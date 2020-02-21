Пражская Витонь – дела давно минувших дней

Когда-то здесь находилась деревенька Подскалье. Сплавщики леса и рыбаки в ней жили с XII столетия, а скорее всего и раньше.

«В письменных источниках селение Подскалье упоминается уже в 1199 году. Местные жители зарабатывали себе на хлеб торговлей деревом и добычей льда зимний период, а также продажей речного песка и рыбной ловлей. Дом, где мы находимся сейчас, был таможней. Здесь с плотогонов собирали налоги за доставленное в Прагу дерево. Сначала налог был натуральным – прямо из воды на берег вытаскивали несколько бревен из пригнанного по реке плота, которые становились собственностью города. Позже начали брать звонкую монету, что продолжалось вплоть до 1829 года, когда таможню упразднили. Сначала таможенный дом подлежал сносу, но отцы города в результате решили иначе. Подскальская таможня была превращена в памятник исчезнувшей деревеньки.

В 1939 году этот дом передали Городскому музею Праги. После окончания Второй мировой войны в бывшем таможенном доме открылась первая экспозиция, посвященная истории этого столичного района, – рассказывает Ян Юнгман, автор современной экспозиции, размещенной в доме бывшей Подскальской таможни. – Сохранившееся до наших дней таможенное здание было построено в XVI столетии. Дом каменный, но с деревянными стропилами. На первом этаже уже с первого дня работы таможни располагался трактир. Здесь же была и ночлежка для плотогонов.

Экспозиция рассказывает об истории деревни Подскалье, о жизни сплавщиков леса и об истории развития пароходства на реке Влтаве. Есть здесь и несколько уникальных экспонатов, например, настоящие весла, которыми управляли плотами. Они были обнаружены во время реставрации таможенного дома. Здесь же стоит модель сплавного плота, и демонстрируются разные инструменты, необходимые для его строительства. На плотах были очаги, где плотогоны готовили себе пищу. По старинке лес по Влтаве сплавляли вплоть до 1960 года».

Ну, а начиналось все, если опираться на исторические документы, в 1316 году. О сплаве леса упоминается в грамоте короля Яна Люксембургского.

«В нашей экспозиции посетители могут увидеть разные топоры для обработки бревен, а также ледорубы. Есть очень интересные лопаты, которыми вычерпывали песок со дня Влтавы. Песок пользовался спросом, так как он был необходим не только при строительстве домов, но и в ежедневном обиходе. Во многих домах им посыпали полы», – рассказывает Ян Юнгман, автор экспозиции в бывшем таможенном доме в пражском районе Витонь.

Рассказано в экспозиции и об истории развития пароходства, как грузового, так и пассажирского.

– «У нас есть вручную расписанная панорама, изображающая русло Влтавы между Прагой и городком Штеховице. Здесь, например, отражено как при помощи лошадей против течения реки тащат корабли. Ну, а первый пассажирский пароход «Богемия» был построен в 1841 году. Этот пароход до 1851 года осуществлял рейсы между городом Мельник и Дрезденом. В 1865 году группа предпринимателей-патриотов на Влтаве создала Пражскую пароходную компанию, которая существует до сих пор. В 1865 году они отправили в первый рейс пароход «Прага» – из Праги в Штеховице».