Итальянский темперамент барочной Праги

В первой половине XVII века в Праге стали появляться роскошные барочные храмы и новые дворцы для аристократов. Это стало доказательством начала изменений в обществе и стартом новой эпохи. О том, как в это время выглядела Прага, рассказывает профессор Карлова Университета, историк Вит Влнас.

— С точки зрения градостроительства Прага фактически все еще оставалась готическим городом, центр был огражден средневековыми крепостными стенами. Конечно, здесь существовало несколько построек в стиле эпохи Возрождения. Однако Ренессанс изменил город лишь в деталях. Наибольшее количество новых построек было на левом берегу Влтавы, у Малой Страны, что, впрочем, было вызвано несчастьем: в 1541 году здесь вспыхнул страшный пожар. Правый берег Влтавы оставался практически без изменений, а Новый Город вообще состоял практически из садов и виноградников. Так что главные доминанты города были все те же, что и во времена правления Карла IV или Владислава Ягеллонского.

По указу императора от 29 марта 1624 года католическая религия была объявлена единственно допустимой, а Пражский университет был передан под надзор и управление иезуитам. Были созданы два новых коллегиума при монастырях: у Карлова моста при храме Nejsvětějšího Salvátora, то есть Спасителя, в Клементинуме, и на Карловой площади при костеле св. Игнатия, основателя иезуитского ордена. Оба этих комплекса связаны с именем Карло Лураго.

Он приехал в Прагу из Ломбардии в поисках работы. Бедные каменщики из области между озером Комо и Лугано были очень трудолюбивыми и нередко талантливыми. Помимо Праги и Вены они отправились в разные города на итальянском полуострове, особенно в Рим. Заказы они получали также из Санкт-Петербурга и от королевских семей Испании, Бельгии, Франции и Англии.

Подобная судьба была и у Карло Лураго — в течение практически десяти лет он пробился из каменщиков в одного из самых популярных архитекторов и скульптуров Праги. О том, где стоял дом талантливого ломбардца, рассказывает архитектор и профессор Павел Влчек, член Академии наук Чешской Республики:

— Вот здесь действительно стоял дом, принадлежавший семье Лураго — в центре Праги, на улице Прокопска в районе Мала Страна. Карло Лураго приобрел его в 1651 году. Впоследствии он продал дом своему родственнику, а сам переехал жить в Пассау — небольшой город в Южной Баварии. Прямо напротив того места, где жил архитектор, находится храм Девы Марии под цепью — Карло Лураго участвовал в создании интерьера костела. К сожалению, храм обычно закрыт для посетителей, но даже с улицы, когда немного приоткрыты двери, на стенах и потолке можно увидеть стукко и узоры, созданные Карло Лураго.

Благодаря рекатолизации, распространившейся по всей Европе, возникло множество рабочих мест, в первую очередь для строителей, участвовавших в создании новых культовых зданий. Аристократия также не отставала, графы и бароны хотели перестроить свои резиденции в новом, более помпезном стиле: возведение дополнительных построек или реконструкция старых дворцов, городских и загородных домов и садов в стиле барокко подчеркивали высокое положение семьи. Как утверждает профессор Вит Влнас, чешские аристократы в те годы были очень богаты и не собирались экономить и отказывать себе в роскошном образе жизни, подчеркивавшем их социальный статус:

— Прага в XVII веке была и оставалась одним из наиболее густонаселенных городов Австрийской монархии. Вена ее догнала и обогнала лишь во второй половине столетия. Однако с начала XVIII века Вена росла и развивалась, а Прага долгое время находилась в состоянии стагнации. Но местная аристократия отнюдь не бедствовала, получая большой доход за счет своих загородных владений. Прага оставалась многонациональным городом, где говорили на множестве языков. Хочу подчеркнуть, что чешский язык никогда не исчезал из столицы, на нем все еще много говорили, особенно в районе Старого Города. Но, конечно же, постепенно росло влияние немецкого языка. Кроме того, в Праге говорили на испанском и итальянском.

Непревзойденная эпоха строителей из Ломбардии

Спрос на строителей был так высок, что его не могли удовлетворить ни местные работники, ни приезжие, большая часть которых была из итальянского региона Ломбардия. Именно они в эпоху барокко пользовались наибольшим спросом, причем зачастую даже те, у кого не было образования и опыта. Большинство из них начинали свою трудовую карьеру в качестве штукатуров и каменщиков. Впоследствии некоторые из них становились главными строителями и архитекторами. Учились они, в основном, на ходу, в процессе работы, однако удавалось им это настолько хорошо, что постепенно они полностью монополизировали строительную отрасль Праги. Подробнее рассказывает архитектор Павел Влчек:

— Они оставили здесь столь яркое и важное наследие, что его сложно описать словами. Ведь именно они создали барочный облик Праги (а отчасти также и ренессансный). Почти все они были из Италии, из области Ломбардия, хотя территория эта была спорной: в тот период ее частично «узурпировали» швейцарцы. Для меня остается загадкой, как эта область породила такое огромное количество талантливейших штукатуров, каменщиков, строителей, архитекторов и скульпторов. Ведь если посмотреть на карту, то все они родом из маленьких деревенек, где наибольший доход приносила добыча камня.

Вскоре кроме прославленного Карла Лураго, строительный Олимп Праги захватили и другие итальянцы, к наиболее известным относится Джованни Доменико Орсо, который создал Пражскую Лорету, и Франческо Каратти, автор Чернинского дворца. Семья Лобковицев впоследствии пригласила Карла Лураго в качестве архитектора при перестройке их дворца на территории Пражского Града. Здание ранее принадлежало семье Пернштейнов и было построено в стиле ренессанс. В 20-х годах XVII века семья Лобковицев выкупила дворец у своего родственника Вратислава Эусебия из Пернштейна за 30 тысяч гульденов, а в 1651–1668 годах была осуществлена масштабная реконструкция дворца в стиле барокко. А работами руководил именно Карло Лураго. Кто был главным заказчиком архитекторов и строителей того периода? Рассказывает профессор Вит Влнас:

— Наиболее серьезным заказчиком в области городской застройки и приобретения произведений искусства был, несомненно, Альбрехт фон Валленштейн, который не только обладал необходимыми средствами, но и был весьма прогрессивным человеком. Под Пражским Градом он построил свою резиденцию, которая стала восприниматься как символ независимости передового чешского дворянства. Валленштейнский дворец вполне мог соперничать в роскоши с королевской резиденцией. Создавали новые усадьбы (или реконструировали старые) и другие представители чешской аристократии: как потомки древних родов, так и те, кто укрепил свое положение в ходе Тридцатилетней войны, например, Михновы, Клам-Галласы и другие семьи.

Непревзойденная эпоха ломбардских строителей постепенно закончилась, так как во второй половине и конце XVII века среди архитекторов появились новые выдающиеся личности: француз Жан Батист Матей, чехи Ян Блажей Сантини и Франтишек Максмилиан Канька. Однако они относятся уже к следующему историческому периоду, который называется «высокое барокко».