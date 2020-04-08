Испанский грипп – смертоноснее, чем война

На знаменитом полотне «Семья» умирающий от «испанки» 28-летний Эгон Шиле, изобразил себя, свою беременную жену и их нерожденного ребенка. Пневмония, вызванная эпидемией, оборвала и жизнь Густава Климта, учителя Шиле. Осенью 1918 года от гриппа скончался родоначальник чешского кубизма 34-летний Богумил Кубишта. Автор «Моста Мирабо» Гийом Аполлинер не дожил до 39-ти.

Смерть была «поставлена на конвейер» – кладбища не успевали хоронить трупы, могильщики и священники также становились жертвами эпидемии, а покойников закапывали в братских могилах, вырытых паровыми экскаваторами.

Весь мир надел марлевые повязки

Хотя весь мир надел марлевые повязки, в госпиталях массово заражались и умирали медики и сестры милосердия – в некоторых городах не осталось ни одного здорового врача. За первые двадцать пять недель в мире умерло двадцать пять миллионов человек.

«Интересно, что согласно некоторым научным исследованиям, если бы пандемия испанского гриппа произошла в наше время, она унесла бы примерно такое же количество жизней, что и в начале ХХ века, хотя сегодня нам известны гораздо более совершенные превентивные методы и способы лечения», – напоминает сотрудник Института эпидемиологии медицинского факультета Остравского университета Растислав Мадяр.

В сегодняшней Европе «испанку» все чаще вспоминают в контексте бушующей эпидемии «коронавируса». В Брюсселе говорят о зловещем совпадении – ровно сто лет спустя европейцы вновь столкнулись с бедствием, напрямую угрожающим жизни обитателей Европейского континента.

Эпидемия пришла одновременно с провозглашением независимой Чехословакии

Чешские земли, как и другие части распадавшейся Австро-Венгерской империи, попали под удар. По некоторым оценкам, с 1918 по 1920 год в Чехии и Моравии умерло до 75000 гражданских лиц. Что касается военных, то точных данных у историков нет до сих пор. Очаги находились в крупных городах – в Праге и Пльзене, а также в Моравской Валахии. Эпидемия пришла в октябре и практически совпала с провозглашением независимости Чехословакии.

Летальность «испанки» оценивают по-разному – от 3% до 5%; некоторые исследователи называют даже 10%. Тогда отчаявшиеся европейцы даже ошибочно говорили о том, что к ним «вернулась чума». Австрийский историк медицины Харальд Заллфеллнер объясняет: «Это был не тот грипп, который мы знаем сегодня, – он действовал максимально жестоко. Вирус постоянно мутирует, и когда меняется генетическая информация, появляется абсолютно новый вирус, к которому у людей нет иммунитета, как это было при появлении «птичьего гриппа». Хуже всего, когда вирус получает способность передаваться от человека к человеку – тогда он приобретает лавинообразный характер. Именно это и произошло в 1918 году – у людей не было иммунитета, и поэтому «испанка» имела такие катастрофические последствия».

Растислав Мадяр напоминает, что в начале ХХ века, как и сегодня, люди умирали не от гриппа как такового, а от пневмонии и бактериальных болезней. Кроме того, антибиотики тогда еще не изобрели. «В то время человечество было очень восприимчиво к подобным инфекциям. Большую роль играло и то, что это были послевоенные годы, когда многие возвращались домой, перемещались по миру. Люди были истощены после нескольких лет мировой войны. Все это привело к трагическим последствиям. С научной точки зрения, интересно отметить, что грипп часто убивал молодых и здоровых людей, что до сих пор полностью объяснить не удалось».

Ученые считают, что «испанка» вызывала в организме так называемый цитокиновый шторм, или гиперцитокинемию. Когда организм впервые сталкивается с вирусом или бактерией, иммунная система активизируется и начинает бороться с «интервентом». Как правило, чем сильнее иммунный ответ, тем больше шансов победить инфекцию, однако у некоторых, преимущественно молодых, людей иммунная система продолжает бороться и после того, как вирус уже обезврежен. Цитокины продолжают высвобождаться, атакуя собственные органы и истощая организм вплоть до летального исхода.

Постельный режим, обертывания, алкоголь

Медицина тогда была на куда более низком уровне, чем сегодня, и лишь в 1930-е годы выяснилось, что «испанка» не является бактериальной болезнью, то есть в ходе самой эпидемии врачи воевали с вымышленным врагом. Хотя они знали, что болезнь передается воздушным путем, однако штамм вируса был выделен лишь спустя полтора десятилетия после окончания эпидемии.

Что советовали больным медики, в распоряжении которых сто лет назад не было эффективных препаратов? Постельный режим, различные обертывания и даже алкоголь. Большое внимание уделялось гигиене. Больным не следовало появляться в обществе, им рекомендовалось здороваться за руку с другими людьми.

«Возможности вирусной диагностики в те годы были весьма ограничены. Причины тогда определили, можно сказать, дедуктивным методом, а реальная причина была обнаружена гораздо позже», – поясняет эпидемиолог Растислав Мадяр.

Что мы вообще знаем об «испанке», которая неожиданно обрушилась на человечество, сразу же охватив территорию, большую, чем Первая мировая война? Эпидемия шла тремя волнами, и когда люди думали, что уже все позади, они вдруг вновь начинали заражаться и умирать. Последняя волна нахлынула уже в 1920 году и опять унесла множество жизней. «Испанка» появлялась до середины 1920-х годов, и лишь потом начала сливаться с обычными сезонными эпидемиями.

Технический прогресс как переносчик инфекции

«Испанским» грипп назвали потому, что в нейтральной Испании цензура не запрещала прессе писать об эпидемии, и создавалось впечатление, что эта страна больше других охвачена пандемией. К тому же гриппом переболел король Испании Альфонсо XIII. Некоторые историки, однако, полагают, что слово пустили в оборот французы, которые хотели напугать своих состоятельных земляков, эмигрировавших в Испанию.

Как это ни парадоксально, но причиной стремительного распространения инфекции по миру ученые считают именно технический прогресс. Век пара, аэропланов и морского транспорта, связавшего мир воедино, сократил расстояние между континентами, и вирус добирался бы до самых отдаленных уголков планеты, даже если бы не разразилась Первая мировая война. Грипп собирал свою жатву от Бразилии до Новой Зеландии. «Испанка» убила 60% эскимосов Аляски. Благодаря сохранившемся тканям алеутки, похороненной в вечной мерзлоте, в 2002 году ученым удалось воссоздать генную структуру вируса 1918 года.