Подкарпатская Русь – часть нашей истории

История небольших народов всегда сложна: нередко населенные ими области, особенно пограничные, на протяжении веков переходят от одного государства к другому. Это коснулось и русинов, восточнославянской этнической группы, населяющей район на границе Украины, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. В 1919 году этот регион вошел в состав Чехословакии. В честь столетия этого события пражский Национальный музей в своем здании на Виткове открыл выставку, посвященную русинам и развитию Подкарпатской Руси во времена Первой Республики. Подробнее о русинах и населяемой ими области рассказал автор и куратор выставки Ондржей Штепанек:

— Русины – достаточно многочисленный этнос, хотя сегодня их численность существенно ниже, чем в период Первой Республики, когда в 1919 году их регион вошел в состав независимой Чехословакии. В те годы эта область называлась Подкарпатская Русь, сейчас это Закарпатская Украина. Следует отметить, что к русинам можно отнести целый ряд этнокультурных групп: бойки, лемки, подоляне, гуцулы, верховинцы, и другие.

Несмотря на неблагоприятные исторические условия, русины смогли сохранить свое культурное наследие, национальный колорит и народные традиции, хотя в разные периоды своего существования относились к разным крупным государствам (например, к Речи Посполитой или к Австро-Венгрии). Как получилось, что эта отдаленная область вошла в состав Чехословакии?

— Отдаленной она кажется лишь в современном мире, но на самом деле это не так: эта область непосредственно граничит с восточной Словакией. История присоединения Подкарпатской Руси к Чехословакии достаточно сложна. После распада Австро-Венгерской империи в ноябре 1918 года представители русинов приняли постановление об отделении от Венгрии. Важно помнить, что ситуация в те годы была очень непростой: Европа приходила в себя после Первой мировой войны, весьма неоднозначным было положение в России. Некоторые русины хотели остаться в составе Венгрии (особенно жители приграничных областей), другие — войти в состав России, но все-таки в результате было принято решение о присоединении именно к Чехословакии.

Распад Австро-Венгрии и начало новой истории

Все эти события проходили ровно сто лет назад – в сентябре 1919 года был подписан так называемый «Малый Сен-Жерменский договор», подтверждающий присоединение Подкарпатской Руси к Чехословакии. Большую роль здесь сыграли Григорий Жаткович и Антон Бескид – оба были по происхождению русинами, активными политическими и государственными деятелями, адвокатами. Они понимали, что распад Австро-Венгрии является идеальным моментом для создания автономии и развития родного края. Григорий Жаткович и Антон Бескид, заручившись поддержкой союзников, стали одними из тех, кто убедил президента Чехословакии Томаша Масарика на переговорах в Сен-Жермене принять Карпатскую Русь в состав республики. Почему Масарик поначалу не был уверен в правильности этого решения?

— Насколько мне известно, в период Первой мировой войны Масарик придерживался мнения, что эта область должна отойти к России. С другой стороны, за вступление в состав Чехословакии проголосовали не только русинские политики, но и народ в ходе проведенного опроса. Думаю, это стало для Томаша Гаррика Масарика одним из решающих моментов. Не менее важным фактором являлась общеполитическая ситуация в Европе: союзники на переговорах в Сен-Жермене настаивали на присоединении Закарпатья к Чехословакии, опасаясь, что иначе оно войдет в состав Венгрии. Главной проблемой стал вопрос об автономии этой области. Сами русины, разумеется, требовали максимальной независимости в составе Чехословакии, а представители Чехословакии, что тоже понятно, имели немного другие представления о политическом строе. Собственно, это был главный камень преткновения в период нашей общей истории.

Представители русинов, образованные политики и общественные деятели, отстаивали интересы региона на политических мероприятиях в Европе и даже в Америке, они активно поддерживали присоединение к Чехословакии. А как к этому шагу отнеслись жители Подкарпатской Руси?

— Как я уже упомянул, здесь было множество разных этнических подгрупп, да и территория также немаленькая. Поэтому, разумеется, сильно отличалось мнение тех, кто жил у границ с Венгрией (многие жители пограничных областей были скорее венграми, чем русинами), от тех, кто жил у восточных границ - они хотели присоединения к России. Венгерская община была одной из наиболее крупных, она насчитывала около 100 тысяч человек – и, разумеется, когда они стали гражданами другой страны, то восприняли это без особой радости.

Помощь, поддержка и совместное развитие

Независимая Чехословацкая Республика на момент своего основания насчитывала более 13,5 миллионов человек, она унаследовала от 70 до 80 % всей промышленности Австро-Венгерской империи, здесь находились крупнейшие в Европе заводы, например Škoda, а также фабрики по производству фарфора, стекла и сахара. Чехословакия входила в первую десятку индустриально развитых стран мира. Как присоединение к такому государству повлияло на жизнь в Подкарпатском регионе?

— Ситуация в большинстве областей этого региона улучшилась. Чехословакия радикально изменила подход к образованию, здесь открывались новые школы, образование стало обязательной нормой, так что количество неграмотных резко уменьшилось. Государство поддерживало культуру, социальную жизнь и спорт. Конечно, надо признать, что не все начинания Чехословакии имели успех: например, план индустриализации области провалился.

Развитие Чехословакии было стабильно во многом благодаря хорошо работающей политической системе. В состав парламента входили и представители социал-демократической рабочей партии Подкарпатской Руси. Что же стало самым большим успехом за двадцать лет совместного существования?

— Успехов было немало, русины до сих пор тепло вспоминают этот период и называют его «золотым двадцатилетием». Поскольку эта область была менее развитой, чем Чехия или Словакия, правительство выделяло немало средств, чтобы вывести ее на общий уровень или хотя бы активизировать ее развитие. Присоединение к Чехословакии ощутили и обычные жители, так что это было не просто государственным «бумажным» решением, а вполне реальным событием, повлиявшим на жизни не одного поколения.

Уже более семидесяти лет Подкарпатская Русь не является частью Чехословакии, да и Чехия и Словакия разделились почти тридцать лет назад. Почему же, по мнению авторов выставки, нужно помнить о том историческом периоде, когда Закарпатье входило в состав Чехословакии?

— Мне очень жаль, что эта тема редко поднимается в гражданских и общественных дискуссиях, мало кто из наших сограждан знает, что эта область двадцать межвоенных лет была частью Чехословакии. Именно поэтому мы в Национальном музее решили организовать эту выставку. С 1990-х годов мы содержим фонд Подкарпатской Руси, собираем и храним историческое наследие. Мы считаем, что очень важно помнить, что такая большая территория, площадь которой свыше 12 тысяч км2, было частью Чехословакии.

Книги, наряды, посуда и даже кино

Выставка подробно рассказывает о жизни в Подкарпатской Руси, о ее культуре и традициях. Здесь представлены экспонаты из самых разных областей человеческой жизни:

— Мне представляем несколько десятков исторических предметов. Посетители могут увидеть керамику, одежду, печатные издания того времени. К наиболее любопытным экспонатам относится фарфоровая пепельница и стеклянное пресс-папье. Особую ценность имеют печатные издания, связанные с деятельностью Чехословакии. Посетители смогут увидеть выпуск газеты «Подкарпатские голоса», изданный непосредственно после подписания Мюнхенского договора, а также школьный журнал, альбом о соревнованиях по бегу на лыжах и множество других интересных экспонатов.

Частью выставки является также аудиовизуальная проекция – черно-белый фильм, рассказывающий о жизни в Подкарпатской Руси в середине ХХ века. Подробнее о картине рассказал куратор выставки Ондржей Штепанек:

— Это короткометражный документальный фильм, снятый в 1937 году. Автор картины — известный режиссер того времени Иржи Вайсс. В первой версии она называлась «Песнь о грустной стороне», позднее была переименована в «Песнь о Подкарпатской Руси». Даже в тех фрагментах, которые мы показываем на выставке, можно заметить отставание этого региона по сравнению с другими областями Чехословакии. Эта картина очень интересна. Права на показ, как и саму отреставрированную версию фильма, нам предоставил Национальный киноархив.

Выставка «Подкарпатская Русь – часть нашей истории» пройдет в здании Национального музея на Виткове с 11 сентября до конца февраля 2020 года. Выставка открыта каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 18:00.