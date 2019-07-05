Кирилл и Мефодий. Славянская азбука для диалога с Создателем

День памяти Кирилла и Мефодия, которые жили еще до Великого Раскола и почитаемы как католиками, так и православными, был введен в XIX веке Папой Пием IX по просьбе архиепископа Оломуцкого, кардинала Фридриха Эгона фон Фюрстенберга, хотевшего таким образом увековечить тысячелетнюю годовщину прихода в Моравию византийских проповедников. Хотя дата не связана с событиями жизни Кирилла и Мефодия, она прижилась в Чехии, Моравии, Хорватии, Словакии.

Вплоть до XIX века их называли здесь Црка и Страхота – именно так праздник обозначался в календаре. Црка – искаженное от Кирилл, а Страхота – ошибочный перевод имени Мефодий от латинского metus, то есть «страх». По-гречески «методий» означает «поиск», «исследование», и символично, что слово «метод» – того же корня.

Мораване оказались первым славянским народом, получившим графическую форму языка, практически совпадающего с тем, на котором говорили, – глаголицу. Кириллицей, которой мы пользуемся, назовут алфавит на основе греческого – ее создадут ученики Кирилла и Мефодия, позаимствовав из глаголицы некоторые знаки. Однако именно Кирилл выделил отдельные звуки славянского языка, что является основой создания любого алфавита.

В то время как большей части Европы предстояло еще несколько столетий пользоваться латынью, здесь, на моравской земле появился собственный, совершенно особый письменный язык. Сделать Библию понятной народу, которому ее проповедуют, отступить от священной триады – латинского, греческого и древнееврейского, заговорить с Богом и о Боге на своем языке стало настоящим духовным переворотом, так что 5 июля все же можно назвать праздником революции – религиозной и лингвистической.

Сквозь толщу времени и легенд Кирилл и Мефодий предстают перед нами реальными историческими фигурами, живыми людьми из плоти и крови. Братья были ромеями – подданными Византии родом из Солуни, где население говорило и по-гречески, и на славянском наречии. Мефодий, монах, потом епископ, умел держать в руках меч, — в ту эпоху священники безоружными не ходили, а «добро было с кулаками». Как и у брата – это было его монашеское имя, но мирское история нам не сохранила. Младший – Константин Философ принял монашеский постриг и имя Кирилл только перед кончиной, однако именно под ним он вошел в историю.

В 862 году в Константинополь прибыли послы от великоморавского князя Ростислава – верхушка княжества уже приняла христианство. Центром Великой Моравии, территория которого частично включала земли сегодняшних Моравии, Словакии и Венгрии, считается Велеград – город на юго-востоке современной Чехии. Ростислав, желавший ослабить влияние немцев, просил византийского императора прислать учителей и проповедников для толкования Писания, и Константин загорелся этой идеей.

По-видимому, еще в Солуни братья начали создавать литературный язык, который мы сегодня называем церковнославянским. В Моравии Константин и Мефодий продолжали переводить священные книги с греческого, обучали местных жителей чтению и письму, а священников – ведению богослужения на славянском языке. Чешские ученые считают, что здесь ими был составлен древнейший славянский памятник права – «Закон судный людем». В Великой Моравии первоучителя провели более трех лет.

Латынь вытеснила с этой земли церковнославянский, что включило чехов в общеевропейский культурный контекст, а кириллица, которую в Чехии называют просто «азбука», стала знаком принадлежности к восточной, а потом и к русской традиции. Однако каждый год 5 июля Чехия по-прежнему вспоминает своих первоучителей – Кирилла и Мефодия.