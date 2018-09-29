Мюнхен-1938 – уроки сделки с агрессором

Катерина Айзпурвит
29-09-2018
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«Германия, Великобритания, Франция и Италия, учитывая соглашение, которое было уже в целом достигнуто, об уступке Германии Судетской немецкой территории, соглашаются со сроками и условиями выполнения данной уступки и мерами, следующими из нее…» – 80 лет назад, в ночь с 29 на 30 сентября 1938 г., был подписан Мюнхенский договор. Без участия Чехословакии.

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Мюнхенское соглашение, фото: Bundesarchiv 183-R69173 / CC-BY-SAМюнхенское соглашение, фото: Bundesarchiv 183-R69173 / CC-BY-SA

«Политики Великобритании и Франции хотели одного – любой ценой избежать войны. Премьер-министр Чемберлен и другие члены британского правительства реально рассчитывали на то, что отторжение пограничных областей Чехословацкой республики с преимущественно немецким населением удовлетворит все территориальные претензии Третьего рейха», – объясняет сотрудник Военно-исторического музея, историк Карел Страка.

Фото: открытый источникФото: открытый источник В нужный момент Гитлер вспомнил о судетских немцах, судьба которых ранее его не интересовала, заявив, что «рейх не потерпит их притеснения со стороны славян». Европа, еще не пришедшая в себя после Первой мировой войны, старалась избежать столкновения с Германией, уже два десятилетия жившей с чувством унижения, которое ей принес Версальский мирный договор, и жаждой реванша. Лондон и Париж были готовы уступить Берлину.

«На Британских островах в то время царил настоящий психоз по поводу возможной войны – там боялись, прежде всего, немецких авиабомбежек», – считает историк. После очередной встречи с Гитлером Чемберлен назвал свою «долгую беседу с канцлером», «дружеской», сообщив, что «они поняли друг друга», и «этот человек держит свои обещания».

Правительство Его Величества могло выбрать между войной и бесчестьем. Оно выбрало бесчестье и получит войну У. Черчилль

28 сентября Чемберлен оповестил фюрера, что «все наиболее существенные вопросы могут быть решены без войны и без отсрочек». На другой день, при посредничестве премьер-министра Италии Бенито Муссолини, в Мюнхене, помимо самого дуче и Гитлера, встретились Чемберлен и глава французского правительства Эдуард Даладье.

Совещание проходило в здании, где сегодня находится мюнхенская консерватория. В зале на втором этаже был подписан документ, изменивший судьбу не только Чехословакии, но и Европы, и мира.

Президент Чехословакии Эдвард Бенеш узнал о документе, которым страна лишалась трети своей территории, от секретаря, слушавшего в два часа ночи немецкое радио.

Чехословакии предложили – «убийство или самоубийство»

президент Эмиль Гаха, фото: APF ČRoпрезидент Эмиль Гаха, фото: APF ČRo В Мюнхене в зал, где шли переговоры, представителей Чехословакии не допустили, однако дипломаты ждали их окончания в соседнем отеле. Там текст документа был вручен послу Чехословакии в Германии Войтеху Мастны, чтобы он передал его своему правительству со словами: «Если вы его не примете, то вам придется самим решать свои дела с Германией». Войтех Мастны ответил, что это «выбор между убийством и самоубийством». 30 сентября было созвано экстренное заседание чехословацкого правительства, которое тогда уже возглавлял генерал Ян Сыровы. Условия Мюнхена были приняты без голосования. 5 октября 1938 г. Эдвард Бенеш уйдет в отставку. 30 ноября новым президентом будет избран Эмиль Гаха.

«Чешское общество было совершенно подавлено этим известием, а больше всего – чехословацкая армия, прежде всего, ее профессиональный состав. Военные были готовы сражаться, а им пришлось проводить демобилизацию. Все это сказалось на духе чехословацкой армии и народа в целом, поскольку ощущение, что нас предали западные державы, живет в людях до сих пор. Безусловно, это чувство сказалось и на дальнейших событиях – опасения, что нас вновь предадут, сыграли свою роль после 1945 г., когда выбирали сторону Советского Союза», – считает сотрудник Исторического института АН Ян Немечек.

И 80 лет спустя в Чехии задаются вопросом – как сложилась бы судьба страны, если бы власти не приняли Мюнхенский ультиматум?

Масарик бы сказал: "Будем седлать коней!"

«Возможно, после этого Германия нанесла бы удар, а, возможно, за этим последовало бы продолжение дипломатических переговоров. Могли произойти перемены в политике третьих стран. Однако я убежден, что если бы мы защищались, то наша армия сражалась бы прекрасно. Однако для того, чтобы обороняться, нужно, чтобы на тебя кто-то напал, а на нас не напали, – Гитлер захотел решить этот кризис словесным нахрапом, и ему удалось получить желаемое с помощью угроз и запугивания. Наш президент Бенеш также решил выйти из ситуации дипломатическим путем, не отдав приказ к началу военных действий. Будучи дипломатом, он поступал, как министр иностранных дел. Есть воспоминания, что в Лондоне Яна Масарика, который являлся министром иностранных дел правительства в изгнании, спрашивали, что бы делал его отец – Томаш Гарриг Масарик, если бы в сентябре 1938 г. стоял во главе государства. На это Ян лаконично отвечал: «Папа бы сказал: "Будем седлать коней!"», – рассказывает историк Эдуард Стеглик.

Час «между собакой и волком»

Судеты, Фото: Bundesarchiv, Bild 146-1976-033-20 / CC-BY-SA 3.0Судеты, Фото: Bundesarchiv, Bild 146-1976-033-20 / CC-BY-SA 3.0 Немецкая армия стояла на чехословацкой границе – войска Третьего рейха вошли на территорию страны уже 1 октября. Между немцами и чехословаками сохранялась дистанция в 2 км, чтобы избежать столкновений. 3 октября Гитлер проехал по занятым чешским городам – новым приобретениям Тысячелетнего рейха. К 10 октября все участки, отмеченные на карте той мюнхенской ночью, были заняты немцами. 20 октября они были переданы в управление новому рейхскомиссару Судет – Конраду Генлейну.

2 октября в Тешин вступили войска Польши. Чехословакию ждали и другие территориальные потери – в Вене с ожидаемым результатом завершился арбитражный суд по вопросу венгерской границы. С 5 по 10 ноября Чехословакии пришлось отдать Венгрии часть южной и восточной Словакии и почти половину Подкарпатской Руси.

В результате Мюнхенского договора чешский народ лишился своих исконных земель на границе с Германией, принадлежащих Чешской короне со средних веков. Общие потери составили более 41 тыс. км2, почти 5 миллионов жителей, около 40% промышленного потенциала и военные укрепления вдоль немецкой границы.

Более 100 000 человек, прежде всего, социал-демократы, коммунисты и евреи, стали беженцами, которым пришлось спасаться из Судет от нацистов. Они были первыми жертвами будущей войны.

Невилл Чемберлен, фото: открытый источникНевилл Чемберлен, фото: открытый источник Мюнхенский договор стал триумфом внешней политики Гитлера, которого он добился всего за год до начала Второй мировой. Франция и Великобритания действительно думали, что удовлетворив территориальные аппетиты фюрера, они предотвратили кровопролитие. Чемберлен, вернувшийся со словами «Я привез вам мир», был встречен как герой.

Военный историк Эдуард Стеглик напоминает: «Чемберлен считал, что принесение в жертву пограничных территорий Чехословакии не нанесет серьезного ущерба Великобритании и Франции, а они избегнут войны, к которой, как оказалось, Франция вообще не была готова, а Великобритания еще не подготовилась. Они не понимали одной вещи, которую сформулировал преемник Чемберлена Уинстон Черчилль. Комментируя мюнхенский вердикт, он произнес известную фразу: "Правительство Его Величества могло выбрать между войной и бесчестьем. Оно выбрало бесчестье и получит войну"».

Через восемнадцать месяцев на Лондон начнут падать немецкие бомбы. Летом 1940 года немецкие войска пройдут маршем по Парижу.

Катерина Айзпурвит
29-09-2018
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