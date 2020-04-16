Первый полет чешского авиатора – прыжок в небо через корову

Инженер Ян Кашпар родился 20 мая 1883 года в городе Пардубице. Заканчивая высшее техническое учебное заведение в Праге он уже твердо знал, чем он будет заниматься всю жизнь. Его мечтой были полеты. Поэтому в 1908 году он поступил на работу в немецкую фирму «Baase & Selve - прокатные алюминиевые заводы», рассчитывая заняться конструированием собственного летательного аппарата.

30 апреля 1911 года, пилот осуществил новый полет уже на аэроплане собственной конструкции. На нем он смог подняться на высоту 400 метров и продержаться в воздухе, совершая полет туда и обратно между городами Пардубице и Хрудим, 24 минуты 23 секунды. В тот же день Яном Кашпаром был осуществлен и первый полет с пассажиром, которым стал двоюродный брат пилота Эвжен Чигак.

А еще через две недели Ян Кашпар вновь поднялся в воздух, чтобы совершить полет, принесший ему настоящую славу в своем отечестве. 13 мая 1911 года пионер чешской авиации за 92 минуты преодолел 121 километр, совершив перелет между родным городом Пардубице и селом Большая Хухле у Праги. В этот раз самолет Яна Кашпара уже летел на высоте 800 метров. В честь первых чешских авиаторов по этой же трассе энтузиасты намерены пролететь в 2021 году, но уже на полностью электрическом самолете.

«Страстное желание летать крепко накрепко связала Яна Кашапара и Эвжена Чигака. Имя последнего находится в тени абсолютно незаслуженно, хотя именно со своим двоюродным братом Кашпар строил свой самый первый летательный аппарат, который, однако, подняться в воздух еще не смог. Деньги на приобретение первого настоящего самолета типа Blériot Ян Кашапар получил от отца. Именно на этой этажерке он и поднялся впервые в воздух», – рассказал Radio Prague Int. Ян Рудзинский, пресс-секретарь организаторов ежегодных дней авиации в городе Пардубице «Авиационная ярмарка» (Aviatická pouť).

Авиатор Эвжен Чигак в свое время написал книгу под названием «Как я летал и падал», в которой автор утверждает, что именно он сидел в кабине аэроплана Blériot, когда эта крылатая машина еще не летела, но во время разбега уже отрывалась от земли.

– «Да, об этом в книге написано, но историки считают, что это не совсем так. На сегодняшний день первым чешским авиатором считается Ян Кашпар. Однако необходимо сказать, что как пилот Эвжен Чигак был лучше своего родственника».

Первый настоящий полет в истории чешской авиации приписывается именно Яну Кашпару.

– «Полет 16 апреля 1910 года проходил на незначительной высоте. Аэроплан поднялся в воздух лишь на несколько метров от земли и преодолел несколько сотен метров. По этому поводу рассказывают одну смешную байку. Будто бы аэроплан Кашпара просто ехал по траве, и на пути у этажерки оказалась корова, которую пилоту пришлось «перепрыгнуть». Не забудьте, что тогда еще никто не знал – что такое аэродром. Таковыми для авиаторов были луга. Ян Кашпар впервые поднял в воздух аэроплан в местах, где сегодня находится вокзал города Пардубице».

Собеседнику Radio Prague Int. Яну Рудзинскому посчастливилось непосредственно на себе испытать всю прелесть полета на старинном аэроплане.

– «Во времена, когда авиация была еще в пеленках, мало кто понимал основополагающие принципы полетов на самолете. На первом месте стоял эксперимент. Множество технических решений, которые существовали тогда, сегодня нельзя использовать именно по соображениям безопасности. Мне посчастливилось лететь на точной копии аэроплана Blériot, именно того, на котором 110 лет назад поднялся в воздух Ян Кашпар. На меня это произвело большое впечатление. Если говорить о безопасности, то сегодня все иначе. Сегодня мы считаем, что самыми сложными этапами полета самолета являются взлет и посадка. Когда же вы летите на аэроплане Blériot, то самое сложное – удержать этажерку в воздухе и лететь с ней просто ровно. Поверьте, это совсем непросто».