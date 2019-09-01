Начало Второй мировой вернуло чехам надежду на освобождение

«Сегодня утром, в 5 часов 40 минут, немецкие части перешли границу Польши», – звучало на волнах польского радио в пятницу, 1 сентября 1939 года. В этот момент люфтваффе уже бомбило польские города. Тяжелые бои шли полуострове Вестерплатте рядом с Гданьском. Немецкую агрессию поддержала Словакия, ставшая к тому моменту государством-сателлитом Рейха, – в Южную Польшу вторглась словацкая Полевая армия «Бернолак» (Bernolák) под командованием генерала Фердинанда Чатлоша.

Тем временем в Рейхстаге Гитлер в свойственной ему манере сообщал о вступлении в Польшу как ответ на «нападение на радиостанцию в Глайвице» (инсценированное накануне немцами) и об «активной обороне против польской агрессии».

Нацистская «зачистка» протектората

С началом войны в протекторате Богемия и Моравия немцы усилили репрессии: если раньше за сопротивление нацистским властям полагалось пожизненное заключение, то в военное время была введена смертная казнь. Германия, готовясь к масштабной войне, проводила «зачистку» – 1 сентября прошла волна арестов, призванная подавить сопротивление. Было схвачено более двух тысяч представителей чешской политики и культуры, в том числе художник Эмиль Филла, писатель и художник Йозеф Чапек, журналист Фердинанд Пероутка, дипломат Лев Сыхравы, члены общества «Сокол». Некоторых выпустили спустя несколько недель, другие оставались в концлагерях до конца войны или там погибли. Тогда же в протекторате была введена двуязычность, причем предпочтение отдавалось немецкому языку.

Однако разрастание военных действий в Европе стало для чехов и лучом надежды, уверен историк Петр Коура. «Чешское общество с нетерпением ждет войну, поскольку видит в ней шанс вернуть себе независимость. Так что некоторые почувствовали облегчение, что война наконец началась», – считает ученый.

В Лондон из США прибыли второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш и бывший посол республики Ян Масарик, ушедший в отставку после подписания Мюнхенского договора. 8 сентября 1939 года выступление сына первого президента Чехословакии Т. Г. Масарика открыло вещание ВВС на чешском языке.

«Устами Эдварда Бенеша мы заявили, что находимся в состоянии войны с нацистской Германией, Гитлером и его кликой. Настает час возмездия. Чаша терпения западных демократических государств была переполнена и началась борьба с нацизмом до полного его истребления. Наша программа – это свободная Чехословакия в свободной Европе, и для ее достижения мы готовы пожертвовать всем. В ближайшее время чехословацкие легионеры вновь встанут на передовую вместе со своими союзниками. Придет день, когда нацизм и все, кто нас притесняет, исчезнут с лица земли. Уже сегодня чехословацкий народ взывает к Божьей справедливости. Тем именем, которое я ношу, я торжественно обещаю вам, что мы одержим победу в этой битве и правда победит!» – звучал из Лондона голос Яна Масарика. Он не уставал напоминать, что «чехословацкая проблема – составная часть европейской проблемы».

«Пакт Рейха с Россией ратифицирован»

Радиопередачи из-за границы в покоренной Праге были тогда единственным независимым источником информации. Пресса находилась под полным контролем Берлина. В газете «Вечернее Чешское слово» (Večerní České slovo) за 1 сентября 1939 года можно прочитать такие заголовки: «Польское нападение и нарушение границы: мертвые и раненые» и «Пакт с Россией ратифицирован».

«В четверг Верховный совет единогласно в присутствии Сталина и после речи Молотова ратифицировал немецко-русский пакт о ненападении. Одновременно в Берлине была проведена ратификация данного договора правительством Германского рейха. Верховный совет собрался в Большом дворце московского Кремля. Все места в зале были заняты. В ложах для дипломатов присутствовали все главы миссий. В первую очередь, немецкий посланник, граф Шуленбург. Отсутствовали лишь послы Англии и Франции. Первый якобы соблюдал постельный режим по причине гриппа, второй находился в Париже», – сообщает пражская газета.

1 сентября правительство Чемберлена направило в Берлин ноту протеста, 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии. 5 сентября газеты протектората сообщали, что «на улицах городов и деревень нет признаков паники», и призывали чехов «исполнять обязанности по отношению к себе и к Рейху, в который они входят».

Проект «Память народа» (Paměť národa) так описывает последующие события 80-летней давности: «17 сентября 1939 года на Польшу с востока напал Советский Союз. Немецкое и советское вторжение в Польшу завершилось 6 октября разделением Польши между Германией и СССР на основании Германо-советского договора о дружбе, сотрудничестве и границе, заключенном в Москве между Третьим рейхом и СССР после капитуляции Польши 28 сентября 1939 года. Этот договор также известен как Второй пакт Риббентропа – Молотова».

Если вернуться на несколько месяцев назад, следует вспомнить, что с апреля 1939 года в Кракове формировалась Чехословацкая армия за границей (Легион чехов и словаков), куда стекались те, кто нелегально переходил границу с Польшей, намереваясь с оружием в руках отстаивать свободу Чехословакии. В сентябре эти части участвовали в обороне Тарнополя (Тернополя) от немцев. Утром 17 сентября, во время немецко-словацкого авианалета на Великий Глубочёк под Тарнополем, где противовоздушную оборону осуществлял чехословацкий легион, погиб пулеметчик Витезслав Грюнбаум, ставший первым чехом, павшим после начала Второй мировой войны.

Некоторые части Чехословацкого легиона отступили в Румынию. Другие 18–19 сентября были взяты в плен вторгшейся в Польшу Красной армией. Интернированные чехи и словаки попали в лагерь НКВД под Нижним Новгородом, а потом в лагерь для военнопленных в Суздале. Позже этот первый сформированный в Польше легион станет ядром чехословацких сил за рубежом, которые будут сражаться в рядах союзников – во Франции, Великобритании, на Ближнем Востоке и в СССР.

«Начало нашего нового Сопротивления»

19 сентября 1939 года на волнах ВВС к народу обращается Эдвард Бенеш со словами уверенности в том, что Чехословакия вернется в свои границы.

«Дорогой чехословацкий народ! Чехи и словаки! Пришло время, когда судьбу людей, народа и государства решают поступки. Безумное варварство нацистской Германии в Чехословакии, Польше и внутри самого немецкого государства свидетельствует о том, что сегодняшний германский режим и его предводители понимают – конец их близок, и поэтому мстят, наносят удары направо и налево и демонстрируют свою ярость как внутри страны, так и в отношении остальной Европы. Это судьбоносное время – это и наше время, и от нас зависит доказать всему миру, что мы готовы сопротивляться и бороться всеми силами с самым страшным врагом человечества и культуры. За границей вновь поднимается чехословацкий флаг в рядах армий союзников, чтобы жертвовать своей кровью. Мы поднимаем свое знамя в знак начала нашего нового Сопротивления. Все вместе – в бой за свободную Чехословакию в свободной Европе!» – призывает президент, который вскоре возглавит правительство Чехословакии в изгнании.

Вторая мировая война началась.