Они улетели на Запад. История одного удивительного побега

Это не было захватом – заговорщики сами входили в состав экипажей, а к подготовке тайной операции были подключены и наземные службы. На этот момент компартия Чехословакии уже два года полностью контролировала страну, и в отношении тех, кто воевал с нацистами на Западе, уже шли репрессии.

«Отец после войны вернулся в Чехословакию, начал работать в авиакомпании «Чехословацкие авиалинии», познакомился с моей матерью. Он был летчиком Королевских ВВС, открыто высказывал прозападные взгляды и знал, что будет арестован – как это уже произошло с его товарищами. Поэтому он решил бежать», – рассказал «Чешскому Радио» сын одного из пилотов Том Долежал. Во время войны его отец Олдржих был командиром экипажа, потопившего немецкий теплоход Alsterufer.

В марте 1950 года он сидел за штурвалом «Дакоты», следовавшей из Братиславы в Прагу. Однако в столицу Чехословакии борт не прибыл, приземлившись в Баварии. Там же, на американской авиабазе «Эрдинг» под Мюнхеном, сели еще два самолета. Это были рейсы Брно – Прага и Острава – Прага. Их пилотировали Ладислав Светлик и Витт Ангеттер. Среди членов экипажей были Борживой Шмид, Станислав Шаха, Камил Мраз и Виктор Попелка. Решительности бывшим военным летчикам было не занимать.

«Перед этим Чехословакия уже ввела меры, призванные помешать пилотам, ранее служившим на Западе, совершать подобные побеги. Действовал запрет на полеты с такими пилотами членов их семей, чтобы снизить возможность того, что они улетят за границу», – рассказывает автор книги «Истории "железного занавеса"», публицист Лудек Навара.

Разумеется, заговорщики это учитывали и посадили своих жен, невест и других членов семьи в самолеты своих коллег, а некоторые супруги зарегистрировалась под своими девичьими фамилиями. На палубе находился и сам Том, которому тогда исполнилось всего шесть месяцев. «Отец об этом никогда не рассказывал. Когда мы поселились в Лондоне, там собралось небольшое землячество чехословаков, воевавших в Королевских ВВС. Из их разговоров я постепенно все и узнал. А для отца это были горькие воспоминания», – рассказывает Том Долежал.

С позывными «Дорога на свободу»

Воздушное судно, вылетевшее из Брно, было заполнено до отказа – на борту находился 31 человек, включая членов экипажа. Капитаном был Йозеф Клеснил, тоже бывший британский пилот, который ничего не знал о планах своего товарища Витта Ангеттера. Когда тот взял курс на Мюнхен, Клеснил не стал ему мешать, лишь пожалев, что не был посвящен в заговор – его семьи на борту не было. Через месяц он вместе с родными сбежит через Шумавские горы и тоже осядет в Лондоне. В деле участвовала и стюардесса Лида Шкорпикрова и отвлекала внимание капитана, когда телеграфист Камил Мраз направил пистолет на бортмеханика-коммуниста.

На палубе самолета, следовавшего из Остравы, находилась делегация коммунистов, приглашенная в Пражский Град к Клементу Готвальду. Как рассказывают очевидцы, функционеры, осознав, куда они попали, опасливо снимали партийные значки и прятали партбилеты.

Самолеты летели на Мюнхен с позывными The way to freedom. На их борту в Баварию попало в общей сложности 85 человек – помимо заговорщиков из числа членов экипажа и пассажиров, там находились и те, для кого оказаться в Германии стало неожиданностью. В итоге 27 человек осталось на Западе. В самолете, летевшем из Братиславы, сидела мать знаменитой фигуристки, двукратной чемпионки мира Аи Врзанёвой. Сама спортсменка к тому времени уже стала «невозвращенкой», оставшись за границей после тура по Европе.

«Позже ее дочь вспоминала, что рядом с женщиной сидел пассажир, который очень сокрушался, повторяя: "Я бы так хотел остаться на Западе, мне так хочется тут жить! Но я не знал, что такое произойдет, у меня дома семья, и, к сожалению, я должен вернуться". И он уехал в Чехословакию», – рассказывает Лудек Навара.

Весь экипаж Олдржиха Долежала, состоявший из пилотов Королевских ВВС, остался на Западе, как и стюардесса Эва Выслоужилова. Самолет из Братиславы вылетел последним из трех, и Долежал боялся, что власти уже что-то заподозрят и перехватят его над советской зоной Австрии, поэтому от Линца «Дакоту» сопровождали американские истребители.

Уже на авиабазе один из агентов госбезопасности с криком «Предательство!» выхватил пистолет и помчался к кабине пилотов. Однако летчики по совету американцев заблокировали дверь, и попасть туда он не смог. Оружие у него отобрал американский полицейский.

Чехословацкие летчики смогли остаться в профессии – они работали на пассажирских авиалиниях Великобритании. Вит Ангеттер позже перебрался в США.

Тщательно спланированная операция

Побегов за «железный занавес» из социалистической Чехословакии было немало. Чем был уникален именно этот, поясняет Лудек Навара: «Эта была тщательно спланированная операция, которая готовилась в разных точках тогдашней Чехословакии и была успешно доведена до финала. Она имела значительные последствия для воздушного сообщения и пилотов. Кроме того, власти провели достаточно фантасмагорическую пропагандистскую кампанию в СМИ и даже сняли фильм "Похищение"». В киноленте побег трактовался как американский заговор. По этому сюжету, в котором вернувшиеся в Чехословакию пассажиры предстают героями, был также поставлен спектакль.

После событий 24 марта из «Чехословацких авиалиний» уволили всех пилотов, служивших ранее в составе ВВС Великобритании. На борту каждого пассажирского воздушного судна должен был находиться сотрудник госбезопасности, а «неблагонадежным» гражданам просто запрещали пользоваться авиатранспортом. Чехословакия настойчиво, однако безрезультатно требовала выдать угонщиков.

Сразу же после коммунистического путча 1948 года на Запад из Чехословакии уехало около 450 бывших британских пилотов. Оставшиеся сталкивались с репрессиями – их не только увольняли из армии, но и устраивали провокации, бросали за решетку, пытали.

Отъезд из страны закон Чехословакии трактовал как государственную измену. Суды аргументировали свои обвинительные заключения тем, что им «было точно известно» – за границей беженцы тут же подключатся к борьбе с режимом.

При этом попыток побегов предпринималось немало — пилоты использовали военные, спортивные и транспортные самолеты. Однако одновременный перелет через «железный занавес» на трех пассажирских лайнерах остался в истории уникальным событием.