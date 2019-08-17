JAWA: легенда продолжает жить

Создатель легенды под названием JAWA, Франтишек Янечек родился в селе Клаштер-над-Дединой, что на восток от города Градец-Кралове, 23 января 1878 года. С малых лет мальчик интересовался техникой, поступил в Высшую государственную промышленную школу, после окончания которой перебрался в Берлин, где еще год учился в местном высшем техническом училище.

Несмотря на предложения о трудоустройстве в Германии, Янечек решил вернуться в Прагу и устроился конструктором в мануфактуре Kolben. Талантливый молодой инженер не задержался на этой должности, в 23 года он стал управляющим филиала Kolben в Голландии и параллельно обучался в Политехническом институте в Делфте. Несмотря на стремительный карьерный рост, в 1922 году Янечек, обладатель нескольких десятков патентов, решает открыть собственную фабрику оружия.

Но в мирное время страна нуждалась в товарах для мирной жизни. Значительное сокращение спроса на военную продукцию и потеря крупного контракта подтолкнула его к реорганизации предприятия. Первоначально инженер хотел производить швейные машинки, но в итоге склонился к мототехнике.

Рождение легенды

Идея возникла спонтанно. Янечек узнал о том, что компания Wanderer продает лицензию и оборудование для производства мотоцикла Wanderer 500 cc. После недолгих раздумий он сделал предложение о покупке, от которого «немцы отказаться не смогли». На пути к конвейеру машина претерпела некоторые изменения, в основном внешние. Новый топливный бак каплеобразной формы, усовершенствованные крылья, шины большей размерности. В остальном JAWA повторяла конструкцию своего немецкого прототипа.

Название нового мотоцикла образовали от двух первых букв фамилии создателя чехословацкой фабрики мотоциклов и марки «донора»: Janeček-Wanderer. Так родилась Ja-Wa. Первые мотоциклы JAWA 500 OHV, показанные в Париже в 1929 году, были выкрашены в красный цвет и украшены декоративными желтыми полосками. Именно с тех пор красный стал фирменным цветом марки.

В те времена в Чехословакии собиралась 21 марка мотоциклов. Неудивительно, что JAWA 500 OHV, который оказался дорогим почти как автомобиль, спросом не пользовался. Тогда на завод пригласили английского конструктора Джорджа Уильяма Патчетта, работавший ранее в фирмах Brough Superior, «Жак-Инвой» и FN, который придумал простой легкий мотоцикл с двухтактным двигателем и характерной для последующих моделей рамой.

«В Чехословакии новинка JAWA Villiers 175 вытеснила конкурентов, которые предлагали машины с четырехтактным двигателем. Двухтактные были дешевле, они стали общедоступными, и это была первая волна славы JAWA. С учетом остановки производства в период войны, мотоциклов этой модели было выпущено 27 525 штук», - рассказывает Владимир Засадил, экс-генеральный директор компании Jawa Moto.

Вслед за JAWA Villiers 175 последовали ее усовершенствованные варианты, а в 1935 году – 250-кубовый мотоцикл с продувкой по патенту Шнурле. «За основу мы взяли проверенную конструкцию, частично ее модернизировали в попытке довести до совершенства. Мы использовали огромный опыт нашего конструкторского бюро, глубокие знания особенностей материалов и, как и каждое военное предприятие, сделали акцент на надежность производства», - так описывал новинку лично инженер Янечек.

Помимо этого, JAWA выпускала более мощную 350-кубовую модель с четырехтактным двигателем. Спросом пользовалась и 100-кубовая JAWA Robot, разработанная молодым конструктором Йозефом Йозифом. В 1938-м вклад Франтишека Янечека в развитие чехословацкой промышленности был оценен по достоинству: университет ČVUT присвоил ему звание почетного доктора.

Только JAWA стала популярной, как началась Вторая мировая война. После оккупации Чехословакии в 1938 году производственные мощности фирм Янечека были конфискованы администрацией Протектората Богемии и Моравии, по инициативе которых они переориентировались на ремонт немецкой военной техники (в том числе мотоциклов) и изготовлением деталей военного снаряжения. «Работайте, а я ухожу», - такими были последние слова Франтишека Янечека после оккупации его предприятия. Вскоре он скончался от рака легких.

Под контролем государства

Несмотря на смерть отца-основателя, разработка новых моделей мотоциклов на заводах JAWA продолжилась. К концу 1944 года предприятием в тайне от оккупантов-управляющих были подготовлены новые, опередившие свое время модели мотоциклов JAWA 250 и JAWA 350. Их раскрасили в военные защитные цвета хаки и для конспирации прикрепили на бензобак эмблему немецких мотоциклов DKW, которые завод ремонтировал в годы войны.

В результате JAWA оказалась самой подготовленной к мирному производству. Несмотря на национализацию, сборка моделей довоенного образца началась уже в 1945 году, а в 1946-м на Парижском автосалоне состоялась мировая премьера JAWA 250, за мягкость хода получившая прозвище Perák – пружинящий.

Это был мощный и элегантный двухтактный мотоцикл с компактным двигателем, возвратно-переменной продувкой, 4-ступенчатой коробкой передач с автоматическим выключением сцепления и подвеской заднего колеса, который нашел своих покупателей во многих странах мира. В 1948 году в дополнение к модели 250 выпустили двухцилиндровую 350-ку. С этих двух моделей началась современная история марки.

После Второй мировой Чехословакия стала социалистической страной со всеми издержками дружбы с СССР. В JAWA, впрочем, поначалу смогли в полной мере воспользоваться преимуществами плановой системы: в конце 60-х гг. чехословацкие мотоциклы экспортировались в 120 стран мира, на своем пике предприятие ежедневно выпускало несколько сотен машин.

«Новый мотоцикл сходит с конвейера каждые три минуты. Предприятие работает в две смены. Таким образом, ежедневно мы выпускаем 360 новых мотоциклов», - такие данные привел Иржи Писачек, заместитель директора Národní podnik JAWA, в 1970 году.

Несмотря на гигантские масштабы производства, инновационный потенциал предприятия вскоре сошел на нет. Выпускаемые мотоциклы неоднократно модернизировались, но разработка новых моделей существенно замедлилась. Виной тому была и перестройка мотоциклетной промышленности Чехословакии, в рамках которой приоритет был отдан развитию автомобилей, а головной завод объединения JAWA в Праге передан под производство полупроводников.

Сборка мотоциклов была перенесена на другой завод, изготовлением двигателя, передних вилок и ступиц колес занялось предприятие CZ. Воспользовавшись случаем, конструкторы решили выпускать унифицированное семейство с общей ходовой частью для всех мотоциклов – от 125 до 350 см3 – однако, требования рынка все же пробивались и сквозь железный занавес.

Смена JAWA-250 Perák подоспела только к 1973 году, еще через 10 лет вышла в свет JAWA 350-638. Новинками их можно назвать с большой натяжкой: двигатель был усовершенствован лишь частично, а из новых частей были разве что рама и подвеска. Некогда прогрессивное предприятие держалось на плаву исключительно благодаря гарантированному сбыту в странах Восточного блока, прежде всего, СССР.

«Сотрудничество с Советским Союзом носит комплексный характер. При создании новой модели происходит обмен мнениями между учеными научно-исследовательских институтов Народного предприятия JAWA и Всесоюзного научно-исследовательского конструкторского и технологического института мотоциклов и малолитражных бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Они обсуждают конкретные задачи и требования по усовершенствованию отдельных моделей, которые бы смогли функционировать в сложных климатических условиях СССР», - рассказал в 1981 году «Чехословацкому радио» Ладислав Жижала, руководитель торгового отдела Národní podnik JAWA.

В то же время на Западе JAWA окончательно перестала пользоваться популярностью, не помогли даже успехи, которых добилась марка в спорте, прежде всего, в спидвее и спидвее на льду. В 60-70-х годах XX века на JAWA выступали многократные чемпионы мира по спидвею Барри Бриггс, Айвен Можер, Оле Ольсен.

В свободном плавании

К моменту распада СЭВ JAWA не могла конкурировать с основными производителями мотоциклов в мире. В 1990 году производство на всех предприятиях марки резко сократилось, переход на расчеты в свободно-конвертируемой валюте привел к жесточайшему кризису сбыта. Однако ее новые владельцы сумели сохранить производство мотоциклов оригинальной конструкции.

В 1996-м JAWA объединилась с компанией Jihostroj, благодаря чему на свет появились модели JAWA 125-810, а в 1998-м, после 33-летнего перерыва, было вновь запущено производство собственных моторов. Вплоть до середины нынешнего десятилетия JAWA занималась производством недорогих моделей, время от времени напоминая о своем существовании различными юбилейными акциями.

В этой связи особые надежды руководство JAWA связывает с новой моделью JAWA 350 ОНС, которая являет собой новое поколение двухколесной техники отечественного производства. «JAWA 350 OHC – это классический дорожный мотоцикл. Помимо того, что это проверенная, испытанная конструкция, которая доказала свою актуальность для ежедневной эксплуатации в различных климатических условиях на существующих дорогах, решающим аргументом в пользу ее покупки является цена. Машина весом 160 кг с максимальной скоростью до 130 км/ч – прекрасный выбор для ежедневной езды по городу и хороший вариант для начинающих мотоциклистов, пусть она и уступает западноевропейской, японской и американской технике с точки зрения конкурентоспособности, комфорта и эффективности», - оценил перспективы модели автоэксперт Йозеф Сршень.