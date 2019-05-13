Кафедральный собор св. Вита отмечает юбилей своего освящения

«Насколько мне известно, вход на торжественную церемонию открытия храма, которая состоялась 28 сентября 1929 г., был по вступительным билетам, так как интерес к этому значимому событию превышал вместимость храма», - рассказал «Чешскому Радио» Дамиан Фабер из Святовитского капитула.

Начало строительства самой известной сакральной постройки на территории Богемии датируется XIV веком. Краеугольный камень храма был положен в 1344 году в присутствии правителя Иоанна Люксембургского и его сына, позднее короля Чехии, императора Священной Римской империи Карла IV на том же месте, где ранее князь Вацлав I основал романскую ротонду, перестроенную в 1060 г. в трехнефную базилику.

Именно Карл IV поручает строительство архитектору Маттиасу из Арраса, приглашённому в Прагу из папского дворца в Авиньоне, а после его смерти в 1352 году - Петру Парлержу.

«Почему кафедральный собор строили целых шесть столетий? Причина весьма прозаична – просто в силу разных обстоятельств не было возможности сосредоточиться на столь масштабном проекте, да и средств не хватало. Работы остановились в 1419 году с началом гуситских войн. Несмотря на то, что позднее предпринимался целый ряд попыток продолжить строительство, только во второй половине XIX века удалось найти не только достаточно вескую политическую поддержку, но и финансовые средства на завершение кафедрального собора».

«Деньги жертвовали абсолютно все: бедные, богатые, интеллектуалы той эпохи и даже император, то есть ситуация была очень похожа на ту, когда строился Национальный театр», - рассказывает органист кафедрального собора Иозеф Кшица.

Новый основной камень был положен в 1873 году, а практически полностью храм удалось достроить лишь в период Первой Республики.

«Достраивался новый неф и две башни. Главная башня с колокольней к тому времени уже была готова», - продолжает Иозеф Кшица.

«Конечно, это было колоссальное событие. Торжества длились несколько дней, в церемонии участвовали не только церковные представители, но и политическая элита государства, в том числе и президент Томаш Гарриг Масарик. Это был огромный успех, символ чешского духа, национального подъема», - продолжает священник Дамиан Фабер.

По его словам, опытный глаз способен отличить элементы фасада храма, связанные с разными историческими эпохами. Однако общая картина настолько гармонична, что туристы, прибывшие в Пражский Град, часто не видят никакой разницы между средневековой центральной частью собора, и той, которая была достроена в конце XIX - начале XX века.

«Причем некоторые элементы фасада напрямую указывают на время его возникновения, например, если присмотреться, то прямо под розой видны рельефы современных строителей храма, одетых в пиджаки с галстуками. То есть на готическом фасаде вдруг появляются фигуры практически в современной одежде», - говорит священник.

А органист главного готического шедевра страны Иозеф Кшица уверен, что полностью достроенным можно будет считать храм лишь в 2020 году, когда должно состояться торжественное освящение нового органа.