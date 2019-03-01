Кем был последний премьер протектората?

«Неплохой человек, живший в плохое время», – так сегодня склонны оценивать чешские историки фигуру этого политика, к имени которого добавляют эпитет «коллаборационист».

Скоро Чехия будет вспоминать 80-летие рокового вторжения нацистской Германии – 15 марта 1939 года Гитлер решил захватить территорию, которую цинично называл «остатками Богемии». В тот переломный для государства момент чешские политики делали свой выбор. Рихард Бинерт остался в Чехии. Через семь лет народ вынесет ему приговор.

Рихард Бинерт родился 5 сентября 1881 года в Праге. «Хотя имя Рихард Бинерт – немецкое, он был убежденным чехом; окончил гимназию на Житной улице Праги, затем чешский юридический факультет – в то время пражский университет был разделен на чешскую и немецкую части. Затем он поступил на службу в полицейское управление Праги», – рассказывает историк Иржи Пернес.

В 1916 году, когда шла Первая мировая война, австрийские власти направили Бинерта в отдел полицейской разведки. В 1918 году он стал сотрудником политической полиции. «В этом качестве он занимался делами чешских патриотов, противостоявших австрийским властям. Однако именно тогда патриоты его и заметили, поскольку он обращался с ними очень мягко, открыто сочувствовал арестованным и пытался им помогать».

Чешский «крот» в австрийских спецслужбах

И это не удивительно – ведь уже в те годы Рихард Бинерт поддерживал контакты с Первым сопротивлением – чехами, боровшимися за отделение своей родины от Австро-Венгрии. Эта группа, одним из лидеров которой был Т. Г. Масарик, носила название «Маффия». То есть Бинерт был своего рода внедренным чешским агентом внутри австрийских спецслужб – весьма рискованная роль, требовавшая немалого мужества. В военное время в случае провала австрийцы вполне могли его казнить.

Когда 28 октября 2018 года была провозглашена независимая Чехословакия, Рихард Бинерт возглавил полицию молодой республики. Позднее он стал одним из наиболее высокопоставленных начальников исполнительной власти чешской части Чехословакии. В 1920 году Бинерт был назначен на должность президента полиции – с его именем связаны реформы полицейской структуры и ее избавление от «тяжелого австрийского наследия». С 1924 по 1939 год политик занимал пост так называемого вице-президента земского политического управления Чешских земель.

«Чешское государство и Чехословацкая республика делилась на исторически сложившиеся территории- Чехию, Моравию и Силезию, Словакию и Подкарпатскую Русь. Каждая из этих территорий обладала собственными административными органами, и Бинерт стал вице-президентом земского политического управления Чешских земель», – поясняет историк.

Несколько часов в камере гестапо

Работа Рихарда Бинерта на этой должности завершилась с исчезновением государства, которое прекратило свое существование 15 марта 1939 года. 1 сентября Бинерт был арестован гестапо.

«Это были превентивные меры немецкой тайной полиции. В тот день началась Вторая мировая война – Германия напала на Польшу, и немцы задерживали представителей чешской политической элиты. Некоторые провели в тюрьме несколько дней, после чего были отпущены, а некоторые попали в концлагеря в качестве заложников», – рассказывает Иржи Пернес.

В камере Бинерт провел всего несколько часов и был отпущен под личное поручительство президента Эмиля Гахи. Затем, он, по сути, вернулся на прежнюю должность. «После оккупации Чехия и Моравия получили статус некоей автономии – протектората, где наличествовали государственные органы и государственный президент – им был Эмиль Гаха. Там осталась и такая структура как земское управление. Как в Чехии, так и в Моравии существовал пост земского президента, так что Бинерт был повышен с поста вице-президента до президента земского управления».

Переломным в истории протектората стал 1942 год – было совершено успешное покушение на рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха. В том же году Бинерт становится министром внутренних дел – это произошло еще по инициативе Гейдриха. Свою роль здесь сыграли немецкие предки, наличие которых Бинерту трудно было отрицать. Следует отметить, что и на этом посту он пытался помогать арестованным участникам Сопротивления и их семьям.

Все для победы рейха

«Сначала люди воспринимали его как преемственную фигуру, связанную с Первой республикой, как жертву немецкой оккупации, однако постепенно это отношение менялось. Стало ясно, что Германия проиграет войну, и к представителям власти протектората уже никаких симпатий не питали», – объясняет историк.

Гестапо, в свою очередь, смотрело на Бинерта с подозрением как на человека, явно симпатизировавшего своему народу. При этом, разумеется, ему приходилось выполнять то, что немцы требовали от него как от министра.

«С пониманием относитесь к тому, что требует время, делайте то, что требуется для победы рейха и делайте это целенаправленно. В годы войны рейх требует жертв, однако и сам рейх неоднократно демонстрировал, как он ценит всякую действенную помощь». С такими словами обращался Бинерт к людям в 1942 году.

19 января 1945 года Рихард Бинерт становится премьер-министром – последним в истории протектората. По мере тог как поражение нацистской Германии приближалось, нацистские власти все больше брали управление на себя, и от чешского марионеточного правительства уже ничего не зависело.

«Другой на моем посту принес бы больше вреда»

5 мая 1945 года Бинерт приехал на радио, чтобы произнести речь о роспуске правительства протектората, однако не успел этого сделать – он был арестован Революционной гвардией прямо в здании.

В ходе судебного процесса он, подобно другим, говорил в свою защиту, что если бы он не согласился занять свой пост, это сделали бы другие и принесли бы чешскому народу куда больше вреда.

31 июня 1946 года Национальный суд вынес вердикт. Прокурор требовал пожизненного заключения, однако суд учел смягчающие обстоятельства – попытки помочь арестованным гестапо и поддержка семей казненных. Рихард Бинерт был приговорен к трем годам лишения свободы за коллаборационизм. Хотя правительство Чехословакии сочло приговор слишком мягким, оно не стало оспаривать решение Национального суда и утвердило вердикт. 12 мая 1947 года тяжело больной Рихард Бинерт был освобожден условно-досрочно.

Он не имел ни пенсии, ни средств к существованию, и его поддерживали сын и дочь. Последний премьер протектората скончался 3 февраля 1949 года.

