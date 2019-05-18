Под знаком циркуля. Сто лет чехословацкого масонства

Как и сто лет назад, масонов и сегодня окружает ореол тайны, а конспирологические теории пестрят выражениями «мировое правительство», «масонский заговор». И хотя вольные каменщики заняты не магическими ритуалами, а духовными поисками, и масонами было большинство великих людей прошлого – от Моцарта до Пушкина, вольным каменщикам продолжают приписывать зловещие сверхспособности и скрытую власть.

Однако масоны – не только демонические персонажи, которыми пугают обывателя, но и реальные страницы истории, в том числе и чешской. В годы Первой республики в стране открыто действовали многочисленные масонские ложи, занимавшие определенную нишу в общественной и политической жизни. Масонами были Альфонс Муха и Карел Чапек.

Считается, что первая масонская ложа в Чехии была основана 24 июня 1726 года графом Францем-Антоном Шпорком при участии великого мастера Первой Великой ложи Англии Энтони Сэйера. Однако сами чешские масоны считают это легендой, и первая исторически достоверная ложа появилась 26 ноября 1741 года. Она была основана французскими и саксонскими офицерами при осаде Праги в ходе войны за австрийское наследство под названием «У трех звезд», а затем «У трех корон» и «У трех коронованных звезд», получив конституцию и патент из Дрездена. В XVIII веке ложи появлялись на всей территории Богемии, пока в 1793 году император Франц II не начал кампанию по пресечению деятельности любых тайных обществ – тогда чешские ложи добровольно «заснули». В XIX веке возникали попытки возродить в Чехии масонство, однако оно действовало больше в виде частных групп. Такой кружок образовался, например, вокруг путешественника и мецената Войтеха Напрстека, принявшего посвящение в Америке. Масонами были многие известные люди того времени – историк Франтишек Палацкий, писатель Ян Неруда, автор текста к национальному гимну Чехии Йозеф Каэтан Тыл и многие другие. Первая ложа на территории Чехии в ХХ веке появилась благодаря мартинистам; она действовали по уставу Мемфиса-Мицраима, принятому Великим Востоком Франции.

Эдвард Бенеш в фартуке вольного каменщика

Годы после появления в 1918 году независимой Чехословакии стали для вольных каменщиков «золотым веком». Был снят запрет на масонские организации, действовавший на чешской территории Австро-Венгерской империи. Масонами являлись многие ведущие политики, в том числе министр финансов, создатель чехословацкой кроны Алоис Рашин и второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш. Известно, что ритуал посвящения прошел сын Т. Г. Масарика Ян Масарик.

28 октября 1919 года ложа «Ян Амос Коменский» перешла под патронаж Великого Востока Франции, под которым оставалась вплоть до 1922 года. Постепенно она ввела классический шотландский устав тридцати трех градусов посвящения. 28 марта 1919 года в Национальном клубе Праги была учреждена ложа «Нация». Появились и ее ответвления – «28 октября», «Творение», «Йозеф Добровский», «Тын», «Фюгнер».

Молодая Чехословакия переживала период невероятного национального подъема, ей хотелось иметь собственную политику, архитектуру, литературу – все, включая собственных масонов. «В начале 1920-х годов это движение интенсивно развивалось – появилось несколько сотен масонов. К концу своего существования, то есть перед Второй мировой войной, когда ложи были упразднены, численность Великой чехословацкой ложи составляла 1500–1800 членов, плюс еще некоторые ответвления», – поясняет в интервью «Чешскому Радио» религиовед Ян Сушер.

Высшие градусы «Магистра Яна Гуса»

16 мая 1922 года Великий Восток Франции вывел ложу «Ян Амос Коменский» из-под своего патронажа. От «Коменского» в Пльзене появилось ответвление «Йозеф Добровский». В Братиславе учреждается ложа «Ян Коллар», в Кошице – «Павел Йозеф Шафаржик», в Брно – «Путем Света», в Праге – «Бернард Больцано» и «Правда побеждает». Не осталась в стороне и Подкарпатская Русь – часть Украины, входившая в состав Чехословакии, – 28 декабря 1935 года в Ужгороде была создана ложа Centrum securitatis. Для масонов высоких градусов учреждаются «Вышеград», «Табор» и ареопаг «Магистр Ян Гус». И это далеко не полный список.

«После появления на свет республики чехословацкое масонство строилось на внутреннем ощущении: "Теперь мы обойдемся без немцев". Оно хотело проводить определенную культурную деятельность, а также освободиться в языковом аспекте – во времена Австро-Венгрии здесь присутствовали немецкие ложи, а поскольку масонство в Чехии было под запретом, вольные каменщики действовали по большей части в Венгрии. На заре своего существования чехословацкие ложи были так привлекательны для культурной элиты именно своей национальной направленностью – считалось, что это – феномен, который будет способствовать развитию культуры», – считает Ян Сушер.

Как известно, в мировом масонстве существуют два главных направления – английское и французское. Вначале в республике сильнее ощущалось «континентальное влияние», однако позже Великая ложа Чехословакии стала ориентироваться на Англию, у которой были более обширные международные связи.

Что касается социального состава масонов, то с появлением Чехословакии аристократия отступила на второй план – вольными каменщиками становилась крупная буржуазия, состоятельные люди, способные финансировать масонскую деятельность, в том числе благотворительность. В ложах встречались как литераторы, интеллектуалы, так и архитекторы, строители, инженеры. У чехословацких масонов было собственное регулярное издание с прозрачным названием «Вольный каменщик».

Рудольф Копецкий – забытая звезда межвоенной журналистики

Одним из видных масонов Первой республики лет был журналист Рудольф Копецкий, член антиклерикального движения «Свободная мысль», то есть он относился к масонству антирелигиозной направленности, которые в ритуалах вместо Библии используют книгу с чистыми страницами.

«Рудольф Копецкий принадлежал к национально-демократической партии, был ее убежденным сторонником, однако не слишком политически активным. При этом он был достаточно сильным игроком на поле журналистики Первой республики, учредил несколько новых изданий, активно сотрудничал со многими газетами. В годы войны как участник сопротивления он попал в Польшу, добравшись потом с военными частями до Англии. В эмиграции Копецкий издавал периодику для чехословаков, в том числе для военных, сражавшихся с Гитлером. На родину Копецкий уже не вернулся. Некоторые исследователи считают, что его вес как журналиста для Первой республики можно сравнить по значимости с Фердинандом Пероуткой. При этом Копецкий оказался совершенно стерт из национальной памяти», – объясняет Ян Сушер.

Рудольф Копецкий был членом «дикой» масонской ложи «Мост», которая появилась самостоятельно, а не как ответвление одной из великих лож. Ее члены хотели в разных городах страны учреждать другие ложи под тем же названием, что не является обычной для масонства практикой. В итоге, такие ложи появились в Праге, Брно и Братиславе. В Праге позже была основана ложа «Мост Барух Спиноза», «Ян Неруда» и другие. Однако с усилением угрозы со стороны нацистской Германии ложи начали сливаться, пытаясь подготовиться к приближающейся опасности, и «Мост» вошел в Великую ложу Чехословакии.

Масоны в Пражском Граде

Распространено мнение, что масоны оказывают влияние на политику и манипулируют правительствами. Какой была роль вольных каменщиках в истории Чехословакии межвоенного периода? «Поскольку членами лож были представители среднего и высшего класса, очевидно, что они принимали определенное участие в политической жизни. Это были люди, обладавшие высоким общественным положением, так что не удивительно, что там можно было встретить целый ряд политиков. Здесь обычно называют Эдварда Бенеша, который был вольным каменщиком, однако не известно, до какой степени активным – нет подтверждений тому, что он был убежденным масоном. Т. Г. Масарик, очевидно, масоном не был. О вольных каменщиках он писал в том духе, что не хочет, чтобы масоны подвергались какому-то остракизму. Однако сам в этих статьях заявлял, что членом ложи не является. Масарик лишь подчеркивал, что поскольку мы живем в свободное время, нет необходимости скрывать, что разделяешь благородные идеалы. При этом в президентской канцелярии служило много масонов, с которыми он поддерживал дружеские отношения. Вольным каменщиком был, например, начальник президентской канцелярии Пршемысл Шамал. Равно как и староста общества «Сокол» Йозеф Шайнер».

В межвоенные годы, как и сегодня, в адрес масонов звучала критика со стороны церкви, которая обвиняла и обвиняет вольных каменщиков в том, что они представляют угрозу для католической веры.

Нацисты и коммунисты против масонов

Когда страну поглотил Третий рейх, масонство было запрещено, а вольных каменщиков арестовывали и казнили. После освобождения, в 1947 году, эмигранты вместе с выжившими братьями возродили Великую Чехословацкую ложу. Однако в 1948 году к власти пришла компартия. Ложи не запретили, однако власти постановили, что в каждой будет находиться наблюдатель от госбезопасности, поэтому в 1951 году масоны решили заморозить свою деятельность, то есть «заснуть», чтобы предотвратить возможный коллаборационизм. Параллельно в Западной Германии были учреждены две чешские ложи – «Т. Г. Масарик» и «У трех звезд». Немало чехов, эмигрировавших из ЧССР, вступило в масонские ложи на Западе.

«Пробуждение» после «бархатной» революции

17 ноября 1990 года в Мартиницком дворце в Праге, на Градчанах, прошла церемония «пробуждения» масонства. «Масоны официально возобновили свою деятельность в 1990 году – тогда еще в живых оставалось достаточно членов, которые прошли обряд посвящения в 1950-е годы. Этим была признана их преемственность от Великой ложи Англии. В страну вернулись и чехословацкие эмигранты, которые прошли посвящение во Франции. Они тоже основывали здесь ложи – об этом даже выходили объявления в газетах: «Если кого-то интересует масонство, пишите на этот адрес в Париже» и т.д. Однако здесь речь шла уже не о преемственности с Великой ложей Чехословакии, а о своего рода "французским импорте"».

Какова сегодня численность чешского масонства, точно сказать сложно. Известно что на 2001 год в стране действовало около двадцати масонских лож. Некоторые известные политики и общественные деятели признавались, что являются вольными каменщиками, однако откровенно об этом в чешском обществе говорить не принято.

Последний раз на политической сцене как компромат в ходе предвыборной борьбы появилось утверждение, что кандидат на пост президента Иржи Драгош якобы является вольным каменщиком. «Меня это удивило – я не думал, что в нашей стране это настолько живая тема. Во время президентских выборов в Австрии этот вопрос поднимался в связи с кандидатом Ван дер Белленом. Однако там это не было так уж необычно, поскольку австрийский католицизм остается сильным игроком на общественной сцене, в то время как у нас антимасонские настроения проявляются редко. Источником стали некие католические СМИ, что, вероятно, играло какую-то роль во внутрицерковных спорах, а оттуда попало в публичное медийное пространство», – поясняет религиовед Ян Сушер.