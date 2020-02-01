Головокружительный шпиль Пльзеня. Что видно с башни самого высокого собора Чехии?

В известной народной песне поется, что «пльзеньская башня поднимается выше холмов». Для желающих полюбоваться окрестностями она открыта круглый год, однако лифт здесь не предусмотрен. Внутри храма лестница сделана из камня, но большая ее часть деревянная. Сколько же тут ступеней? На этот вопрос отвечает сотрудник Пльзеньского епископата Павел Ржига: «Около трехсот, а если точно – 301 ступенька. Это самый высокий собор и самая высокая башня в Чешской Республике. Ее высота составляет 102,6 метра. Мы находимся на смотровой площадке, которая расположена несколько ниже верхушки, на высоте 62 метра».

Башня открыта ежедневно, с 9.00 до 18.00. Katedrála svatého Bartoloměje, nám. Republiky, Plzeň

Башня в Пльзене – выше храма святого Вита в Оломоуце, чей шпиль поднимается на высоту 100,6 метра. А пражский собор святого Вита занимает в Чехии лишь третье по высоте место – его южная башня достигает «всего» 96,6 метра.

Башни двух сестер

Во второй половине XV века храм непродолжительное время украшали сразу две высокие башни. О них повествует и старинная легенда – в городе некогда жили две богатые сестры, каждая из которых дала обещание оплатить возведение одной из них. Однако во время строительства одна из сестер умерла, а деньги растащили родственники.

На самом деле, одной из своих архитектурных доминант, достигавшей ста метров, собор лишился во время пожара 1525 года. Тогда же сгорела и шатровая крыша, которую тоже не стали восстанавливать. Оставшуюся башню, которая была на двадцать метров ниже первой, надстроили и создали острый шпиль. А свой окончательный облик она приобрела после пожара 1835 года, вспыхнувшего от удара молнии.

Готический трехнефный храм св. Варфоломея возвышается на широкой центральной площади города, которая сегодня носит имя Республики и считается одной из самых больших в Европе. Когда-то здесь шумел рынок, посреди которого и стоял храм, что было достаточно необычно для средневековья.

История самого раннего городского костела, который находился в другом месте, уходит корнями во времена короля Вацлава II из династии Пржемысловичей, правившего в XIII веке. «Первый храм появился одновременно с основанием города Пльзень, в 1295 году. Конечно, сначала это была небольшая церквушка, которая постепенно перестраивалась, пока вместо нее не появился этот великолепный собор. В начале 1990-х годов, когда была создана епархия Пльзеня, храм получил статус кафедрального собора епископа», – объясняет Павел Ржига.

Солод святого Варфоломея

С главным городским собором связано еще несколько интересных исторических фактов. Сохранилось свидетельство, что в 1307 году горожанин по имени Вольфрам Цвиниллингер завещал свою солодильню не кому-нибудь, а самому святому Варфоломею с тем, чтобы за спасение его души служили мессы. Строительство храма, который дошел до наших дней, было начато в 1342 году королем Яном Люксембургским, свой облик он приобрел к началу XVI века, а достраивался и перестраивался вплоть до конца XIX-го. Сначала пльзеньский костел находился под патронатом чешского монарха, а затем около двух с половиной веков им управлял Тевтонский орден.

В настоящее время в церковном здании проходят масштабные реставрационные работы, включающие полное обновление интерьера, однако башня по-прежнему открыта для всех желающих.

«Поскольку в ходе работ реставраторы делают все новые находки, о которых раньше не было известно, и их необходимо задокументировать и восстановить, дата открытия собора постоянно откладывается. Сейчас оно запланировано на апрель 2021 года», – сообщает представитель епископата.

Антивирусная Пльзеньская Мадонна

Главной реликвией храма св. Варфоломея считается Пльзеньская Мадонна, созданная в конце XIV века, в эпоху «прекрасных мадонн». Известна дата ее установки в алтаре собора – 12 февраля 1384 года. Скульптура сделана из мегреля – осадочной породы, а высота составляет 134 см. Ей молились в надежде оправиться от тяжелых ран и побороть болезни. Многие легенды повествуют о чудесных исцелениях верующих, которые приносили в дар Мадонне четки, ожерелья и кольца. Пльзень помнит, как 20 октября 1918 года процессия горожан пришла к Мадонне с мольбой прекратить эпидемию «испанки» – гриппа, унесшего множество жизней. Кто знает, возможно, Пльзеньская Дева Мария может защитить и от китайского коронавируса...

Среди чудес собора вспоминают и скульптурную группу «Христос на Масличной горе», которая украшает восточный фасад храма. Говорят, что один из маленьких ангелочков, сторожащих покой Господа, способен исполнить ваше самое заветное желание.

Однако вернемся на башню. Что открывается путешественнику, который преодолел 301 ступень в небо? «Перед нами – Крушные горы и Шумава. Люди говорят, что в ясную погоду можно разглядеть даже Альпы, однако мне это пока сделать не удалось. Однако Шумаву прекрасно видно», – объясняет Павел Ржига.