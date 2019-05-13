Кафедральный собор св. Вита отмечает юбилей своего освящения

Кафедральный собор св. Вита, Вацлава и Войтеха в Пражском Граде – главный храм архиепископа пражского и символ чешской государственности - является местом погребения останков святых земских патронов, правителей, дворян и церковных наставников. Монументальную постройку в готическом и неоготическом стилях возводили целых шесть столетий. Освящение практически достроенного собора состоялось девяносто лет назад, 12 мая 1929 года.
«Насколько мне известно, вход на торжественную церемонию открытия храма, которая состоялась 28 сентября 1929 г., был по вступительным билетам, так как интерес к этому значимому событию превышал вместимость храма», - рассказал «Чешскому Радио» Дамиан Фабер из Святовитского капитула.
Начало строительства самой известной сакральной постройки на территории Богемии датируется XIV веком. Краеугольный камень храма был положен в 1344 году в присутствии правителя Иоанна Люксембургского и его сына, позднее короля Чехии, императора Священной Римской империи Карла IV на том же месте, где ранее князь Вацлав I основал романскую ротонду, перестроенную в 1060 г. в трехнефную базилику.
Именно Карл IV поручает строительство архитектору Маттиасу из Арраса, приглашённому в Прагу из папского дворца в Авиньоне, а после его смерти в 1352 году - Петру Парлержу.
«Почему кафедральный собор строили целых шесть столетий? Причина весьма прозаична – просто в силу разных обстоятельств не было возможности сосредоточиться на столь масштабном проекте, да и средств не хватало. Работы остановились в 1419 году с началом гуситских войн. Несмотря на то, что позднее предпринимался целый ряд попыток продолжить строительство, только во второй половине XIX века удалось найти не только достаточно вескую политическую поддержку, но и финансовые средства на завершение кафедрального собора».
«Деньги жертвовали абсолютно все: бедные, богатые, интеллектуалы той эпохи и даже император, то есть ситуация была очень похожа на ту, когда строился Национальный театр», - рассказывает органист кафедрального собора Иозеф Кшица.
Новый основной камень был положен в 1873 году, а практически полностью храм удалось достроить лишь в период Первой Республики.
«Достраивался новый неф и две башни. Главная башня с колокольней к тому времени уже была готова», - продолжает Иозеф Кшица.
«Конечно, это было колоссальное событие. Торжества длились несколько дней, в церемонии участвовали не только церковные представители, но и политическая элита государства, в том числе и президент Томаш Гарриг Масарик. Это был огромный успех, символ чешского духа, национального подъема», - продолжает священник Дамиан Фабер.
По его словам, опытный глаз способен отличить элементы фасада храма, связанные с разными историческими эпохами. Однако общая картина настолько гармонична, что туристы, прибывшие в Пражский Град, часто не видят никакой разницы между средневековой центральной частью собора, и той, которая была достроена в конце XIX - начале XX века.
«Причем некоторые элементы фасада напрямую указывают на время его возникновения, например, если присмотреться, то прямо под розой видны рельефы современных строителей храма, одетых в пиджаки с галстуками. То есть на готическом фасаде вдруг появляются фигуры практически в современной одежде», - говорит священник.
А органист главного готического шедевра страны Иозеф Кшица уверен, что полностью достроенным можно будет считать храм лишь в 2020 году, когда должно состояться торжественное освящение нового органа.
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