Магическая атака на Гитлера пражских оккультистов

Не одно столетие Прагу называют «мистическим городом», «городом Голема». Ее стены помнят алхимиков, розенкрейцеров, каббалистов, здесь астрологи составляли гороскопы Рудольфу II и Альбрехту фон Валленштейну. Традиции поиска сакральных знаний не исчезли и в ХХ веке. Чехословакия времен Первой республики была одной из самых свободных стран, тут открыто действовали масонские ложи, членов которых даже принимал президент Масарик; масонами были и многие видные политики. В общем, в существовании в Праге оккультных обществ не было ничего необычного.

В трагический для страны момент, когда Третий рейх готовился окончательно разорвать их родину, пражские эзотерики решили переломить ход истории с помощью методов, в силу которых безоговорочно верили. Они были адептами герметизма – религиозно-философского учения, чье название восходит к синкретическому божеству – Тоту Гермесу Трисмегисту. Здесь можно вспомнить и карты таро, и основательницу теософского движения Елену Блаватскую.

В Чехию герметизм проникает в конце XIX – начале XX века вместе с мартинизмом, который получил распространение перед Первой мировой войной и содержал в себе элементы астрологии, магии, алхимии и каббалы.

Герметизм с чешским акцентом

«После Первой мировой войны интерес к мартинизму несколько снижается, однако вместе с тем распространяется оккультизм, который обращается не только к магии, но и к восточной философии. Общество разделилось на два лагеря – одни занялись спиритизмом, и в этом нет ничего удивительного, поскольку в годы войны у многих погибли родственники, и близкие пытались установить контакт с мертвыми. Вторые глубже погружалась в философию, объединяясь группы, занимающиеся изучением герметизма. В 1920 году появилось Вольное общество оккультистов, которое в 1930 году превратилось в «Универсалию». В период своего расцвета она объединяла около семисот герметистов всей Чехословакии», – рассказывает в интервью «Чешскому Радио» руководитель Центра документирования чешского герметизма Петр Калач.

Поскольку национальной литературы, посвященной этому теософскому учению, тогда практические не существовало, его чешские и словацкие адепты читали немецкие книги, ездили за знаниями во Францию. В начале ХХ века на чешский язык переводились труды Папюса, Станисласа де Гуайты, Элифаса Леви – эти авторы стали основными для формирования чешского герметизма. Появились в Чехословакии и свои лидеры этого оккультного направления. Их называют «три заглавных "К" чешского герметизма»: Петр Павел Когоут, который взял себе имя Пьер де Ласеник, Франтишек Кабелак, а также Ян Кефер – доктор философии, астролог, библиотекарь Смиховского монастыря, автор «Практической астрологии» и «Синтетической магии». Его ждала трагическая судьба.

Когда над родиной нависла угроза, герметисты решили вмешаться, используя для этого свои «ресурсы», – истребить Гитлера с помощью магических ударов.

«Существуют свидетельства, что подобные «атаки» действительно проводились. Некоторые историки насчитали четыре такие «нападения» – они начались в 1938 году. Ян Кефер в связи с этим посетил действующего президента Эдварда Бенеша, предложив ему такие магические услуги как оккультную ликвидацию неудобного диктатора. Эти ритуалы действительно проводились, причем каждый раз концепция несколько менялась – практикующие оккультисты корректировали способ воздействия. Как именно это выглядело? В оккультных практиках производится атака на астральное тело жертвы с помощью направленной энергии, полученной в ходе ритуала, после чего ожидается, что это окажет свое воздействие и на физическом уровне», – рассказывает Петр Калач, который, однако, не захотел вдаваться в подробности – «чтобы радиослушатели не повторяли подобные действия».

Магия на страже государства

О том, как проходила встреча эзотериков с президентом Бенешем, сегодня можно лишь догадываться, однако в государственном финансировании этого мероприятия им было отказано.

«Проведение ритуала, который Кефер предложил Бенешу, было достаточно дорогостоящим, и если бы кто-то об этом узнал, то президента это могло существенно скомпрометировать. Так что, разумеется, он ни на что подобное он мог дать своего согласия. При этом нельзя исключить, что он «благословил» начинание в частном порядке, при встрече с Кефером и Кабелаком, которые лично приходили к нему с этим предложением. Тогда стремились использовать малейший шанс, поскольку страна находилась в страшной опасности. Как можно объяснить, почему герметисты не добились успеха? Говорят, что во время одного из ритуалов, происходившего в магическом круге, эффект оказался таким сильным, что один из участников из этого круга выпал. А когда это происходит, нарушается континуум всего этого ритуала и удар возвращается назад, поражая либо того, кто из круга выпал, поскольку он остается без его защиты, либо того, кто этим ритуалом руководит, – им был доктор Кефер. Однако все это – только легенды, и что было на самом деле, сегодня не знает никто», – объясняет Петр Калач.

Пражский Фауст ХХ века

Здесь возникает такая зловещая фигура как Иржи Арвед Смиховский, который сыграет в истории фатальную роль. С иссиня-черной шевелюрой и пронзительными светлыми глазами, он умел произвести впечатление на окружающих, в том числе и своими обширными знаниями. Арвед родился в старинной пражской католической семье, его отец Рудольф Смиховский был состоятельным предпринимателем. Несколько детей в семье умерло, и до взрослых лет дожили лишь сын Арвед и дочь Бланка. В 1929 году Смиховский вернулся на родину после учебы в Риме и Тулузе.

«Оккультизмом Смиховский начал заниматься еще в 1920-е годы. Он очень любил книги, получал образование на нескольких языках. Вероятно, с оккультными науками он соприкоснулся еще в церковных школах Италии, однако мы можем лишь предполагать, что именно он изучал в философии герметизма. В обществе «Универсалия» он прочитал несколько лекций – о тайных обществах, славянском мистицизме, что не связано напрямую с оккультизмом. Однако сохранились свидетельства очевидцев, что он занимался практической магией, даже демонологической, то есть примерно то, что делал Иоганн Фауст, поэтому и получил прозвище Пражский Фауст», – рассказывает Петр Калач.

Сегодня доподлинно известно, что уже в 1930-е годы Иржи Арвед Смиховский был немецким шпионом и одновременно членом общества «Универсалия». В ритуалах по уничтожению Гитлера с помощью магии он не участвовал, однако о них знал. Сразу же после прихода в Прагу немцев Смиховский начал наботать на СД. Он также участвовал в нападении на Виноградскую синагогу – несмотря на изучение каббалы и знание древнееврейского, он был антисемитом. По заказу немцев Смиховский подбирал в университетской библиотеке материалы, касающиеся чехословацких масонов, оккультную литературу.

Донос Смиховского сыграл роковую роль в судьбе Яна Кефера – 18 июня 1941 года его арестовало гестапо. По свидетельству историков, Кеферу предложили войти в число астрологов, работавших на Гитлера, от чего он отказался. 3 декабря 1941 года Ян Кефер погиб в концлагере Флоссенбюрг. В 2012 году на доме, где он жил в момент ареста, сегодняшние последователи герметизма установили ему мемориальную доску.

Всего, по оценкам историков, по доносам Смиховского было казнено почти два десятка человек. Он и сам, будучи личностью сложной и противоречивой, ненадолго попадал в застенки гестапо, в том числе по обвинению в гомосексуализме, а 1 мая 1945 года – уже по собственной инициативе, пытаясь избежать судьбы коллаборациониста.

Масонский компромат на президента

Однако уже 15 мая 1945 года Смиховский был арестован чехословацкими властями за преступления против государства и доносы в гестапо. От казни его спасло заступничество Штепана Плачека, еврея по национальности, которому Смиховский некогда помог избежать гибели от рук нацистов. После войны Плаек работал в структурах госбезопасности Чехословакии. Ему Смиховский передал материалы, касающиеся президента Бенеша, обнаруженные им в годы протектората в бумагах директора Национального музея, видного масона Йозефа Вольфа.

«Предположительно, – это, конечно, известно лишь по устным свидетельствам – это были письма крупнейшей масонской ложи – Великого востока Франции, с которой Бенеш переписывался. По некоторым данным, письма бросали определенную тень на Чехословакию и якобы представляли собой серьезный компромат на президента Бенеша, что очень помогло Плачеку в его работе на компартию», – рассказывает Петр Калач.

В 1947 году Смиховскому был вынесен приговор – пожизненное тюремное заключение. Его обширная библиотека была конфискована. Он отбывал срок в тюрьме Панкрац, на каменоломнях, в Пльзене и Мирове. Сокамерники ненавидели его, били, считая стукачом, – он пытался сотрудничать и с госбезопасностью ЧССР. Смиховского использовали и в политических процессах, и в судах над коллаборационистами и сотрудниками гестапо – его свидетельские показания зачастую были вымышленными.

После того как покровитель Смиховского Штепан Плачек сам попал в жернова сталинизма и оказался в тюрьме, последние надежды на освобождение у оккультиста исчезли. Скончался Иржи Арвед Смиховский 22 мая 1951 года в возрасте 52 лет.

О том, как умер Пражский Фауст, точно не известно до сих пор – по одной из версий при проведении в камере сатанинского ритуала его до смерти забил тюремщик. По другой – что он умер от заражения крови, пытаясь самостоятельно сделать себе обрезание и, таким образом, перейти в иудаизм. Руководитель Центра документирования чешского герметизма Петр Калач объясняет, что никаких письменных свидетельств о последних часах в этом мире Пражского Фауста не сохранилось – они были уничтожены спецслужбами ЧССР.