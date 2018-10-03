Нацистская пропаганда в информационной войне с Чехословакией

Радиостанция начала свою работу вскоре после аншлюса Австрии, куда Гитлер вошел в марте 1938 г. По официальной версии, вещание якобы осуществлялось венскими чехами, однако было очевидно, что это – пропаганда, нацеленная на граждан Чехословакии, прежде всего на тех, кто жил в провинции и на территориях, наиболее пострадавших от экономического кризиса.

Название Pravda vítězí («Правда побеждает») было выбрано не случайно – этот девиз был начертан на штандарте президента Чехословакии. В архиве «Чешского Радио» сохранились уникальные записи передач, транслировавшихся с 8 по 22 сентября 1938 года, то есть как раз перед Мюнхенской капитуляцией, когда Гитлеру отдали Судеты. На основной части пленок записи передач по-чешски, однако некоторые программы транслировались и по-словацки. Сквозь треск старинной пленки можно расслышать слова, как нельзя лучше передающие то давление на Чехословакию, которое в те дни осуществлял Третий рейх.

«Чехословацкое государство переживает распад не только потому, что судетские немцы хотят использовать право на самоопределение, к чему стремятся еще с 1918 года, но и словаки, венгры, поляки, карпаторуссы понимают, что пришло время освободиться от террора пражского правительства. Мир в Европе может быть обеспечен правом нечешских групп населения на самоопределение».

На авансцене неизменно присутствовали лозунги борьбы Третьего рейха за сохранение мира: «Обязанность всех сторонников мира и разумных представителей нашего народа дать ответ: "Мы хотим мира! Мы не хотим войны ради самой Чехословакии. Мира хотят Германия, Франция и Англия". И в Чехословакии есть достаточно тех, кто решительно отметает милитаризм евреев и коммунистов».

«Гитлер – главный борец за мир во всем мире»

10 сентября 1938 г. станция передавала следующее сообщение: «В одной из последних передач мы спрашивали: "Будет ли война?" и поняли, что народы всех стран хотят мира, потому что желать войны могут лишь безумцы, как часто говорит Адольф Гитлер. Кто же хочет войны? Еврейский народ. Мировое еврейство принудило Европу начать войну, и не только для того, чтобы стяжать огромные деньги, но чтобы с помощью этих денег развязать новую войну... Если мы посмотрим на политические события во всем мире, то мы получим подтверждение этому. Евреи из так называемых демократических стран подталкивают к новой мировой войне всех против всех. Отовсюду к нам приходят тревожные сообщения. Коммунизм – первый этап еврейского замысла превратить мир в груду пепла. Во Франции именно еврей Леон Блюм со своими «товарищами» прилагает усилия по большевизации порядочного французского народа».

Помимо изобличения «мирового заговора жидобольшевизма», радиостанция создавала соответствующий информационный фон для «правильного урегулирования проблемы, возникшей между чехословацкой и германской нациями».

«Всемирный еврейский заговор»

«Кто виновен в том ужасном непонимании и напряженности, которые возникли между Чехословацкой республикой и Германским рейхом? Полная и неприкрытая правда звучит так: это – коммунистические подстрекатели, те, кто хочет развала Чехословакии, инородные элементы, московские агитаторы, евреи и эмигранты. Что общего с ними у порядочного чешского рабочего или крестьянина? Ведь это – коммунистически и еврейские доносчики, которые устраивают провокации судетским немцам для создания максимальной напряженности между Чехословакией и Германией, и тем самым во всей Европе».

Значительная часть эфира также была посвящена цитированию слов членов нацистской верхушки и их «стремлению к миру во всем мире».

«Как недавно сказал рейхскомиссар Бюркель: "Если бы все журналисты, подталкивающие народы к войне, в первый же день мобилизации маршировали в первых рядах, то разом бы прекратилось всякое военное стравливание". Также он сказал: "Если бы простые люди во Франции и в Германии голосовали, хотят они мира или войны, оба народа выбрали бы вечный мир". Разве иначе бы решил народ Чехословакии? А так называемые пацифисты – худшие подстрекатели к войне, наемники, нанятые евреями».

Еще одним инструментом пропаганды была критика чехословацкой прессы, которая, как утверждала радиостанция, замалчивала важные факты и искажала истинную картину событий. Также изобличалась «ложь, которую печатают пражские газеты, находящиеся в руках евреев», например, о нехватке в Германии продуктов и питания и чешских погромах в занятой нацистами Вене.

«Правительство Бенеша лжет о намерении Германии вторгнуться в Чехословакию»

13 сентября станция передавала пересказ речи Гитлера в Нюрнберге, которую «с огромным нетерпением ожидал весь мир»: «Правительство господина Бенеша придумало ложь о том, что в Германии прошла мобилизация, и что она готова вторгнуться в Чехословакию. Гитлер сказал: "По этому поводу я сегодня заявляю – подобные утверждения для нас не внове… Мы сообщли послам держав, что в пражском утверждении нет ни слова правды"».

О политике президента Чехословакии сообщалось, что «Профессор Бенеш со своими жидо-большевистскими помошничками ведет в отношении судетских немцев грязную игру, что является неприкрытой наглостью».

15 сентября, на фоне путча судетских немцев, в эфир была вброшена дезинформация о «подорожании вдвое в Чехословакии продуктов питания, голодных демонстрациях и разграблении магазинов в Праге». «Вера в существование Чехословацкой республики и доверие к государству за последние 24 часа упала настолько, что население забрало из банков большую часть своих вкладов. В банках разыгрывались душераздирающие сцены, в некоторых местах снятие денег ограничили 2000 крон, в иных денежные средства полностью закончились».

Тут же появляются и главные враги: «Масоны, имеющие хороший нюх, всегда вовремя успевают забрать свои деньги и ценные бумаги… Еврейские деньги и масонские ценные бумаги стоят за каждым предприятием коммунистов», – сообщала радиостанция своим словацким слушателям.

«Всемирный коммунистический заговор евреев и московский жидо-большевизм» не помешали Германии год спустя заключить с Советским Союзом договор по разделу Европы – пакт Молотова-Риббентропа. Однако к тому времени радиостанция «Правда побеждает» уже прекратила свое вещание, поскольку самой Чехословакии больше не существовало. «Победившая правда» обернулась протекторатом Богемия и Моравия.