и несколько артиллерийских.

Он побывал в Москве и Киеве, 7 марта 1918 года через Владивосток выехал в Америку. Вспоминая о том времени, Масарик говорил: «В России была проделана большая, но замечательная работа, мы возвращались домой не с пустыми руками, у нас было что-то настоящее, свое – наша армия, первая, подлинная, пусть и экстерриториальная, часть будущего государства».

Независимое государство чехов и словаков

14 октября 1918 года соратник Масарика, будущий второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш заявил в Париже, что Национальный совет в Париже, признанный временным чешским правительством, волей народа берет в свои руки управление судьбой земель чехословацких. 18 октября 1918 года в Вашингтоне Масарик торжественно объявил о чешской независимости, была принята Вашингтонская декларация. 21 октября американский президент Вильсон потребовал от Австро-Венгрии предоставления независимости чехам и южным славянам. Утром 28 октября 1918 года Вена подписала соответствующую ноту.

Этот документ был расценен как официальное признание Австро-Венгрией независимости чешского и словацкого народов. Когда пражане выходили на улицы, празднуя свободу, Масарик все еще находился в Соединенных Штатах. 14 ноября в Женеве на заседании Национального чехословацкого собрания Томаш Гарриг Масарик был избран первым президентом Чехословацкой республики. 21 декабря он вернулся в Прагу, где его встречали как освободителя.

22 декабря 1918 года первый президент Чехословакии обратился к народу со словами: «Мы достигли своей цели. Теперь нужно постараться навсегда удержать завоеванное. Задача, пожалуй, посложнее, чем во время войны. Все граждане доброй воли, без различия партийной принадлежности, религии и национальности, получили возможность построить образцовое демократическое государство, задачей которого будет забота об интересах всего самоуправляемого общества». На президентском посту Масарик проведет 17 лет.

После подписания Мюнхенского договора, когда Чехословакию заставили отказаться от Судетской области в пользу Германии, министра иностранных дел Яна Масарика спросили, что бы делал его отец, если бы в сентябре 1938 года стоял во главе государства. На это Ян лаконично ответил: «Папа бы сказал: "Будем седлать коней!"». До того дня, когда его страну проглотил Гитлер, первый президент, к счастью, не дожил

Современная Чешская Республика ведет отчет своей истории от образования независимой Чехословакии, в создании которой ключевую роль сыграл Томаш Гарриг Масарик.

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