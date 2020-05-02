Прага 20 лет назад и сейчас

Бульвар для всех

Ещё десять лет назад в Праге 1 располагались квартиры, где жили люди с невысоким достатком. Дети играли во дворах в футбол, старики рисовали вручную открытки и продавали прохожим.

«Парижская улица была всегда элегантным бульваром, однако здесь можно было встретить представителей всех слоёв населения – можно сказать, что она «служила» всем», - рассказывает Магдалена, одна из её жительниц.

На углу, вспоминает пражанка, варили для ремесленников горячий суп, вдоль бульвара теснились кафе и кондитерские, можно было наткнуться на овощную лавку или винотеку с югославскими винами и деликатесами.

Изменения начались около 20 лет назад (2000 год – прим.ред.), окончательно ощутимыми для горожан они стали около десяти лет назад. Обычные магазины и кафе на Парижской полностью вытеснили роскошные бутики с одеждой и часами. Многие представители старшего поколения ушли из жизни, их дети распорядились жильём самым простым образом, продав его. Новых хозяев при этом судьба недвижимости волнует мало: квартиры, имеющие инвестиционную ценность, просто сдаются в краткосрочную аренду.

Такая ситуация сложилась не только на Парижской. Ранее единственной проблемой жильцов центральных районов было то, что не вывезли вовремя мусор, или то, что в доме обосновался какой-то бездомный. Теперь к этому прибавились бесцеремонные туристы.

Мой дом, моя улица

«Человек не боялся, открывая двери квартиры и выходя в коридор. Конечно, мы все в то время их снимали, но всё равно, дом был наш. В то время вы были жильцом Дома, сегодня же вы будто живете в гостинице: ежедневно встречаете иностранцев или просто незнакомых вам людей, которые понятия не имеют, как себя вести. Они заходят в чужие квартиры, всё время кому-то звонят, устраивают беспорядок, но главное – они не считают этот дом своим», – сокрушается Петр Мнестецки, глава гражданской инициативы «За сносную жизнь в центре Праги», который вот уже несколько десятилетий проживает на улице Ружова и с грустью наблюдает за изменениями. Город, полагает он, начал функционировать совсем по-другому.

«Когда я сюда переехал – это случилось ровно 20 лет тому назад – у нас во дворе была лавка, где продавали изделия из дерева. На улице Йиндржишска был магазинчик «Механика» - там продавали кастрюли и прочие предметы быта. Короче говоря, в центре можно было жить, и у тех, кто здесь жил, были все необходимые магазины под рукой. Со временем вместо «Механики» появился пункт обмена валюты, «деревянная» лавка во дворе закрылась, вместо продуктового магазина возникло хранилище для багажа. И вот представьте обычную ситуацию: понадобится вам провод для зарядного устройства. Раньше можно было заглянуть в «Май» (торговый центр, находится по адресу Národní 26 – прим. ред.), на последнем этаже был отдел электротоваров. Теперь там этого нет, и ближайший магазин такого рода – это Bauhaus на станции Панкрац», - сетует Петр Мнестецки.

Книжный мир Фишера

Изменения в центральных районах сопровождаются не только наплывом туристов и популярностью кратскосрочной аренды. Часть жителей «старого фонда» вдруг оказывается перед фактом: им необходимо быстро съехать, так как новые владельцы дома хотят провести масштабную реконструкцию, и квартиры с ремонтом сорокалетней давности «не смотрятся» по соседству с шикарными офисами. Другие же рискуют лишиться таким образом работы, которая составляла очень важную часть их жизни. Так произошло с сотрудниками книжного магазина «Фишер», который до недавнего времени находился на улице Капрова.

«Меня зовут Мариана Лишкова. Я начала работать в книжном магазине «Фишер», когда мне было 20 лет. Я была свидетельницей его расцвета: туда приходили студенты, профессора, сотрудники различных архивов и библиотек по соседству. Бывали там и служащие из магистрата (это здание находилось прямо за углом). Кроме книжного магазина, рядом было много обычных магазинчиков: хозяйственный, продуктовый. Прямо напротив нас располагалась почта – это было очень удобно с точки зрения пересылки книг».

К началу 2017 года «Фишер» закрылся, так как хозяйке магазина не удалось договориться о продлении договора аренды. Печально, сокрушается Мариана, что книжный магазин пережил коммунистический режим, Вторую мировую войну – и вдруг перестал существовать в мирное время.

Меняется облик и других пражских районов. В Голешовицах, где раньше можно было выпить пива и посидеть на набережной, наблюдая за местными «речными волками», теперь раскинулись жилые резиденции класса люкс. Студенческий Жижков превратился в квартал хипстерских кафе и овеян запахом вездесущего кебаба. Жители Смихова уже почти забыли, что торговый центр «Новый Смихов» вырос на месте ареала ČKD Tatra, а Карлин всё больше ассоциируется с «офисным планктоном». Каков будет облик города ещё через десять-двадцать лет? Будем наблюдать вместе с вами.