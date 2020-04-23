Гусит на чешском троне, мечтавший объединить Европу. 600 лет королю Иржи из Подебрад

Иржи из Подебрад, наверное, самый популярный после Карла IV чешский король. Он стал последним национальным монархом – после него корону святого Вацлава носили только представители иноземных династий. Его именем названа площадь Праги, а в родном городе Подебрады он гордо взирает на свои владения, сидя верхом на бронзовом скакуне.

Только уникальное стечение исторических обстоятельств плюс политическая воля и дипломатические таланты позволили подняться на верхнюю ступень власти человеку некоролевской крови, незаконнорожденному сыну дворянина-еретика.

Однако самым удивительным пунктом его политической биографии стал «Трактат о Евопе». 500 лет назад чешский король предлагал создать подобия Евросоюза – альянс христианских монархов для поддержания мира, оказания взаимопомощи и борьбы с внешним врагом.

Сын безымянной матери

Иржи появился на свет 23 апреля 1420 года в старинной дворянской семье господ из Кунштата, однако обстоятельства его рождения окутаны тайной. На тот момент его отцу, Викторину из Кунштата и Подебрад, исполнилось всего 17 лет, сразу же пошли слухи, что Иржи – не более чем бастард. Чуть позже Викторин женился, и в официальных документах матерью мальчика указывалась супруга отца, Анна из Вартенберга, но очевидно, что Иржи произвела на свет другая женщина, имя которой так и осталось загадкой. Враги презрительно называли Иржи «король-из-под снопа сена».

Его отец Викторин сначала принадлежал к радикальным гуситам, был другом и соратником легендарного Яна Жижки, командовал таборитами, однако после смерти полководца перешел на умеренные позиции. Не дожив до своего 25-летия, он пал на поле битвы, оставив сиротой своего семилетнего сына. Иржи, еще будучи 14-летним юношей, принял участие в битве у Липан, завершившей гуситские войны, – чашники в союзе с католиками и городскими ополченцами разбили радикальных гуситов.

После смерти Зигмунда Люксембургского чешское государство осталось без короля. Дворянство и представители городов начали создавать так называемые ландфриды, то есть объединения по управлению и обороне, во главе которых стояли гетманы. Иржи стал гетманом края Болеслав, а потом Гдадеца Кралове, что было первой ступенью лестницы, по которой он поднимется на чешский престол.

В 1448 году Иржи собрал войско из числа тех, кто воевал на стороне гуситов, и взял Прагу, находящуюся тогда в руках католиков. Он ввел в столицу нового архиепископа – гусита Яна Рокицана. В это время Иржи уже фактически стал главой чешского государства, и вспыхнувшее в Праге восстание безжалостно подавил, казнив предводителей – своих бывших друзей.

В 1453 году на чешский трон был возведен правнук Карла IV Ладислав Погробек, родившийся после смерти отца, австрийского герцога Альбрехта II, которого ранее император Фридрих провозгласил чешским королем. Накануне своей свадьбы с французской принцессой — для торжества уже возвели помост на Староместкой площади – семнадцатилетний король Ладислав неожиданно умер. В этом тут же, разумеется, обвинили регента. Даже пошел слух, что короля отравила жена Иржи Иоганна, угостив молодого монарха отравленным яблоком. Лишь в ХХ веке ученые доказали, что юноша скончался от лейкемии.

Король «из своих»

Дворяне не хотели отдавать власть в руки иноземного правителя, и 2 марта 1458 года в пражской Староместской ратуше чешскими гуситскими и католическими сословиями Иржи из Подебрад был избран королем.

«Обычно говорят, что Иржи из Подебрад стал королем разделенного надвое народа. Ситуация в стране сформировалась после гуситских войн, гуситской революции. В стране появились две веры, что было абсолютно новым явлением. Эта система могла существовать лишь потому, что были подписаны так называемые «компакты» – договор, которым узаконивалось причастие для мирян под обоими видами. Разумеется, для короля Иржи это была непростая ситуация — ему приходилось играть на две стороны. Хотя он и опирался на аристократов-чашников, это не означало, что он окружал себя только последователями гуситов. При его дворе были и дворяне-католики, старинные чешские аристократические фамилии, так что между ними королю приходилось лавировать», – рассказывает сотрудница Института чешской истории Карлова университета Бланка Зилинска.

В 1461 года Иржи пришлось жестко выступить против формирующегося «братского единства» - нового чешского протестантского объединения. Папа Пий II даже требовал, чтобы чешский король перешел в католическую веру. Дл я укрепления своих позиций король Богемии выбрал нестандартный пиар-ход, подняв на свои знамена идет гуманизма и европейского единения.

Проект Евросоюза XV века

«Шел 1462 год — компакты были разорваны, и перед обществом и королем Иржи встал выбор – слушаться Папу Римского или нет. Иржи из Подебрад встал на сторону причастия под обоими видами – чаши, заявив, что останется верен идеям гуситов. Общество раскололось — часть последовала за королем, а другая приняла сторону Рима. Иржи начал размышлять, чем он может усилить свои позиции, и предпринял несколько шагов, одним из которых стал проект создания Лиги христианских правителей. Подобная идея уже высказывалась за год до этих событий, а с 1462 года в этом направлении начинается активная работа. У Иржи было два иностранных советника, работавших над этим проектом, – итальянец Антонио Марини и немец Майер. Идея состояла в создании союза европейских правителей, и более всего она поражает тщательностью проработки – там описывается организационная структура союза, его детали, то, как он должен функционировать. Предполагалось создать некий европейский суд, который стал бы решать споры между христианскими монархами, чтобы предотвратить между ними войны и дать возможность направить все силы против не-христиан, против язычников. Так что называть это «Мирной организацией» не совсем точно, поскольку идея состояла в объединении сил против турецкой угрозы, что было близко и Папе Пию II. Хотя этот проект реализован не был, изначально Понтифик предполагал, что Иржи возглавит войско, которое выступит против турок», – объясняет историк Бланка Зилинска.

Среди основных положений «Трактата о Европе», или «Хартии всеобщей мирной унии христианских европейских государств», были такие пункты как мирное решение споров, наказание нарушителей, учреждение прообраза международного арбитражного суда, общего финансового фонда, взаимопомощь в случае неурожаев, эпидемий и стихийных бедствий, создание объединенных воинских сил и даже в будущем введение общей валюты.

Антонио Марини – человек эпохи Ренессанса

Антонио Марини, ставший соавтором проекта «Хартии всеобщей мирной унии христианских европейских государств», заслуживает отдельного рассказа. Итальянец родом из Гренобля был талантлив во многих областях – инженер и экономист, изобретатель, строитель каналов, дорог, мельниц, плавильных камер, он занимался также горным делом и металлургией.

До приезда в Чехию Марии пытался найти применение своим способностям в Венеции и других городах. В Вене он был известен как успешный предприниматель, владеющий известковым карьером и мастерской по изготовлению кирпича.

В 1459 году Марини приехал в Чехию и предложил свои услуги королю Иржи по осуществлению денежной реформы, призванной улучшить экономическую ситуацию и избавить недавно избранного короля от зависимости от богатой аристократии и купечества, у которых монарх был вынужден постоянно брать кредиты. Марини получил звание «управляющий горным делом и финансами» и смог преодолеть финансовый кризис в стране.

Тремя годами позже именно его король направил отстаивать позицию Чешской короны в Риме во время публичных дебатов у папы Пия II. Этот Понтифик, в миру Эней Сильвио Пикколомини, хорошо знал Богемию и пытался вернуть ее в лоно католической церкви.

Проект, слишком опередивший свое время

Летом 1462 года Марини с благословения Иржи посетил Венецию и, несмотря на колебания венецианцев, не оставлял надежды на присоединение этой богатой торговой республики к будущему союзу. Сложнее обстояли дела при венгерском дворе, поскольку король Матиаш являлся соперником короля Иржи в борьбе за влияние в Центральной Европе. Скончалась жена Матиаша Катерина, дочь Иржи, и их родственные отношения, таким образом, закончились.

С 1462 по 1464 год чешский король посылает в разные концы Европы мирное посольства во главе со Львом из Рожмитала, своим шурином. Посольство принимали благосклонно, однако, конкретных результатов добиться не удалось. Один из членов посольства, Вацлав Шашек из Биржкова, оставил книгу воспоминаний, в которой описывал эти странствования чешских дворян.

Посольство к французскому королю возглавил известный чешский вельможа Альбрехт Костка из Поступиц. Вместе с ним отправился и особый советник короля Антонио Марини. Они привезли верительные грамоты чешского, польского и венгерского королей и должны были предложить французскому королю Людовику XI принять председательское место в планируемом европейском союзе.

Однако Людовик и прочие европейские монархи, в итоге, отвергли предложение короля Иржи. Папа Пий II не поддерживал объединение, не основанное на ведущем руководстве католической церкви.

После неудавшихся переговоров во Франции, разочаровавшись в возможностях осуществления своего замысла по установлению мира в Европе, Антонио Марини не вернулся в Прагу, остался во Франции и посвятил себя строительству каналов и дорог. Вероятно, именно его мосты символизируют единство Евросоюза на банкнотах евро...

Корона для Ягеллонов

В 1466 году новый папа Павел II объявил короля Иржи еретиком, заявив, что лишает его короны, и направил против него крестовый поход. Во главе похода встал бывший зять Иржи, венгерский король Матиаш Корвин. Год спустя, после того как на севере Чехии Корвин был разбит, он обещал помирить Иржи с Папой Римским. Однако, как только Иржи отпустил плененные силы Матиша, католические дворяне провозгласили того чешским королем.

Иржи из Подебрад понял, что ему не удастся основать новую правящую династию и передать трон одному из своих сыновей, и предложил чешскую корону польскому королевскому роду Ягеллонов – королевич Владислав приходился по матери племянником Ладиславу Погробеку-Постуму. Чешский сейм одобрил этот выбор, обеспечивавший мощный чешско-польский союз, и одновременно лишил Матиаша Корвина чешского престола.

22 марта 1471 года 50-летний Иржи из Подебрад скончался. Исследование его останков учеными ХХ века показало, что у короля была болезнь печени, что привело к нарушению обмена веществ, из-за чего в последние годы жизни он страдал ожирением и с трудом передвигался. Как и другие чешские короли, он погребен в усыпальнице храма св. Вита на Пражском Граде.

Король-гусит по праву считается одним из наиболее выдающихся политиков Европы середины XV века, во многом опередившим свое время. Он призывал к объединению и мирному решению конфликтов между европейскими странами и демонстрировал редкую для своего времени веротерпимость.