Как жители Чехословакии обрели свободу путешествовать

«У меня двое детей, я хотел бы им что-то показать. Мне почти 40 лет, но я нигде не был, никуда не ездил. Мне всё это кажется сном, до сих пор не могу поверить в то, что меня пустят куда-то. У меня даже нет денег, но я хочу всё увидеть!»

Так восторженно описал свои чувства от нахлынувшей свободы на пограничном переезде Братислава – Петржалка-Берг один из водителей 4 декабря 1989 года. Его радость объяснима: все, кто хотел заглянуть в гости к соседям-австрийцам, впервые за сорок лет не должны были оформлять разрешение на выезд из страны.

Таможенный инспектор Мариан Новак подтверждал, что от желающих не было отбоя.

«В течение сегодняшнего дня мы пропустили 1600 чехословацких граждан, 800 легковых автомобилей с маркой Чехословакии и 10 автобусов. Всё прошло быстро, без задержек и проблем».

Девять кругов бюрократии

До 4 декабря 1989 года без разрешения на выезд о путешествии в западные страны не могло быть и речи. Соответствующий документ выдавался органом госбезопасности, который работал по законам коммунистического режима, так что получение заветного разрешения представляло собой томительную бюрократическую процедуру. Так, возможность выехать из страны зависела в том числе от работодателя: в случае если тот не характеризовал своего сотрудника как благонадёжного гражданина, разрешение на выезд не выдавалось. Мужчинам, кроме того, полагалось получить согласие военкомата. Однако, по словам историка Павла Мике из Института современной истории, даже наличие всех нужных подписей не гарантировало положительный ответ. Современному человеку такое сложно даже представить: так, для перемещения по странам Евросоюза гражданину Чехии сегодня достаточно иметь с собой внутренний паспорт, причём его наличие, вероятнее всего, даже не проверят; за пределами Евросоюза вступает в силу загранпаспорт. Кроме того, во многие страны мира на данный момент разрешён безвизовый въезд.

«Тогдашний режим использовал разрешение на выезд в репрессивных целях по отношению к своим реальным или мнимым противникам», - полагает Павел Мике.

Отсутствие разрешения, конечно, не отменяло, но существенно ограничивало перемещение людей в пространстве. Без его наличия чехословацкие граждане могли посещать только страны Восточного блока – Германскую Демократическую Республику, Венгрию, Польшу, Румынию. Вне запретов был также Советский Союз. Однако если гражданин изъявлял желание посетить, например, популярную в то время Югославию, то прежде должен был получить разрешение на выезд – специальный штамп в паспорте, который выдавался в среднем на срок до 20 дней. На штампе указывалось, в какую страну путешественнику разрешён въезд, как долго он там пробудет и с какой целью туда едет.

Помимо разрешения на выезд и паспорта гражданин должен был иметь также разрешение на покупку валюты государства, не входящего в состав «советского блока» (чеш. devizový příslib). Для этого было необходимо подать заявление в Государственный банк Чехословакии. Опять-таки, не все заявления удостаивались положительного ответа.

В 1987 году финансовый вопрос решался уже проще: гражданину Чехословакии достаточно было иметь валютный счёт, на который иностранная принимающая сторона переводила сумму в соответствии с длительностью пребывания гостя в стране. Минимальная сумма на день составляла 20 долларов. В феврале 1989 года газета «Млада Фронта» сообщила, что эта сумма уменьшилась на 50 %. Стало проще путешествовать не самостоятельно, а с помощью туристического агентства – правда, последних тогда существовало очень мало.

Уехать за свободой

Система выдачи разрешений на выезд из страны была разработана коммунистами ещё в 1948 году, однако в Чехословакии, по свидетельству историка Мике, она стала набирать силу лишь после ввода войск Варшавского договора в 1968 году.

«Власти начали беспокоиться: если у человека есть гражданство Чехословакии и паспорт, то он чисто теоретически может не вернуться домой и остаться за границей, ведь после 1968 года нахлынула волна эмиграции».

О том, по каким причинам люди уезжали из родной страны и как это происходило, специально для проекта «Память народа» рассказал Карел Покорный. Он сам эмигрировал в западную Германию с женой и маленьким сыном летом 1969 года.

«Тогда люди бежали из страны массово, и надо сказать, что это можно было осуществить без проблем, административные органы шли навстречу. Достаточно было иметь приглашение, порой даже фиктивное. Границы уже тогда были закрыты, что свидетельствовало о начале оккупации. Для того, чтобы все мы трое – я, жена и наш сын – получили разрешение на выезд, оказалось достаточно приглашения от двоюродного брата моей супруги. После этого мы уехали поездом в городок Швебиш-Гмюнд недалеко от Штутгарта».

По словам психиатра Радкина Гонзака, современное юное поколение не может до конца осознать, что означало открытие границ и обретение свободы после «бархатных» событий.

«Дети, с психофизиологической точки зрения, не знают, что такое благодарность. То, что они получают и имеют, они воспринимают, как само собой разумеющееся. Благодарность появляется только тогда, когда человек что-то теряет, а потом получает вновь. Нынешняя молодёжь просто не представляет себе, что такое «разрешение на выезд из страны» или «вызов на Бартоломейскую».

На Бартоломейской улице в Праге в те времена находился отдел службы госбезопасности. Её главной задачей было выявлять и ликвидировать противников коммунистического режима. Перед тем, как выдать гражданину разрешение на выезд из страны, его вполне могли вызвать на допрос.

Жёсткая система выдачи разрешений на выезд за рубеж с успехом пережила даже «пражскую весну» 1968 года. Послабления стали наблюдаться только с сентября 1989 года: власти исключили этот документ из списка обязательных бумаг для служебных командировок. Планировалось, что все ограничения будут сняты полностью в 1990 году, однако «бархатная» революция неожиданно ускорила ход событий.