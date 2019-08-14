Лагерь Детршихов. Славянки как материал для нацистских опытов

Сотни безымянных детских могилок находятся вблизи бывшего детршиховицкого лагеря. Об этом репортеру «Чешского Радио» рассказал автор сборника Pochody hladu a smrti 1944-45 («Походы голода и смерти 1944-45 гг..» ) Иржи Несет, составитель хроники села Тршештина (немецкое название Trittschein) в районе Шумперка. В книге, аналогов которой в Чехии также нет, описывается поход военных узников по территории Моравии и Силезии.

И. Несет ведет свой рассказ непосредственно на территории, помнящей изуверства нацистов.

– Это место для погребения, где мы сейчас стоим, было выбрано потому, что недалеко отсюда, прямо на косогоре под нами, находилось кладбище концлагеря роддома в Детршихове. Тела жертв, покоящихся там, до сих пор не были эксгумированы, и сколько погребенных детей в действительности было, мы не знаем. Там, на склоне этой горы и на лугу они до сих пор лежат.

В тени прошлого чешско-немецкого пограничья

Военное прошлое этого региона, в том числе и лагеря в Детршихове, несколько лет назад также начал изучать Йозеф Богатец. Он до сих пор стремится найти последних свидетелей тех событий и данные в архивах, касающиеся участи узников с рождения. В интервью «Чешскому Радио», стоя вблизи леса, Богатец обрисовал историю здешних мест, входивших в область тогдашних Судет.

– Первоначально здесь располагался рабочий лагерь времен Второй мировой войны для рабочих, которые должны были строить автостраду для Третьего рейха по маршруту Вена-Вроцлав. Шоссе должно было пролегать там, под лесом, однако его строительство так и не началось. Сам лагерь появился в 1940 году, однако после разделения Судетской области на три округа (Ауссиг, Карсбад и Троппау ( Опава) – прим. ред.) назрела необходимость решить в Опавском регионе проблему с женщинами из числа угнанных на принудительные работы, которые ждали детей. Это были узницы из стран Восточной Европы, и вместо рабочего лагеря здесь основали так называемый родильный концлагерь для этих работниц. Сюда попадали женщины, забеременевшие в хозяйствах местных фермеров со всей округи, куда их определяли на сельскохозяйственные работы.

Двести или тысяча? «Родильный» как отвлекающий маневр

Как рассказал Й. Богатец, в местном концлагере родились, по доступным данным, в целом 636 детей, 206 из них умерли. Здесь также скончались восемнадцать женщин — все эти цифры были приведены в официальном списке, однако согласно неофициальным источникам, число жертв из числа детей могло достичь и двух тысяч.

Военное прошлое этого региона, в том числе и лагеря в Детршихове, несколько лет назад также начал изучать Йозеф Богатец. Он до сих пор стремится найти последних свидетелей тех событий и данные в архивах, касающиеся участи узников с рождения. В интервью «Чешскому Радио», стоя вблизи леса, Богатец обрисовал историю здешних мест, входивших в область тогдашних Судет.

– Первоначально здесь располагался рабочий лагерь времен Второй Во время Второй мировой войны нацисты угоняли с оккупированных или подконтрольных им территорий Польши, бывших союзных республик и областей СССР на принудительные работы в Рейх тысячи молодых людей. Во многих случаях их определяли к немецким фермерам и предпринимателям в бывшем чешско-немецком пограничье, которого Чехословакия после Мюнхенского соглашения лишилась.

Чешский историк Итка Грунтова долгое время изучала историю концлагеря в Детршихове, отделенного от близкого леса и полей лишь простым деревянным забором без колючей проволоки. В своей статье она сообщает:

«Молодых женщин, работниц из восточноевропейских стран, перед родами отвозили в родильный лагерь. В отличие от других лагерей того времени, здесь не было сторожевых вышек, однако предназначение лагеря было таким же… Определение «родильный» было просто отвлекающим маневром – он являлся составной частью нацисткой машинерии истребления». Грунтова, помимо прочего, цитирует слова местного садовника немецкого происхождения Отто Гольды, который поделился своими воспоминаниями после окончания войны:

«В широкой округе шептались о том, что лагерь предназначен для того, чтобы маленькие дети сгинули со света».

Это подтверждает и Франтишек Недбалек в своей книге «Místa utrpení a vzdoru» («Места страданий и неповиновения»): «Детршиховицкий лагерь был единственным лагерем такого рода в восточной части Судет, предназначенным для ликвидации новорожденных».

Йозеф Богатец дополняет зловещую картину происходившего в этой зоне. Попав сюда, носимые во чреве дети оказывались в списке обреченных. Это место он исследовал очень внимательно и нашел там ясные следы бывшей фабрики смерти.

– В лагере были четыре постройки, первая из них – деревянная проходная. Ее остатки еще виднеются рядом с тем деревом. А там, за моей спиной, один за другим стояли два длинных барака. На территории сохранились следы канализационных сооружений, а в лесу – фрагменты каменных ступеней. Здесь, прямо перед нами, располагалось главное здание с котельной, рабочим кабинетом начальника лагеря, родильным «залом» и помещением для уже родивших женщин, а также с ванной комнатой. Именно в родильной и постродильной «палатах» и происходили самые жестокие зверства: здесь истязали женщин и убивали младенцев.

«Лагеря страданий и смерти»

Авторы вышедшей в Праге в 1969 году книги Tábory utrpení a smrti («Лагеря страданий и смерти») Ружена Бубеничкова, Людмила Кубатова и Ирена Мала (историки и сотрудницы архивов) исследовали историю нацистских лагерей разных типов на территории Протектората Богемии и Моравии. Они выяснили, что в разные периоды в лагере Детршиховиц находились в среднем двести пятьдесят беременных женщин в возрасте от восемнадцати до сорока лет, а вместе с ними – около двухсот тридцати детей. За годы войны его узницами стали в общей сложности примерно 1250 женщин.

Одна из выживших узниц этого лагеря Мария Хомищяк после войны вспоминала, как нацисты угнали ее из Украины вместе с мужем на принудительные работы в область Силезии – они оказались в восточной части протектората в районе города Крнов.

«Когда я забеременела и не могла уже больше работать, как прежде, то написала своей матери письмо, где жаловалась на тяжелую жизнь на немецкой территории. Письмо перехватили и вскоре меня допрашивали в немецкой полиции, а потом и в Крнове. Вместе с колонной женщин, детей и нескольких мужчин, которых нацисты привезли с оккупированной территории Советского Союза, я попала 22 декабря 1943 года в г. Моравска Тршебова. Оттуда нам пришлось идти с маленькими детьми пешком, в сильную метель, до Детршихова. В лагере нас били, мучали голодом.

Помню, что там преобладали молодые женщины польской, украинской, русской и белорусской национальностей. Лагерь охранялся эсэсовцами. В отделе охраны служили, кроме немцев, некоторые иностранцы, видимо, «фольксдойче» (люди с германскими корнями, живущие за пределами национального государства), как тогда говорили. Женщины рожали в тяжелейших условиях и должны были помогать одна другой, а после родов их заставляли выполнять разного рода работу. В комнатах стояли трехъярусные кровати, санитарные условия были ужасные – грязь, вонь, и ко всему еще холод и голод».

Как засвидетельствовала Мария Хомищяк, с декабря 1943 г. по февраль 1944 г. в лагере ежедневно умирало от шести до восьми детей.

– Эта бывшая узница вспоминала о холоде, от которого они страдали. Деревянные бараки были сколочены так, что в щели между досок наметало снег. Часто они замерзали от холода прямо на кроватях. Также сохранились ее воспоминания о медицинских экспериментах, нацеленных на ограничение рождаемости у славян, которые проводил доктор Шмидт.

"Гинекологическое лечение" с летальным исходом

Начальником родильного лагеря был назначен Франц Штайнер, однако неофициальным главой стал уже упомянутый доктор Виллем Шмидт, литовский этнический немец. Его прозвали «нацистским Иродом».

Йозеф Гапл, учитель из Моравского Тршебова на границе Чехии и Моравии, которого цитировала историк Итка Грунтова, в свое время написал о Виллеме Шмидте следующее:

«Доктор проводил над матерями преступные эксперименты, которые вызывали у них сильные боли. В большинстве случаев они завершались летальным исходом. Жертв таких опытов и другой "гинекологического лечения" вначале хоронили на кладбище в старом городе, однако позже их просто закапывали в небольшом лесу вблизи лагеря. Среди них были и женщины, не выдержавшие таких истязаний и покончившие с собой»

Находившаяся на принудительных работах в этом регионе полька Эмилия Каленникова вспоминала о том, что слышала из уст своей землячки.

«Беременные женщины жаловались, что страдают от голода, а их детей уничтожают. Одна из молодых полек, с которой я повстречалась, рассказала мне, что родила в этом лагере ребенка. Через три дня после родов доктор Шмидт умертвил грудного младенца с помощью укола».

Немецкие военные насиловали узниц

Как можно судить по воспоминаниям Марии Хомищак, «врачи лагеря совершенно не заботились о состоянии больных и детей, однако в отдельном помещении проводили эксперименты, приводившие к бесплодию женщин. Для таких экспериментов в лагере выбирали девушек и молодых женщин, которые не были беременны, и впрыскивали им в матку какой-то препарат. Потом к ним водили военных немецкой армии, которые приезжали туда на машинах и подвергали узниц сексуальному насилию. Женщины возвращались после таких экспериментов в совершенно плачевном состоянии, стонали и плакали. Некоторые после этого умирали или серьезно заболевали».

Но и в этот драматичный период встречались случаи бескорыстной помощи со стороны местного населения. Некоторые из жителей Детржихова были в ужасе, когда поняли, что происходит по соседству с их домом. Попав на службу в концлагерь, они сочувствовали узницам и стремились им помочь. Продолжает Йозеф Богатец, исследователь прошлого этого региона.

– В лагере в качестве надзирателей были трудоустроены некоторые из местных жителей: господин Вайгл – вон тот лесок за нами назван его именем, а также господин Бар. Оба они вели себя по отношению к этим женщинам очень прилично и помогали им. Фердинанд Вайгл также работал поваром и стремился украдкой подложить в тарелку узницам побольше еды. Карел Бар выполнял обязанности истопника и разрешал женщинам, когда никто не видел, втайне ходить за картошкой и капустой в подвал.

Местные жители в лице бездетной супружеской пары Гольдовых, стремились вырвать узницу лагеря с ребенком из когтей смерти. Им удалось выпросить, чтобы одна из родивших в лагере полек была оттуда освобождена вместе со своим потомком и трудоустроена у них в садоводческом хозяйстве, и тем самым спасти им жизнь.

С приближением конца войны условия в лагере, откуда отозвали известных своей жестокостью Франца Штайнер и Виллема Шмидта, несколько смягчились. Новым начальником был назначен Оскар Ференцл, которого конец войны застал в Детршихове. Позже он вместе с санитаром Красной армии, украинцем Александром Никитичем Брянцевым, а также украинской санитаркой Надеждой Трофименко(по всей видимости, оба были военнопленными - прим. ред.), ухаживали за этими женщинами, и в сотрудничестве с тогдашней аптекой «Адлер» в г. Моравска Тршебова обеспечивали им необходимые лекарства.

Как сообщила Итка Грунтова, несколько раз эти украинские медработники также помогали принять роды у деревенских жительниц немецкой национальности в окрестностях Детршихова.

Однако и в бытность Оскара Френцла начальником в лагере умерли почти девяносто детей. К концу войны, когда немецкая армия отступала на всех фронтах, над концлагерем Детршихова нависла угроза – узниц могли угнать на Запад, чтобы они не попали в руки союзников, а женщины с детьми не пережили бы «марш смерти».

Девятое мая – день освобождения концлагеря

Продолжает Йозеф Богатец:

– Женщин и детей начали отправлять в фермерские хозяйства, где они раньше находились, так как надзирателям и руководству концлагеря было понятно, что может происходить после эвакуации лагеря такого типа. Они хотели уберечь от смерти как можно большее число потенциальных жертв. Еще в апреле 1945 года здесь родился тридцать один ребенок, а последний младенец появился на свет в этих стенах 8 мая. Это был здоровый мальчик, о дальнейшей судьбе которого сведений не сохранилось. Мы до сих пор стремимся найти хоть какие-то его следы, как и остальных местных узниц и узников. Лагерь был освобожден 9 мая 1945 г., приблизительно в восемь часов утра.

А это - задача не из простых. «После войны многие не хотели ворошить прошлое. Кардинально изменился и этнический состав местного населения - судетских немцев выселили из Чехословакии, и из первоначальных жителей здесь почти никого не осталось», - подчеркивает Богатец.

Расследованием истории лагеря занялись лишь в 1954 году

Расследование истории так называемого родильного лагеря началось лишь в 1954 году. Некоторые чешские исследователи полагают, что реальное число погибших здесь детей может приближаться к восьмистам, а женщин – к восьмидесяти. Иные предполагают, что численность жертв могла перешагнуть тысячную границу, и их тела складывали в одну могилу.

Составитель хроники села Тршештина и местный житель Иржи Несет:

- После окончания Второй мировой местные власти, в том числе староста населенного пункта (в войну бывший активным гейнлейновцом, а после войны переметнувшийся на сторону чехов, утверждал, что ему известно лишь о том, что здешние деревянные бараки предназначались исключительно для проживания рабочих - прим. ред.) стремились замести следы этих чудовищных преступлений. Лишь позже пришедшие работать в администрацию района сотрудники начали документировать то, что здесь происходило, и поставили небольшой памятник в память об этих жертвах.