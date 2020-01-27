Находка археологов может переписать историю происхождения Сезимово Усти

Сезимово Усти находится в четырех километрах от более известного города Табор, на севере практически произошло их слияние. В сезимовский монастырский комплекс входили храм св. Доминика с прилегающим к нему кладбищем, здания и сады. Все это было полностью уничтожено в результате пожара, заложенного гуситами.

С апреля по июль 1414 г. здесь жил и проповедовал Ян Гус, снискавший доверие многих своих приверженцев, которые были изгнаны из города в 1419 году. 21 февраля 1420 г. они атаковали и захватили Сезимово Усти, 30 марта старый город решили предать огню и обосноваться на новом месте, в Таборе. Город – первое письменное упоминание о нем относится к 1250 году – сожгли дотла, а восстановили лишь по прошествии четырех веков.

Жилые дома на территории средневековых захоронений

Специалисты в настоящее время продолжают исследования найденных фрагментов, а антропологи – останков людей, регистрируя результаты первых экспертиз. Это поможет пролить свет на обстоятельства, связанные с историей не только этого города, но и всего Южночешского края. Историей, как полагают ученые, которая может оказаться более древней, чем до сих пор предполагалось.

– Мы находимся в самой старой части города, где в средневековье над домами возвышался достаточно величественный объект – монастырь Доминиканского ордена. Это обстоятельство служит верным признаком того, что в этих местах находилось значительное по численности поселение. Доминиканцы строили свои монастыри только в городах, причем относительно больших»,

– указывает староста г. Сезимово Усти Maртин Долежал, стоя на Монастырской улице, по-чешски Klášterní. Она застроена семейными домами. Как показало археологическое исследование, дома стоят на территории средневековых захоронений.

– Здесь, практически прямо напротив жилых домов, было обнаружено множество человеческих останков. Специалисты предполагают, что древние останки людей находятся также непосредственно под фундаментами этих особняков и в более глубоких слоях почвы садов местных жителей,

– рассказал Maртин Долежал.

С учетом того, что останки были захоронены вблизи храма, можно с полной уверенностью сказать, что они принадлежат представителям состоятельного слоя. Их родственники могли позволить себе похоронить своих близких в местах, предназначенных для элит. Скелеты находились рядом друг с другом, однако в данном случае речь не идет о семейной гробнице.

Монастырский комплекс был обнаружен при реконструкции ничем не примечательной и мало загруженной улицы, куда прохожим по большей части идти незачем – она является тупиковой.

– К нашему удивлению, нам удалось обнаружить фрагменты стены, причем в довольно хорошо сохранившемся состоянии. На данный момент мы можем с уверенностью говорить минимум о двух образцах строительных каменных работ. Один относится к примерно XIII веку, во втором случае постройка перестраивалась в последней декаде XIV века. Эти старые стены были выломлены, а кладбище, находившееся вблизи, использовали по его прямому назначению. Так что на столпах этих древних стен покоится прах давних жителей Сезимово Усти»,

– отмечает археолог Франтишек Янда.

– Я изо дня в день ходила практически по мертвецам, и в детстве мне плохо спалось, видимо, из-за этого. Я еще раньше говорила об этом местным археологам, что там может что-то подобное находиться, так как еще будучи детьми, мы выкапывали в этих местах человеческие кости,

– говорит с грустной улыбкой лектор Гуситского музея Aндреа Oудысова, под окном которой нашлись древние останки.