Пражский метрополитен – 45 лет верной службы горожанам

«На открытие метро главным образом пришли советские люди –специалисты, техники. Без их помощи мы сегодня не могли бы отмечать этот праздник. Мы его считаем нашим общим праздником», – заявил во время церемонии открытия метро мэр Праги Зденек Зузка.

Самый первый проект по созданию транспортных путей под землей в Праге был предложен еще в 1898 году Ладиславом Роттом, владельцем известного в городе скобяного магазина. В Праге в этот период времени строилась канализация, и он посоветовал воспользоваться этим моментом также для создания транспортных туннелей. В 20-е годы XX-го столетия этим же вопросом озаботился профессор Владимир Лист.

«В последнее время пресса и жители города начали осознавать, что пражские улицы переполнены автомобилями и пешеходами, что им грозит коллапс, который может нанести серьезный ущерб экономическому развитию Праги. Страдает не только здоровье людей, но и торговля, поскольку покупатели на подсознательном уровне начнут избегать шумных и опасных мест, ходить по улицам быстро, не испытывая интереса к окружающему. Дорожает и транспортировка товаров – медленное передвижение по городу портит моторы, покрышки, кузова, увеличивается расход бензина. Больше всего страдает экономическая жизнь центра города, где негде припарковать машину, а состоятельные люди не имеют возможности совершать покупки. Нервная обстановка отражается на производительности труда. Сегодняшняя Прага – самый шумный европейский город, и приезжие не любят здесь надолго задерживаться», – так Владимир Лист в 1935 году разъяснял доводы в пользу строительства метро в эфире «Чехословацкого Радио».

До начала Второй мировой войны в Чехословакии было разработано еще несколько проектов пражского метрополитена, однако, им не суждено было быть реализованными. После окончания войны идея создания подземного транспорта в Праге обсуждалась несколько раз, например, в 1949, 1953, а потом в 1960 годах.

Однако только в 1965 году было принято решение о реализации плана.

Изначально речь шла о подземном трамвае, отдельные участки трассы которого бы проходили по поверхности. Этот план казался более дешевым. В 1967 году началось строительство первой станции – «Бользанова», ныне «Главный вокзал». Людвик Черный, занимавший тогда пост главы столицы, надеялся тогда, что линия откроется уже в 1970-м.: «Да, это осуществимо, я верю, что в 1970 году при открытии трассы мы с вами вместе сможем на нем прокатиться». Но, ожидания были слишком оптимистичными. В Лету канул также и проект подземного трамвая.

В 1974 году в Праге открылся уже настоящий метрополитен по советскому образцу – с советскими поездами и эскалаторами. В названиях станций подземки отражалась идея чехословацко-советской дружбы и сотрудничества. Прага тогда не могла обойтись без станций «Московская» (сегодня – «Ангел», Anděl) и имени «Ленина» (сегодня – «Дейвицка», Dejvická)

«Тогда решение о новых названиях пражских станций и остановок принимала особая комиссия Городского комитета Коммунистической партии Чехословакии. Названиями станций занимался политический партийный орган. В западном вестибюле станции имени «Ленина» появился большой рельеф, изображающий Владимира Ильича. После 1990 года он остался на своем месте, но оказался скрытым от взоров пассажиров. Рельеф заслоняет построенный перед ним ларек печати», – рассказывает Павел Фойтик из столичной компании «Транспортное предприятие Праги».

Первой линией метрополитена Праги стала – «С» (красная линия). В 1978 году началось движение на первом участке трассы – «А» (зеленая). В 1985 году открылась третья траса – «В» (желтая). Сегодня протяженность линий метро в чешской столице составляет 65 километров.