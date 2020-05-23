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Перед чехословацкими чрезвычайными судами предстали после войны 22 тысячи немцев

Эва Туречкова
23-05-2020
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Как наказать военных преступников? Этот вопрос особенно остро стоял перед союзниками после окончания Второй мировой войны, хотя решать его приходилось еще в ходе боевых действий. После капитуляции Германии нацистские руководители предстали перед Нюренбергским трибуналом. Остальных преступников гитлеровской Германии наказывали в тех странах, где они совершали преступления. В Чехословакии было заведено судебное дело в отношении более чем двух десятков тысяч немцев.

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Карл Герман Франк, фото: открытый источникКарл Герман Франк, фото: открытый источник «Из самолета выходит враг № 1, палач чешского народа Карл Герман Франк», - рапортовал 7 августа 1945 года с пражского аэродрома в Рузыне репортер «Чехословацкого Радио». На борту приземлившегося в тот день самолета находился бывший статс-секретарь Имперского Протектората Богемии и Моравии.

Экстрадиция Франка воспринималась как акт доверия со стороны союзников в отношении чехословацкого правосудия.

Журналисту удалось записать интервью с генералом чехословацкой Тюремной службы Богуславом Эчером, который Франка до этого несколько недель допрашивал.

«Он вел себя абсолютно апатично, вытаращенные глаза глядели в пустоту. Возможно, он думал о своем прошлом, а может быть, и о будущем», - рассказал Эчер.

Судебный процесс над К. Г. Франком начался в марте 1946 года. Свидетельницами по делу проходили также женщины из чешского села Лидице, уничтоженного по приказу обергруппенфюрера Франка в качестве наказания за смерть Гейдриха.

«Я потеряла мужа, отца и четырех братьев, мерзкий убийца», - дрожал голос у одной из участниц суда.

Kurt Daluege, фото: Bundesarchiv, Bild 183-2007-1010-502 / CC-BY-SA 3.0Kurt Daluege, фото: Bundesarchiv, Bild 183-2007-1010-502 / CC-BY-SA 3.0 Франк был повешен в ходе публичной казни во дворе тюрьмы Панкрац 22 мая. За его смертью наблюдали более пяти тысяч человек. Чехословацкими чрезвычайными народными судами было вынесено около 750 смертных приговоров, говорит историк Войтех Кынцл из Исторического института Академии наук.

Та же участь постигла и Курта Далюге, начальника нацистской полиции, который после покушения на Рейнхарда Гейдриха стал исполняющим обязанности рейсхспротектора Богемии и Моравии. Далюге был арестован американскими войсками в Любеке в июле 1945 года, а в январе 1946 года его экстрадировали в Чехословакию. Во дворе тюрьмы Панкрац он был повешен 23 октября того же года.

«В рамках Европы, по количеству совершенных смертных казней после окончания Второй мировой войны Чехословакия занимает одно из первых мест. Чехословацкое воздаяние считается одним из самых строгих. Перед судом здесь предстали 22 тысячи немцев», - рассказал «Чешскому Радио» Кынцл.

Менее успешными оказались власти в случае Эрнста Герке, главы пражского отделения гестапо. Запросы о его экстрадиции были повторно отклонены. В последний раз было уголовное преследование против него возбуждено в 1981 году, однако Герке, так и оставшись безнаказанным, скончался годом позже в Билефельде на севере ФРГ.

Эва Туречкова
23-05-2020
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