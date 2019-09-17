История «Бехеровки»: 250 лет назад родился создатель знаменитого ликера

Еще до изобретения знаменитого ликера семья Бехер играла заметную роль в жизни Карловых Вар. Немец Георг Бехер переехал в этот город Западной Чехии примерно во второй половине XVI века, а его сын стал городским мельником. В середине XVII века семья получила право открыть в городе аптеку, которой они владели на протяжении двух с половиной веков. Постепенно Бехеры превратились в самую богатую и влиятельную семью этого знаменитого курортного города, а ее представители занимали важные должности – были членами городского совета и даже бургомистрами.

Бехеры – создатели карловарских отелей и колоннад

50 литров «Бехеровки» ежемесячно поставлялось ко двору императора Франца Иосифа.

Именно Бехеры построили в Карловых Варах так называемый Чешский Зал, который позже превратился в знаменитый гранд-отель «Пупп». Одним из самых известных членов фамилии был врач Давид Бехер, живший в XVIII веке. Он заложил основы бальнеологии – науки, изучающий происхождение и физико-химического свойства минеральных вод, а также методы их использования для профилактики заболеваний. Давид Бехер выделил базовые химические элементы карловарской воды, указал на важное значение содержащегося в ней углекислого газа. Давид Бехер немало способствовал возведению над целебными источниками павильонов и колоннад, без которых сегодня невозможно представить Карловы Вары. Этот «Гиппократ из Карловых Вар», как называли его современники, советовал своим пациентам пить воду прямо на месте, пока она максимально сохраняет свои лечебные свойства.

Слава и гордость Карлсбада

Во время Первой мировой войны «Бехеровка» поставлялась на австрийский фронт.

Его племянник Йозеф Витус Бехер (1769–1840) в начале XIX века прославил Карловы Вары на весь мир, создав знаменитый ликер. И сегодня в Карловых Варах действует фабрика, производящая зеленые бутылки с этикеткой, которая не меняла своего облика с XIX века. Директор Томаш Бризгал подтверждает – и в наши дни состав трав, на которых настаивают ликер, до сих пор хранится в секрете: «Разумеется, конкретный перечень мы не озвучиваем. Могу, однако, открыть тайну, что это – смесь двадцати видов трав и пряностей. Травы, в основном, собираются в Чешской Республике и Центральной Европе, а пряности, конечно, из дальних стран – из Азии и Африки».

О секретах «Бехеровки» существует немало легенд, часть из которых – чистая правда. Например, точный состав трав знают лишь два человека, и Томаш Бризгал это подтверждает: «Да, это так. Как раз я и мой коллега Богуслав Пих и есть те два человека, которые знают рецепт. Мы связаны не только обещанием хранить тайну, но и договором о секретности, который подписали».

Богуслав Пих свято оберегает тайну ликера вот уже 45 лет. Чтобы сбить со следа желающих узнать секретный рецепт «Бехеровки» руководство предприятия даже заказывает лишние травы, меняет продавцов пряностей. «Ни один из поставщиков не должен знать, какой конкретно объем пряностей нам нужен на год, и какие именно виды трав. Все это – часть нашего секрета. Мы не можем послать кому-то конкретный рецепт и написать: "Пришлите нам столько-то и столько-то"», – уточняет Томаш Бризгал Не секрет, что основа «Бехеровки» – это винный дистиллят, содержащий примерно 75% алкоголя. Подобная жидкость, получаемая путем перегонки виноматериала, служит основой для бренди и других подобных алкогольных напитков.

Рецепт с английским акцентом

Однако вернемся к создателю ликера. Йозеф Витус Бехер был торговцем колониальными товарами и, как многие члены семьи, серьезно интересовался химией и, разумеется, разбирался в специях. Когда ему исполнилось 25 лет, Йозеф основал свое первое предприятие по изготовлению спиртных напитков и начал делать ликеры.

А потом пришел тот Господин великий случай, который нередко становится толчком для появления изобретений. В 1805 году в его доме «У трех жаворонков» поселился некий князь Максимилиан Фридрих фон Плеттенберг со своим личным врачом, англичанином Кристианом Фробригом. Бехер частенько вел беседы с английским медиком, с которым тесно сдружился. Знатоки химии нередко говорили о травах и их свойствах, и на прощание Фробриг оставил своему карловарскому приятелю рецепт некого ликера. Два года Йозеф Витус дорабатывал новый напиток, который в 1807 году начал продавать как желудочные капли – недаром считается, что «Бехеровка» стимулирует пищеварение.

В маленьких бутылочках жидкость для желудка продавалась прямо в доме «У трех жаворонков» под названием Carlsbader English Bitter – в память о том самом английском медике. Затем ликер получил название Original Karlsbader Becherbitter и постепенно завоевал огромную популярность, причем не только в пределах Австрийской империи, но и за границей.

Свой тайный рецепт Йозеф Витус Бехер оставил сыну Яну (Иоганну) Бехеру (1813–1895), который с 1838 года взял выпуск ликера в свои руки. В 1866 году «Бехеровку» начали разливать в типичные плоские полулитровые бутылки, чей дизайн придумал зятем хозяина Карлом Лаубе. Сама этикетка ликера – мозаика символов и загадок. На ней сложно не заметить буквы JB, то есть «Ян Бехер», но не только – изображения двух пряностей – корицы и гвоздики приоткрывают тайну рецепта этого напитка. А зеленой бутылка «Бехеровки» стала в 1907 году.

Сегодня в Карловых Варах в прежнем здании фабрики открыт музей – Jan Becher Muzeum, который ежегодно посещает 60 тысяч туристов. Там хранятся старинные этикетки, бутылки и даже бочки, в которых вызревал знаменитый ликер, который некогда создал Йозеф Витус Бехер. А его сын Ян Непомук Бехер, чья подпись по сей день красуется на каждой этикетке ликера, считается основателем фирмы, без продукции которой невозможно представить не только Карловы Вары, но и саму Чехию.