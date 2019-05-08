Освобождение Праги на военных картах СССР и США

Во второй половине апреля 1945 года части Красной армии вели кровопролитные сражения на подступах к Берлину. 3-я армия США под командованием генерала Паттона шла на юг Германии, чтобы взять так называемую «Альпийскую крепость» нацистов. При продвижении левого крыла фронта американские части начали проникать на территорию протектората, отделенную от Германии линией пограничных гор. В архивах «Чешского Радио» сохранилась уникальная запись станции «Голос свободной Чехословакии» – чешского вещания ВВС. Чешский военный корреспондент Зденек Вршовский, который с армией генерала Паттона пересек чехословацкую границу, рассказывает об увиденном.

Здесь проходит граница Чехословакии!

«Сегодня четверг, 19 апреля 1945 года, – день, когда впервые после шестилетнего перерыва я ступлю на чехословацкую землю. Мы проезжаем через баварские города и деревни. Сегодня прекрасный солнечный день, а перед нами появляются вершины чешских гор. В долине расположена деревушка Виц с чешско-немецким населением. В этих местах проходит граница Чехословакии. Мы останавливаем немца с белой повязкой временной полиции на руке и требуем точно указать место границы. Он с ужасом смотрит на надпись Czechoslovakia на наших шевронах, бледнеет, потом понимает в чем дело и с жалкой улыбкой бежит назад, к белому зданию, отмеряет шагами территорию, останавливается примерно в двадцати метрах и, не дожидаясь вопроса, сам объясняет: "Граница здесь. На этой стороне мы в Чехословакии, а там, на другой стороне, – Deutschland". Этот человек говорил в настоящем времени, поняв, что пришло время смириться с фактом существования Республики Чехословакия. На его бледном от страха лице я видел виноватое выражение и опасения: "Чехи здесь. Что же будет?"».

Американцы заняли города Аш, Рокицаны, Страконице, Хеб. При этом по предварительной договоренности американцы вообще не должны были вступать на территорию Чехословакии, однако когда стало ясно, что продвижение проходит достаточно просто, Черчилль начал убеждать Эйзенхауэра, командовавшего западными силами, изменить изначальный план и направить войска на Прагу.

5 мая 1945 года, когда вспыхнуло Пражское восстание, американцы находились уже в Пльзене, то есть не так далеко от столицы. Военное командование США выслало на чешскую территорию, еще подконтрольную нацистской Германии, одну группу переговорщиков и одну разведгруппу – обе они вошли в контакт с восставшими. Чехи встречали американцев как освободителей, однако в Прагу должны были войти не они, а Красная армия. Эйзенхауэр договорился с начальником Генштаба Красной армии Антоновым, что американцы займут линию Карловы Вары – Пльзень – Чешские Будеёвице.

Советско-американская линия договора

Сотрудник Института новейшей истории Академии наук Вит Сметана так описывает сложившуюся ситуацию: «Оказалось, что «Альпийская крепость» – не более чем миф, и продвижение американцев вглубь Чехословакии могло совершенно спокойно продолжаться. Вероятно, под давлением Черчилля 4 мая Эйзенхауэр направил своему советскому коллеге генералу Алексееву еще одну депешу. В ней, к сожалению, в форме вопросов, а не уведомления, он сообщает о возможностях продвижения американской армии по чехословацкой территории до логичной стратегической границы Лабе (Эльба) – Влтава. На следующий день, 5 мая, генерал Алексеев ответил на это, по сути, протестом. Он заявил, что Пражская операция Красной армии уже началась, и может произойти смешение войск, попадание под дружественный огонь и т.д. Сегодня мы, конечно, знаем, что ничего такого не было. Советские силы только начали перестраиваться для дальнейшего продвижения в районе Дрездена, и вся операция началась лишь 7 мая».

6 мая Пльзень был взят под контроль войсками союзников – закончилась немецкая оккупация, продолжавшаяся шесть лет. «Несколько минут назад через Пльзень проехала первая англо-американская бронетехника. Пльзень взят, а американские и английские танки движутся на Прагу!» – звучит по радио.

В Пльзень пришли Штаты

Хроника тех дней не подтверждает позднейшие заявления, что в те дни чехи ставили в вину американцам бомбардировку 25 апреля 1945 года заводов «Шкода», при которой погибло 76 жителей города.

«Это был уже 14-й авианалет на пльзеньские заводы «Шкода», и первый по-настоящему успешный. Работников «Шкоды» предупреждали о готовящейся бомбардировке на волнах ВВС. Об этом узнали немногие, однако после передачи сообщения была приведена в боеготовность система ПВО, что увеличило потери в рядах американских ВВС. Кроме того, в Национальном архиве в Вашингтоне я обнаружил документ, свидетельствующий, что чехословацкая военная разведка еще в марте настаивала, чтобы американцы осуществили этот авианалет. То есть бомбардировка была проведена по запросу чехословацкой стороны, что достаточно принципиально», – рассказывает историк Вит Сметана

О том, что американцы находятся менее чем в ста километрах от Праги, быстро стало известно восставшим. На улицах столицы строились баррикады и продолжались бои. 7 мая немцы обстреляли ратушу на Староместской площади, расстраивали гражданское население. «Чехословацкое Радио» призывало американцев из Пльзеня на помощь Праге, транслируя в эфир сообщения на английском языке.

Однако Паттон, выступая перед журналистами, сообщил, что выполняет приказ – не продвигаться далее 15 миль на восток от Пльзеня. Это был его limit of advance. На стороне восставших пражан выступила 1-я дивизия РОА генерала Власова под командованием генерала Семена Буняченко. По согласованию с повстанцами три полка дивизии вошли в Прагу, вступив в бой с немцами. Солдаты РОА атаковали немецкие батареи, готовившиеся к обстрелу центра Праги, где продолжали отбиваться чехи.

Власовцы, поддержавшие восстание

«Власовцы, точнее, бойцы Русской освободительной армии, были соединениями добровольцев, воевавшие на стороне нацистской Германии против сталинской России. В основном, это были солдаты, попавшие в 1941 году и позднее в лагеря военнопленных. В этих тяжелейших условиях им предлагали пойти добровольцами, надеть военную форму, на что большинство соглашалось, – им было, вероятно, все равно, на чьей стороне воевать. К чешскому восстанию они присоединились не только в Праге, но и в районе Бероуна. Следует подчеркнуть, что в Праге власовцы оказали большую помощь как военная сила, но, конечно, не политическая, поскольку никакой договор с ними не заключался. Однако в районе Панкрац власовцы активно противостояли нацистской группировке «Валленштейн» – в их распоряжении было несколько танков и единиц бронетехники. После безуспешных переговоров с Национальным комитетом власовцы оставили Прагу, и повстанцы лишились существенной поддержки», – рассказывает историк Иржи Падевьет, который напоминает, что бойцам РОА требовались гарантии перехода в западную зону, которые они не получили. Те из них, которые попали в американскую зону, были затем переданы в руки советских властей со всеми вытекающими последствиями.

Власовцы отступают, и ситуация в Праге усложняется – тяжелые бои продолжаются в районе Панкрац. В районе вокзала им. Масарика (тогда он назывался Гибернским) происходят расстрелы, с боями немцы занимают Народный дом.

Баррикады без обещанного оружия

Восставшие не получают оружие, обещанное им правительством Чехословакии в изгнании — президент Эдвард Бенеш будет каяться в том, что подталкивал пражан восстать, однако довести до конца передачу оружия не смог. Чехи использовали то, что смогли отобрать у немцев, захватить на складах «Гитлерюгенд», а также собрать у полиции и армии — поскольку Берлин пытался создать из протектората подобие государства с собственной армией, которая, впрочем, располагала лишь стрелковым оружием. Эти чешские части, которых называли «мальчиками президента Гахи», сразу перешли на сторону восставших. Кроме того, многие чехи прятали в течение всех лет оккупации оружие дома.

До второй половины дня 8 мая на улицах Праги продолжались тяжелые бои, прежде всего с частями СС и «Валленштейн». Бои шли на мосту через Влтаву, который сегодня называется мост Баррикадников. Бои шли также в центре Праги, на Староместской площади — у немецких частей было оружие, которое они складировали в здании сегодняшнего юридического факультета.

«Еще утром 7 мая оставалась возможность в Прагу на помощь восставшим будет послана оперативная группа американской бронетехники под командованием подполковника Уильяма Прэтта. Однако она была направлена к командованию немецкими силами на территории протектората, к генералу фон Туссена, чтобы сообщить, что рано утром в Реймсе была подписана безоговорочная капитуляция всех немецких войск, вступающая в силу с первой минутой 9 мая, и все немецкие силы на территории протектората должны прекратить боевые действия. Колонна из 12 бронемашин проследовала из Пльзеня до поселка Велиховки на востоке Чехии. В ночь на 8 мая они проезжали через Прагу, и горожане приветствовали их как силы освобождения, однако это было не так, группа имела конкретную задачу – передать приказ о капитуляции», – рассказывает историк Вит Сметана, который объясняет, что оперативная группа двигалась под белым флагом парламентеров.

Американский джип, прорвавшийся в Прагу

На территории, не занятой ни американцами, ни красноармейцами, действовала еще одна миссия – OSS, Управление стратегических служб США. Двое разведчиков и водитель отправились в Карловы Вары для выяснения оперативной обстановки. «В Карловых Варах они узнали, что город переполнен военнопленными, ранеными немцами и немецкими солдатами, которые мечтали лишь об одном – попасть в плен к американцам. В городе были огромные лазареты, тысячи гражданских немцев, которые бежали от наступающей Красной армии», – рассказывает профессор Бостонского университета Игорь Лукеш. Разведчики, однако, не вернулись в Пльзень, а, нарушив приказ, поспешили в Прагу. По дороге их обстреливали чешские партизаны, не подозревавшие, что это автомобиль американцев. Однако джип добрался до Праги, где разведчики встретились с членами действовавшего в столице Национального совета и предложили – что было достаточно наивно – убедить американское командование выдвинуть силы в Прагу.

Однако единодушного одобрения в Национальном совете это не вызвало – прежде всего, у коммунистов. «Их главной задачей в Национальном совете было воспрепятствовать тому, чтобы Прагу освободили американцы, потому что коммунисты, в отличие от всех остальных, начиная с американцев, очень хорошо понимали, что если столицу освободит Красная армия, чешские коммунисты заработают на этом огромные политические очки», – объясняет историк. В любом случае, вмешательство трех американцев в низких воинских званиях ничего не могло изменить в ходе событий.

Историк Вит Сметана напоминает, что американское командование еще утром 9 мая колебалось, не направить ли все же помощь восставшим, поскольку немцы не выполняли условия капитуляции, однако вскоре пришло сообщение, что Красная армия уже находится в пригороде Праги. Некоторые соединения СС отказывались капитулировать и продолжали бои 9-го и утром 10 мая.

Советские части вступили в столицу как освободители, где их с восторгом приветствовали местные жители. Чехи не могли понять решение американцев не продвигаться к столице. Все это во многом определило дальнейшие настроения в послевоенной Чехословакии. Нерешительность американцев историки связывают с кончиной 15 апреля 1945 года президента Рузвельта и приходом менее опытного Трумэна, который опасался противоречить Сталину.

Историк: Прагу освободили сами восставшие

Кто же все-таки освободил Прагу? На этот вопрос отвечает историк Иржи Падевьет: «Освобождение столицы — это всегда не столько военная, сколько политическая операция. Необходимо, однако, подчеркнуть большие заслуги Красной армии в освобождении Чехословакии от нацистской Германии — бои в Моравии были очень кровопролитными, там гибли красноармейцы. Однако конкретно в Праге, куда русские танки вошли рано утром 9 мая, у солдат Красной армии, ранее мужественно сражавшихся с нацистами, здесь уже не было такой необходимости. По моему мнению, и не только – также по данным Военного архива, Прагу освободили, прежде всего, восставшие, которых здесь погибло больше всего».

Когда же появилось утверждение, что Прагу освободила именно Красная армия? Ведь это событие именно в этом ключе подается и в чешском искусстве – прозе, поэзии, кинематографе. Тут достаточно вспомнить строки Витезслава Незвала:

Вступили, как войска из легендарных хроник.

Победа к нам пришла! Поют лады гармоник.

О песни русские, здесь каждый – ваш поклонник!

А лица загорелые с веселыми глазами…

Свободу принесли и радость делят с нами!

И Чехия моя их обвила руками…

(пер. Д. Самойлова)

Историк Иржи Падевьет так объясняет подобный феномен: «Эта мифология появилась сразу же после 9 мая, когда в свежих выпусках газет сообщают, что Прагу освободила именно Красная армия. Тогда же чешская политическая верхушка выказывает свои симпатии к Советскому Союзу — это происходит не в феврале 1948 года, а уже летом 1945-го. Датой капитуляции нацистской Германии было 8 мая, а танки Красной армии вошли в Прагу 9-го, поэтому именно эту дату советская пропаганда долгие годы использовала как день освобождения всей Чехословакии и празднования окончания Второй мировой войны».