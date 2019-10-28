Орден «Белого льва» как отражение истории Чехословакии

Чехословакия шла к независимости долго, но шаги ее были уверенными и обдуманными. Основы будущего самостоятельного государства создавали еще «будители» – деятели национального, культурного и языкового возрождения: Франтишек Мартин Пельцль, Йосеф Добровский, Йозеф Юнгман, Франтишек Палацкий и многие другие.

Первая мировая война окончательно подорвала целостность Австро-Венгрии. Независимость Чехословакии была провозглашена 28 октября 1918 года Чехословацким Национальным советом в Праге. Подробнее об этом судьбоносном дне рассказал историк Йозеф Томеш:

— Переворот проходил очень достойно, спокойно, без насилия, скандалов, не было разбито ни одной витрины. Все это говорило о культурном уровне населения, хоть и порядком измученного и радикализированного войной. Переворот носил черты национального торжества, произносились торжественные речи, на улицах играли музыкальные коллективы. Интересно, что день 28 октября оставил значительный след в памяти всех его участников. В прошлом у меня была возможность побеседовать с непосредственными участниками тех событий. Все они сходились в том, что царила атмосфера эйфории. По всей вероятности, еще и из-за того, что утром никто ни о чем даже не подозревал. В этот момент с плеч людей спала тяжесть предшествовавших военных лет и появилась надежда, что война окончится и чехи больше не будут погибать на фронтах, а вернутся домой, в собственное государство. Одно из воспоминаний гласило, что молодой человек ехал после всех демонстраций 28 октября домой, и в трамвай вошел пожилой рабочий, который громко сказал: «Здравствуйте, граждане!» — и все ответили ему: «Здравствуй, гражданин!». И какой-то интеллигентный человек, который тоже ехал в этом трамвае, сказал: «Это правильно, с сегодняшнего дня мы все будем равны».

Молодой Чехословацкой республике нужна была своя национальная награда, которая стала бы знаком отличия для всех, кто поддерживает и помогает развиваться независимому государству. Особенно это стало ощущаться после принятия закона об отмене дворянских титулов, затронувшего также вопросы, связанные с ношением и присуждением государственных наград. Именно тогда остро встала необходимость учредить новый орден, имеющий высокий престиж, право присуждать который имел бы лишь глава государства. Фалерист Олдржих Лукш отметил, что отсутствие национальных наград стало проблемой после окончания Первой мировой войны:

— Наши участники движения сопротивления, действовавшие во время Первой мировой войны на русских, итальянских, французских или сербских фронтах, позднее награждались правительствами этих стран и получали их ордена, кресты и медали, а вот у Чехословакии в то время не было никакой государственной награды, которой можно было оценить своих иностранных партнеров. Правовая норма, упраздняющая дворянские титулы, была настолько всеобъемлющей, что затрагивала даже государственные награды. Это было, конечно, связано с тогдашним крайне негативным восприятием всего австро-венгерского. Ордена, медали и дворянские титулы были напрямую связаны с монархией.

Еще одной причиной учреждения ордена послужила необходимость награждения иностранных дипломатов. В межвоенный период велись дипломатические переговоры по всей Европе, поэтому было просто необходимо более тесно сотрудничать и договариваться со странами-союзницами. Главой чехословацкой делегации в Версале был министр иностранных дел Эдвард Бенеш, который посетовал на то, что чехословацкие дипломаты, получив награды, оказываются в крайне неудобном положении, потому что им нечего предложить взамен. Все эти факторы привели к единственному правильному решению – президент Масарик издал указ о создании национальной награды:

— Был организован конкурс с целью разработать проект ордена. Главным символом государственных знаков Чехословакии был всегда лев, и поэтому разговор вели об ордене Чехословацкого льва, даже об ордене Святого Вацлава или ордене Короны святого Вацлава. Однако эти предложения встретились с непониманием. В случае св. Вацлава проблема оказалась религиозного характера, а название «Чехословацкий лев» казалось слишком длинным, — пояснил Олдржих Лукш.

На основании закона от 10 апреля 1920 орден «Белого Льва» вручался видным иностранным политическим и общественным деятелям за содействие развитию Чехословакии. Официально орден был учрежден, осталавась, казалось бы, самая малость – создание дизайна награды.

И тут многие политики, историки, граверы и ювелиры неожиданно встали в тупик. Ведь чешские мастера ранее с таким заказом не встречались: все государственные награды создавались в Австро-Венгрии, в результате чего предлагаемые эскизы выглядели скорее как украшения в стиле ар-нуво, нежели как ордена. В результате, прообразом главной национальной награды стал австрийский орден «Чешский дворянский крест» 1814 года и французский орден Почетного легиона. О дальнейшей истории рассказал Ян Бидерман из Военно-исторического института.

— Что касается статута награды, изначально орден состоял из пяти классов гражданского и военного подразделений, позднее их дополнили еще серебряная и золотая медали. В 1924 году статут Чехословацкого ордена «Белого льва» вновь поменялся: появилась еще Орденская цепь – высшая степень награды, которая предназначалась исключительно главам государств. У наград гражданского подразделения находились на подвеске между орденской лентой и знаком скрещенные пальмовые ветви, а в случае орденов военного подразделения — скрещенные мечи.

Было принято решение, что награда будет вручаться 28 октября, в день основания независимой Чехословакии. Этот день много значил для граждан нового демократического государства, утверждает историк Йозеф Томеш:

— После создания Первой Республики этот государственный праздник торжественно отмечался в Чехословакии девятнадцать раз. Сегодняшние празднования ни в какое сравнение не идут с тем, как это проходило тогда. Повсюду развевались флаги, люди по всей стране выходили на манифестации, местные организации проводили парад под своими знаменами — прежде всего, «Сокол», который принял активное участие в перевороте в 1918 году и взял на себя роль защитника молодого государства, пока не вернулись легионеры и чешские офицеры Австро-Венгерской армии. В Праге и во всех гарнизонных городах неотъемлемой частью праздника был военный парад. В столице на нем присутствовал президент республики. Одним словом, это был культовый день демонстрации чехословацкой идентичности. В большей степени, конечно, этот праздник отмечался чехами. Его праздновало до 95 % чешского населения. У словаков, венгров и немцев отношение к нему было более прохладным. Очень широко он праздновался вплоть до 1937 года.

Со временем изменилось не только празднование Дня основания независимой Чехословакии, но и главный национальный орден и порядок его присуждения. В период Первой Республики этой высокой награды удостаивались лишь главы дружественных государств, дипломаты и высокопоставленные общественные деятели.

Постепенно орден был разбит на несколько классов. Орден первого класса все так же вручался главам государств, ордена второго класса предназначались членам правительства, орденами третьего класса награждались мэры городов или полититки высокого ранга, четвертый и пятый классы предназначались рядовым гражданам. Фалерист Олдржих Лукш пояснил:

— Чехословацкие медали «Белого льва» вручались, например, машинистам. Когда президент Эдвард Бенеш отправлялся в Румынию или в Югославию, он брал с собой не только ордена, чтобы оценить сотрудничество между странами, но и большое количество медалей, которые вручались действительно рядовым лицам, имевшим отношение к мероприятиям с участием президента. Я буквально недавно выявил очень интересную деталь: во времена Первой Республики Чехословацким орденом «Белого льва» были награждены даже некоторые зарубежные пожарные команды или их представители – это действительно большая редкость.

По закону если орден вручался гражданину Чехословакии, то после его смерти родственники должны были вернуть награду Канцелярии президента республики, в то время как в случае вручения награды иностранцу орден возврату не подлежит. Впрочем, в истории были и исключения. О том, кто был лишен ордена «Белого льва», рассказал директор Архива Канцелярии президента республики Якуб Долежал:

— Если я не ошибаюсь, такое произошло лишь один раз, а именно с Николае Чаушеску. 23 декабря 1989 года чехословацкое правительство, исполнявшее обязанности президента после абдикации Густава Гусака, реагируя на происходящее в Румынии, приняло решение лишить Чаушеску высшей государственной награды, которая ему была вручена в 1987 году. Согласно статуту Чехословацкого ордена «Белого льва», его можно было отобрать лишь у осужденного человека, утратившего право носить государственную награду.

В истории ордена был еще один прецедент, который в Чехии малоизвестен. После окончания войны в 1945 году правительство Чехословакии приняло решение наградить орденом Иосифа Сталина. Тот, однако, от награды отказался. Подробности этой необычной истории описал Якуб Долежал:

— Когда чехословацкая делегация во главе с председателем правительства Зденеком Фирлингером приехала в Москву, чтобы в ходе памятных церемоний по случаю годовщины нападения Германии на Советский Союз вручить ордена, то Сталин - единственный из десяти награждаемых официальных представителей СССР – от награды отказался. К сожалению, в той папке, где этот случай описан, нет ответа на вопрос, почему он отверг награду. По словам одного из свидетелей произошедшего, Сталин должен был удостоиться высшей чехословацкой государственной награды – Чехословацкого ордена «Белого льва» первой степени с цепью, но выразил несогласие. Так что в папке есть пометка, что награда вернулась в Канцелярию президента республики неврученной.

Впоследствии орден «Белого льва» был вручен другому лидеру СССР – Никите Хрущеву. В 1955 году он получил орден, а в 1964-м – орденскую цепь. Эта награда в Чехию не вернулась, но в современной России ее уже нет. Подробностями о судьбе ордена поделился фалерист Олдржих Лукш:

— В Лондоне я встретил российского коллекционера орденов и наград, и, когда тот узнал, что я чех, сообщил мне, что в его коллекции есть раритет — чехословацкий орден «Белого льва» Никиты Сергеевича Хрущева. То есть и такое случается.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, список лиц, представленных к награждению, составляет правительство, а также обе палаты парламента, однако президент ЧР может сам присуждать госнаграды, согласовав список с главой правительства. В списке награжденных орденом «Белого льва» значатся в основном представители европейских государств или евроатлантического союза. Наиболее значимыми мировыми деятелями, которые были награждены чешским орденом, являются британская королева Елизавета II, французский президент Франсуа Миттеран, бывший немецкий канцлер Гельмут Коль и бывший президент СССР Михаил Горбачев. Среди чешских и чехословацких награжденных большинство составляют те, кто не мог быть удостоен награды до 1989 года, то есть люди, которые активно боролись с нацистским и коммунистическим режимами или же преследовались ими. Однако есть и исключения. Подробнее – Якуб Долежал:

— Наиболее спорной награжденной личностью является, наверное, Бенито Муссолини, которому был вручен чехословацкий орден «Белого льва» первого класса в 1926 году после его, можно сказать, «шествия в Рим», после того, как он пришел к власти и начал проводить в Италии серьезные реформы. Это решение отражало тогдашнюю зарубежную политику государства, а также желание улучшить взаимоотношения между Чехословакией и Италией, которые были вследствие Первой мировой войны несколько напряженными. Бенито Муссолини был тогда награжден вместе с другими видными итальянскими деятелями. Скорее всего, в настоящее время именно его награждение вызывает наибольшее недоумение, так как под указом стоит подпись президента Томаша Гаррига Масарика.

Все данные о награжденных хранятся в архиве Канцелярии президента республики и представляют собой специальные метрические книги. Они являются ценнейшим историческим источником, считает директор Архива Канцелярии президента Якуб Долежал:

— В них указаны все лица, которые награждались, в том числе и те, которых мы хотели наградить, но их государство не дало на то согласия — такая информация в метрической книге тоже указана. То есть здесь могут встретиться и фамилии видных деятелей, которые должны были быть награждены, но по факту орден не получили.

Какая именно информация указана в метрических книгах? Могут ли они рассказать, за какие конкретно заслуги были те или иные личности удостоены высшей государственной награды? Ведь среди награжденных есть и такие имена, как Муаммар Каддафи, Леонид Брежнев, Ясир Арафат... Объясняет Якуб Долежал:

— Обычно в представлениях к награждению приводятся скорее биографические данные о награждаемом, перечисляются его заслуги, отмечается принадлежность к организациям, состоящим в дружественных или партнерских отношениях с Чехословакией и так далее. К сожалению, эти данные не настолько подробны, как хотелось бы исследователям. Реч ь все-таки идет об официальных бумагах, особенно не хватает личных данных о награждаемом. Все награждения являются отражением политической ситуации того времени. К перечисленным лицам можно добавить и Ким Ир Сена, например.

Вручение наград всегда отражало политическую ситуацию в стране, и бывали случаи, когда люди отказывались от ордена, выражая таким образом протест против государственной политики, например, после советской оккупации 1968 года. Следует отметить, что в годы президентства Милоша Земана многие академические сотрудники, ученые и преподаватели вузов отказывались принять орден, выражая несогласие с официальной политикой государства.