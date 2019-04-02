Потомки князей Великой Моравии за соседним столиком пивной

Исследование заняло у сотрудников Центра славянской археологии Moравского краеведческого музея три года. К проекту были привлечены 340 мораван-добровольцев. Многие из них являются носителями древних фамилий.

Предположению чешских ученых o том, что среди жителей Моравии могли бы быть прямые потомки людей из ближайшего окружения вельмож Великоморавской державы, было найдено официальное подтверждение.

Исследование является составной частью комплексного изучения одного из самых известных мест Великой Моравии из числа обнаруженных археологами. В его рамках Moравский краеведческий музей, второй крупнейший и старейший музей на территории Чехии, основанный еще в 1817 г., сотрудничал с целым рядом специалистов из других научных учреждений страны. Внимание ученых сосредоточилось на территории Угерске Градиште – Сады, церковная область которого исследовалась уже в 1950-1960 гг. Вокруг местной церкви обнаружили почти одну тысячу могил с останками древних людей.

– Примерно девяносто из них относились к периоду Великой Моравии, то есть к IX веку, остальные к X– XII вв. и, возможно, к началу XIII столетия. На этой же территории находилась продолговатая деревянная постройка дворцового типа длиной в 360 метров, принадлежавшая знатному сановнику, по всей видимости, исповедавшему христианскую веру, и остатки поселения, в целом шестнадцати срубов. В поселении были предположительно наковальня, пекарня, колодец и прочие ремесленные объекты. То есть речь идет об историческом урбанистическом комплексе. На основе последних выводов мы предполагаем, что именно эта территория была правдоподобно в IX столетии местом пребывания архиепископа святого Мефодия и его учеников, а также центром святой церкви Моравии,

– рассказал «Радио Прага» историк–археолог Лудек Галушка.

Это была крупная поселенческая агломерация, раскинувшаяся на территории примерно 200 гектаров и обнесенная надежной стеной. Как предполагает Галушка, на ее территории жили представители знати и низших сословий: вельможи, князья, ремесленники, торговцы, крестьяне и рабы.

– Представьте себе город периода раннего средневековья с населением от двух до трех тысяч, крупный по меркам IX столетия. Поэтому не исключено, что здесь также пребывали представители правящей династии. Я лично полагаю, что в пределах Велеграда, о котором мы говорим, во второй половине IX века мог жить князь Сватоплук (Святополк), как и архиепископ Мефодий.

Храм сохранился и на протяжении X– XII вв., а рядом с ним появилось место большого числа захоронений. Об этом свидетельствуют около 870 обнаруженных археологами могил данного периода. В последние семь лет Краевой музей Моравии начал детально изучать материалы, относящиеся не только к поселению IX в., но и к периоду X–XIII вв., когда происходило формирование местных княжеских династий. Было проведено историческое, археологическое и антропологическое исследование. В нем приняли участие и современники – представители родов с древнейшими родословными.

Потомки по прямым мужским линиям

Ученые стремились выяснить и то, чем питались местные жители, от каких болезней они страдали и умерли.

– Помимо прочего, мы пришли к выводу, что область Угерске Градиште - Сады стала местом последнего упокоения не только представителей одного селения, но и жителей многих местечек и хуторов со всей округи сегодняшней области Угерске Градиште. Поэтому мы сделали предположение, что в поколении нынешних обитателей этой области могут оказаться потомки по прямым мужским линиям тех людей, которые населяли Садскую возвышенность с IX-го по начало XIII века.

Садской возвышенность называлась до 2013 г., когда была переименована в Возвышенность святого Мефодия. Нa основе каких критериев были выбраны участники данного исследования? На что опирались ученые?

– Мы, конечно, обратились за советом к местным архивариусам. Они составили для нас список фамилий, которые упоминаются уже в XVI–XVII вв., то есть в самых старых метрических книгах в наших землях. Сотрудники архивов нашли от десяти до пятнадцати древних фамилий, которые встречаются в каждой отдельной исследуемой области, Угерско-Острожской (сегодня область Угерского Острога – прим. ред.), Глукской (Глук – город в Злинском крае), Бухловицкой и других572757. Это был один критерий. Еще одно условие, которое мы выдвинули: весьма желательно, чтобы потенциальные участники знали свои корни и составили генеалогическое древо своей семьи. И действительно, многие из тех, кто согласился участвовать в этом проекте, изучили свою родословную вплоть до XVII века.

К участию в исследовании ученые Центра славянской археологии привлекли также людей, сообщивших, что их предки жили в изучаемом регионе на протяжении примерно 150 лет. Удовлетворен ли соавтор исследования его результатами?

– Да, я приятно удивлен. Втайне я надеялся, что удастся найти хотя бы одного, двух потомков, имеющих генетическое сходство с теми, кто заселял этот угерский регион с IX по XIII в. Речь идет об области на востоке Моравии, которая граничит с сегодняшней Словакией, в прошлом очень неспокойной и соседствовавшей с Венгерским королевством. Население этой территории подвергались частым набегам, люди испытали тяготы Тридцатилетней войны и других вооруженных конфликтов, что никак не укрепляло моей надежды на результативность предстоящей работы. Поэтому результаты и оказались для меня таким сюрпризом. У восемнадцати из 340 участников исследования подтверждено высокое сходство гаплотипов (гаплоидных генотипов, передаваемых от родителей к детям) с восемью жителями территории Угерского Градиште-Сады, чьи останки относятся к периоду IX - нач. XIII в.

Одиннадцать из них, что можно сказать почти с полной уверенностью, являются прямыми потомками трех вельмож периода Великой Моравии, подытоживает свой рассказ археолог-историк Лудек Галушка, сотрудник Центра славянской археологии.

Мой предок ручкался с Кириллом и Мефодием

Одним из потомков древних мораван является Петр Бабик родом из Злинской области. «Это нечто прямо фантастическое, узнать, что мой род известен как минимум уже с IX века. Сегодня я встретился с потомками других людей, захороненных пярмо в стенах великоморавского храма на территории Сады»,

сообщил в интервью одному из чешских СМИ участник проекта Петр Бабик.

«Это огромная неожиданность – представить себе, что мой предок был на «ты» с Кириллом и Мефодием, позже канонизированными. Это находится за пределами того, что вообще возможно как-то осознать»,

– дополняет рассказ Бабика еще один из числа потомков знатного моравского рода Либор Блага, житель Словацкой области.

Археологи намерены продолжить исследования. По словам директора Моравского краеведческого музея Иржи Митачека, из останков примерно половины из 870 захороненных на территории Сады могут быть извлечены образцы ДНК, пригодные для генетической экспертизы. Ученые хотели бы сравнить их с останками тех, кто покоится в Микульчицах или на кладбище, расположенном под Пражским Градом, в саду Лумбе, который примыкает к Манежу. Здесь находятся могилы периода X–XI вв. предположительно правящей элиты, связанной с чешскими князьями древних времен.