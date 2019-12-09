Исполины Праги – платан Бетховена и дуб «гуситского короля»

Чего греха таить – и я принадлежу к числу тех, кто не раз оказываясь на Малой Стране вблизи стены Леннона, над которой возвышается крона старого платана, не подозревал, что стоит перед памятным деревом Велкопршеворской площади, одним из самых старых деревьев Праги. Его называют платаном Бетховена.

– Это могучее дерево является самым большим платаном в Праге и одним из самых старых платанов на территории нашей страны. Согласно легенде, дерево привезли в Прагу в XII веке, когда здесь обосновался орден мальтийских рыцарей – именно на территории этого духовного ордена платан и произрастает. Нам, тем не менее, доподлинно известно, что он не может быть таким древним. Речь в данном случае идет о платане клёнолистном, или гибридном, который появился от скрещивания западного и восточного платанов лишь около 1700 года в Королевских ботанических садах Кью в Англии. По нашему мнению, самое ранее, когда дерево могло появиться на Малой Стране, это период 1705-1727 гг., когда проводилась перестройка барочного дворца. Этот вид платана в те времена являлся большой редкостью,

– рассказал «Чешскому радио» дендролог Алеш Рудл, автор книги «Удивительные деревья Праги» (Pozoruhodné stromy Prahy).

Некоторые многолетние памятные деревья, в том числе упомянутый платан, став привычной частью городского пейзажа, улучшают воздух в самом центре Праги, например, на Петршине. Однако для того, чтобы оказаться под сенью самых интересных и величественных исполинов, придется оглядеться по окраинам мегаполиса. Опытные дендрологи советуют побывать на трассах таких исторических пригородов Праги как Саталице –Винорж, Дубеч – Угржиневес (сегодня Прага 22)

Деревья Чешского королевства

«Самые высокие памятные деревья мы можем найти в группе так называемых Mирановых дубов на Цтеницком лугу (Ctěnický háj) в районе Винорж, ставшем частью Праги в 1974 году. Высота их крон достигает сорока метров. A самым старинным пражским деревом, скорее всего, можно считать дуб по имени Карел в замковом парке Праги 9 - Колодее. Мы предполагаем, что возраст этого памятника живой природы превышает 560 лет»,

– считает Алеш Рудл.

Саженец дуба был посажен здесь в 1456 году, за два года до коронации Иржи из Подебрад. «Гуситский король» правил страной с 1458 года до самой своей смерти, 1471 года.

«Одним из самых любимых чешскими дендрологами мест считается и территория Психиатрической больницы Богнице, на которой растет около сорока интересных видов деревьев»,

– рассказал Карел Пинкас, по профессии математик, увлекшийся изучением древесных растений лишь после выхода на пенсию. В настоящее время дендролог-любитель регулярно приглашает желающих на экскурсии в Богнице, а также увлекательно рассказывает о самых интересных экземплярах в своих статьях в журнале, издаваемом больницей.