Легион, который не забудут

Экспозиция включает, среди прочего, коллекцию открыток и плакатов, а также знакомит с историей развития военной формы чехословацких солдат в 1914-1920 годах. В подготовке выставки принимали участие сотрудники Национального театра, Военно-исторического института в Праге и студенты Академии исполнительских искусств.

Первый из экспонатов выставки, который легко в спешке не заметить, расположен в лестничном пролёте здания Новой сцены, между первым и вторым этажами – чёрно-белый фильм на большом экране.

«Это кинокадры, которые были сделаны чехословацкими легионерами в России, в период с 1914 по 1920 год. Отрывки дополняет галерея портретов известных личностей и простых солдат чехословацких войск», - рассказывает сотрудник Военно-исторического института в Праге Томаш Якл.

Поскольку выставка, по замыслу организаторов, была взаимосвязана также с драматической постановкой по произведению Рудолфа Медека «Полковник Швец», то вторая её часть посвящена именно этим двум личностям.

Военные игры

Генерал Рудольф Медек во времена Первой мировой войны служил начальником военного управления чехословацких легионов. Будучи при этом писателем, прозаиком, он сохранил свои впечатления о том периоде для потомков в форме ряда литературных произведений. Особую популярность приобрела его драматическая постановка о полковнике Швеце, которую он создал специально для Национального театра. Швец, страстный поклонник русской культуры, в начале Первой мировой войны вместе с тысячами других чехословацких легионеров отправился на вооружённую борьбу за демократическое будущее России. Он входил в число тех, кто командовал чехословацкими солдатами в Зборовском сражении – одной из самых славных и значимых битв в современной истории Чехии и Словакии.

«Прямо в фойе перед входом в зрительный зал размещена часть экспозиции, которая рассказывает об авторе постановки Рудолфе Медеке и, конечно же, полковнике Швеце, точнее, о его так называемой второй жизни. Один из экспонатов, который нам представлен – огромный стол для настольного футбола. Из колонок над ним звучат голоса спортивных комментаторов, которые обсуждают битву у Зборова, будто спортивный матч. Посетители, таким образом, могут либо просто послушать их, либо сами как бы принять участие в «игре», - объясняет историк Томаш Якл. Стол из грубых деревянных досок был создан студентами Театрального факультета Академии исполнительских искусств в Праге.

Приходите танцевать!

Третья, и самая обширная часть экспозиции разместилась в пространстве кафетерия Café NONA – очень органично вписавшись в привычный интерьер, его стены украсили цветные плакаты и открытки с изображениями чехословацких военных.

«Здесь выставлены графики чешских легионеров Петра Пиштялки и Франтишека Зигельхайма. Вот, например, плакаты. С их помощью наши военные приглашали русских жителей на свои мероприятия: на бал чехословацкого кавалерийского полка, или на выставку – так зимой 1918-1919 года чехословацкий корпус налаживал отношения с местным населением в Екатеринбурге, а потом в Омске. Также здесь представлены открытки – в увеличенном формате, но, к сожалению, их авторы до сих пор неизвестны. Открытки эти чехословацкие военные печатали в России и отправляли их с весточками домой. А вот пример послевоенного творчества, афиша к фильму «Зборов», который был снят по сценарию Рудольфа Медека, и рядом с ним – зарисовки Отто Матоушка, изображающие форму чехословацких военных, то, как она менялась с течением времени».

Особенную ценность, по словам историка, имеет открытка, созданная немецким врачом и писателем Вильгельмом Раабе.

«Во время Первой мировой он находился по другую сторону фронта, и, будучи под влиянием пропаганды, нарисовал очень расистский плакат, с анти-чешским и анти-французским настроением. Эту картинку потом активно распространяли в Вене судетские немцы в 20-е годы XX века. Правда, позднее Раабе вновь стал очень лояльным гражданином и в своих воспоминаниях с сожалением отзывался об этом эпизоде».

История по крупицам

Выставка представляет собой лишь небольшую выдержку из огромного количества информации, которая стала доступна современным специалистам не так давно, но всё равно позволяет воссоздать реальную картину происходящего в тот период.

«Конечно, я не располагаю точными данными о том, какие мнения о чехословацких легионерах существуют в современном чешском обществе. Однако, благодаря тому, что мы уже можем свободно вести исследования и публиковаться, эти взгляды и точки зрения куда более взвешенные, чем, скажем, были в 1989 году. Тогда, если человек хотел работать историком, было необходимо декларировать определённые вещи, как попугай. Это очень утешительный факт, что чехи, наконец, начинают знакомиться с тем славным периодом своей истории».

Сбор информации и «раскопки» в глубинах архивов ведут не только сотрудники Военно-исторического музея, но и другие заинтересованные организации.

«Количество специалистов, которые занимаются данной тематикой, неустанно растёт. Большой вклад вносит Чехословацкое общество легионеров – оно собирает вместе потомков легионеров. Его члены стараются найти всё, что сохранилось – например, фотоальбомы, письма и прочие памятные вещи, о которых до сих пор было никому неизвестно».

Экспозиция, посвящённая чехословацким легионерам, будет открыта для посещения до конца февраля 2019 года. Вход на выставку свободный.

