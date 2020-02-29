Голос женщин: сто лет женскому избирательному праву в Чехословакии

Первыми в Европе обладательницами права голоса оказались в 1906 году женщины Финляндии, которая тогда входила в состав Российской империи. На остальной территории России возможность участвовать в выборах женщины получили только в 1917 году, после Февральской революции.

Чехословакия следовала по пути, которым уже прошли Великобритания, Германия и Польша. При этом молодая республика обогнала Францию и Италию, которые предоставили своим женщинам право голоса только в 1945 году, и Швейцарию – эта страна ввела женское избирательное право на федеральном уровне только в 1971 году, а в отдельных кантонах этот процесс растянулся с 1958 по 1990 год.

В Австро-Венгрии вопросы гендерного равноправия поднимались в течение всей второй половины XIX века. «Сделать первые попытки позволило австрийское законодательство еще в 1861 году. Благодаря формулировке «каждый подданный Австрии может избирать», женщины, которые отвечали налоговому цензу, могли голосовать. Однако, что касается территории Чехии, женщина должна была жить в Праге или в Либереце, поскольку лишь в этих городах действовал особый устав», – рассказывает Яна Малинска, сотрудница Института им. Т. Г. Масарика и архива Академии наук.

Ирма Гайсслова (1855–1914) – чешский поэт и прозаик, автор рассказов для детей и взрослых.

В 1873 году император Франц Иосиф даровал избирательное право женщинам, владевшим крупными земельными участками, однако голосовать они могли только через своего представителя-мужчину.

В газете «Женске листы» в 1878 году выходит статья, автор которой – писательница Ирмв Гайссловв впервые открыто говорит о том, как несправедливо отказывать половине человечества – женщинам в участии в политической жизни.

Австро-Венгрия 1907 года: избирательное право для каждого, но только если ты мужчина

Дана Мусилова, историк университета Градец Кралове, напоминает: «Говоря о всеобщем избирательном праве, не следует забывать, что не только женщины им не обладали и не могли голосовать на выборах в парламент, но и часть мужчин. Пятая избирательная курия, в которой голосовали рабочие, была введена только в 1905 году, и лишь через год прошли парламентские выборы с их участием. Однако это лило воду на мельницу активисток-феминисток, которые указывали, что в то время как и наименее образованный мужчина обладает избирательным правом, образованная женщина такого права лишена».

Историю системы выборов в Австро-Венгрии разъясняет политолог, сотрудница Национального музея Итка Гелнерова: «Существовали различные правила выборов в разные органы власти – в Палату депутатов Рейхсрата, в земские сеймы – Моравский, Чешский и Силезский, а также местные выборы. В период существования монархии одновременно проходили два процесса – избирательное право постепенно становится всеобщим, однако мужским. Параллельно идет процесс ограничения ранее существовавшего избирательного права женщин. В 1907 году, когда произошла реформа выборов в Нижнюю палату Рейхсрата, одновременно отнято право голоса у женщин, являвшихся крупными землевладельцами. Подобные тенденции мы можем наблюдать и в Чешском земском сейме. Там правила были гендерно нейтральные – голосовать теоретически могли и мужчины, и женщины. Причем это право не было пассивным – то есть право быть избранным не распространялось исключительно на мужчин».

Франтишка Пламинкова (1875–1942) – писательница и журналистка, занимавшаяся вопросами гендерного, социального и национального равноправия. В 1942 году, в дни террора, последовавшего за убийством немецкого ставленника Гейдриха, была расстреляна властями протектората как антинацистка.

В 70-е и 80-е годы XIX века в Европе и Америке появляются различные союзы и общественные движения за гендерную справедливость. В чешском обществе в те же годы большое место занимал национальный вопрос – чехи пытались добиться равноправия в дуалистической Австро-Венгрии, что удалось сделать только с возникновением в 1918 году независимой Чехословакии. Второй острой были права рабочего класса. То есть «женский вопрос» не стоял на первом месте, считает политолог Итка Гелнерова.

«Я предполагаю, что борьба за избирательное право возникала от случая к случаю, когда появлялся некий толчок. Женское движение тоже было сосредоточено на двух ключевых вопросах – национальном и социальном, большинство женских союзов занималось благотворительностью. Так что проблемы рабочих и, тем более, национальный вопрос были для них очень важны. Было бы неправильно считать, что все женское движение жило только борьбой за избирательное право – этим занималась только его передовая часть».

Элишка Махова (1858-1926) – учительница из Брно, активистка женского движения, отдавшая много сил организации женского специального образования в Моравии.

Можно сказать, что женское движение на территории Чехии было теснейшим образом переплетено с проблемами всего общества – национальными и социальными. «Это связано с еще одним фактором – политизацией общества, которая достигает своего апогея в 90-е годы XIX века. Тогда же происходит то, чего раньше не было – политизация женского движения. Она стала важным условием для появления интереса к вопросу женского избирательного права», – объясняет Итка Гелнерова.

«В общественной жизни женщина поставлена на последнее место, ее унижающее, незначительное, декоративное. С политической точки зрения она – полный ноль. На поле духовной деятельности ей приходится отвоевывать каждую пядь земли. И еще хуже приходится по сравнению с мужчинами женщине из беднейшего рабочего класса», – писала в 1901 году газета «Женски лист».

Классовая близость сильнее гендерной солидарности

«Активистки из среднего класса боролись за избирательное право для всех женщин во всех законодательных органах власти, общее и равное для всех. Однако в своей аргументации они отталкивались от своей личной позиции – женщина-мать и жена, где проблема состояла в ее зависимом положении, определенном гражданским кодексом. Также они приводили аргументы, отталкиваясь от своей общественной позиции – незамужней и бездетной женщины. Часто ими были учительницы, на которых распространялся целибат, – они не имели право выходить замуж и заводить детей. При этом ситуация у женщины из рабочего класса была другой – она зачастую трудилась на фабрике в очень тяжелых условиях, являясь одновременно была женой и матерью. Женщины среднего класса эту ситуацию не знали», – объясняет Итка Гелнерова.

Божена Викова-Кунетицка (1862–1934) – феминистка, писательница, политик. Член Революционного национального собрания Чехословакии, сенатор, одна из первых женщин, ставших членом Академии наук.

Это приводило к тому, что женщины из рабочего класса больше понимали проблемы мужчин из своего социального слоя, чем женщин из среднего класса. Поэтому они предпочитали, чтобы в парламенте ее представлял мужчина-рабочий, чем женщина, но из более высокого социального слоя.

Когда в 1905 году социал-демократы начали борьбу за всеобщее избирательное право, женщины-активистки горячо их поддержали. Они действуют достаточно радикально, без колебаний выходят на уличные демонстрации.

В 1912 году благодаря лазейке в законе в Чешский земский сейм смогла избраться от партии младочехов известная писательница Божена Викова-Кунетицка. При этом от зампредателя графа Туна она не получила разрешение войти в Сейм. Несмотря на это женщины праздновали победу, а в консервативных кругах это избрание вызвало настоящий шок.

Первая мировая как мотор эмансипации

В 1914 году началась Первая мировая война, благодаря которой эмансипация пошла вперед семимильными шагами. Пока мужья и сыновья были на фронте, женщинам пришлось взять на себя работу, которую раньше выполняли мужчины. Итка Гелнерова считает, что значение Первой мировой войны в чешском контексте было несколько ниже. «Разумеется, эти обстоятельства усилили общественный консенсус и подняли самооценку женщин, однако у нас более важную роль сыграло появление в 1918 году независимой Чехословакии. Важно, как республика себя позиционировала, и какую роль в ней играла женская эмансипация и равноправие женщин и мужчин. Республика выступала как прогрессивное демократическое государство, принципиальное иное, чем то, что представляла собой Австро-Венгрия. В борьбе за независимое государство политики использовали эти аргументы – прогресс и демократизация, противопоставляя это австрийской отсталости и подавлению свободы».

Всеобщее избирательное право для демократической Чехословакии Эмансипация женщин стала подтверждением прогрессивности молодой Чехословакии. Большую роль здесь играла убежденная феминистка, дочь первого президента республики Алиса Масарик.

Алиса Масарик (1879–1966) – дочь первого президента Чехословакии Т.Г. Масарика, общественный деятель, занималась вопросами женского образования и благотворительностью.

Женщины в чешской части Чехословакии могли впервые принять участие в выборах на основании всеобщего избирательного права в июне 1919 года, в Словакии несколько позже. 13 ноября 1918 года была принята так называемая Временная конституция. Хотя там ничего не говорилось об избирательном праве, никому не пришло в голову не допускать к ним женщин.

Постоянная конституция 1920 года уже закрепляла женское избирательное равноправие на бумаге: «Право голосовать на выборах в нижнюю палату парламента имеют все граждане Чехословацкой республики без разделения по признаку пола, которые достигли 21 года и отвечают прочим условиям закона о выборах. Быть избранными могут граждане Чехословакии обоего пола, чей возраст составляет не менее 30 лет, и которые отвечают прочим условиям закона о выборах».