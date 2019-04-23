Крылья Чехословакии. Столетие первой летающей этажерки

«По сути, это конструкция Луи Блериота, относящаяся к периоду зарождения самолетостроения. Это самый первый самолет, построенный на территории чехословацкого государства. Для своего времени аэроплан «B-5» летал достаточно долго, осуществив множество показательных полетов. Когда же у него отслужил мотор, самолет был перестроен в планер. Дальше следы машины теряются, но в конечном итоге оставшиеся «в живых» части биплана оказались сначала в «Национальном техническом музее», а потом уже и в авиационном музее, расположенном в столичном районе Кбелы. Первоначальные самолета чертежи не сохранились, поэтому для его восстановления реставраторам пришлось пользоваться исключительно фотографиями, которых в нашем распоряжении было около пятидесяти. Реставрация завершилась в 2014 году. В экспозиции мы можем увидеть биплан с абсолютно новым фюзеляжем, но с его «родными» крыльями. Изначальный корпус самолета также сохранился, но чтобы с ним ничего не произошло, фюзеляж был подвержен консервации и хранится отдельно», – комментирует заведующий музейной коллекцией Мирослав Кол.

Работы по восстановлению и реставрации самолета «Bohemia B-5» продолжались десять лет. То, что было нужно сделать заново, создавалось из материалов, а также по технологиям, использовавшимся 100 лет назад.

Биплан был построен в одном единственном экземпляре. Серийного производства не предполагалось. На поток самолетостроение было поставлено в более крупных авиационных мастерских.

Самым первым авиастроительным предприятием, возникшим на чехословацкой территории, а именно в Праге, стал завод «Alma», созданный еще в декабре 1917 года. Однако произошло это благодаря привлечению австрийского и немецкого капитала.

«Однако созданное в 1918 году чехословацкое государство не хотело сотрудничать с фирмами, основой для которых служили австрийские и немецкие деньги. Завод «Alma» стремительно терял армейские заказы.

В 1919 году на свет появились собственные чехословацкие авиазаводы – государственное предприятие «Letov», а также частные, но по происхождению денег исключительно чешские фирмы «Avia» и «Aero». Именно упомянутые компании стали получать большинство заказов на производство самолетов от чехословацких ВВС, национальной авиакомпании «Чехословацкие авиалинии» и «Чехословацкого авиационного общества»», – рассказывает Михал Плавец, куратор коллекции авиационной техники «Национального технического музея».

Первые чехословацкие самолеты также отправлялись на экспорт, однако, речь не шла о реализации каких-либо действительно крупных заказов.

– «О более или менее серьезном экспортном заказе можно говорить в случае истребителя «Avia BH-21». Этот самолет какое-то время производили по лицензии в Бельгии».

Кроме компаний «Letov», «Avia» и «Aero» в период между двумя мировыми войнами за самолеты взялись и другие фирмы, причем даже те, которые изначально к крылатым машинам не имели никакого отношения.

В производстве самолетов, например, начала принимать участие и компания, основанная чехословацким обувным королем Томашем Батей, став главным акционером новой фирмы «Zlínská letecká společnost, a. s.» (Злинская авиационная компания).

«Самолеты там производились так же, как и «батовские кеды» – поточно. Изначально серийно производились только безмоторные планеры, а только потом началась разработка курьерских, спортивных и туристических самолетов. Самой лучшей моделью стал «Zlín Z-XII» – очень надежный двухместный самолет типа низкоплан. Эту модель продавали в Королевство сербов хорватов и словенцев, а также в Италию, страны Прибалтики и в Великобританию», – рассказывает Михал Плавец, куратор авиационной коллекции пражского «Национального технического музея».