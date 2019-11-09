Генеалогия семьи Муратовых: от Киева к Праге, от медицины к истории

Они оба врачи, уважаемые специалисты в своей области: Александр Александрович – физиолог, Дина Ивановна – офтальмолог. И оба наполовину чехи по материнской линии. Они узнали о своем происхождении практически случайно, так как родители в середине ХХ века не распространялись на эту тему. О маминой национальности Александр Муратов узнал от бабушки:

— Мы свою родословную знаем достаточно хорошо по семейным преданиям. Вот эта фотография - наш первоисточник. В центре мой прадед Вацлав Кашпар, а рядом с ним прабабушка – Тереза Кашпарова. Кто они такие? Они выходцы из области Горшовице, деревня Рейковице, которая находятся в 50 км от Праги по направлению к Пльзени. Они потомки местных земледельцев, потом ставших лесоводами. А прадед в конце концов стал литейщиком, потому что там был построен завод, так называемую Высокую печь (Vysoká pec). Мы хоршо знаем всю географию – мы туда ездили, изучали эти места. Прадед переехал вместе с женой и старшими детьми. Одна из старших дочерей – моя бабушка (на фотографии второй ряд, первая слева). О нашем происхождении я узнал от нее. Она умерла в 1930 году, а я родился в 1927-м, но у меня сохранилась о ней память. Она меня научила, что ей надо говорить «kohoutek», а маме с папой надо говорить «петушок».

Отец Дины Муратовой – украинец, работал инженером-строителем на Днепрогэсе, мать – чешка, семья которой приехала из Чехии еще в ХІХ веке.

— Только об этом я узнала в период немецкой оккупации. Мама была смуглая, с вьющимися волосами. Ну, немцы и говорят: «Жидовка!» Но она предъявила паспорт, а в паспорте было написано «чешка». А до этого я не знала, ведь в семье говорили по-русски. Папа, конечно, некоторые слова говорил на украинском, но это было понятно.

В конце ХIХ и начале XX века наблюдалась миграционная волна чехов в Российскую империю. Александр и Дина Муратовы посвятили этому книгу «Судьбы чехов в России, ХХ век». Им эта тема близка именно потому, что так попали на территорию нынешней Украины и их предки. Подробности описал Александр Муратов:

— В период правления царя Александра II проходил Славянский конгресс, в котором участвовали также чехи. Тогда на территории Чехии была большая безработица среди квалифицированных рабочих. А прадед был литейщиком, работал на заводе Škoda. Однако он понимал, что может потерять работу, так как на заводе стали внедрять более современные технологии. И в это же время шла большая миграция квалифицированных работников: молодые неженатые ехали в Америку, семейные ехали поближе. Что самое близкое? Тогда это была России. В Киеве тогда открылся завод Гретера и Криванека. А Криванек также выходец из Горшовиц, и он начал выписывать квалифицированных работников.

Мама Александра Муратова впоследствии вышла замуж за агронома и работала в Чешской торговой миссии (ЧТМ) в Киеве машинисткой, а зимой 1924 года — в Москве в центральном представительстве ЧТМ. Позже она признавалась, что не могла и не умела работать в советских учреждениях. Чешскому языку ни Александра Александровича, ни Дину Ивановну в семье не учили, их матери скрывали свое происхождение: по всему СССР шли репрессии. О судьбе своей матери рассказывает Дина Муратова:

— Мои родственники и мама ходили в Киеве в чешскую школу, которую организовали Индржишек и Вондрак. После этого ее чешская «миссия» закончилась. Позже она много лет работала продавцом, работала на кондитерской фабрике «макальщицей шоколада». Теперь это все делают автоматы.

В 2000 году, выйдя на пенсию, супруги переехали жить в Чехию. И уже в Праге они всерьез взялись за изучение общей украинско-чешской родословной. С чего начались их поиски, рассказал Александр Муратов:

— Мы поехали по местам предков, в округ Горшовице, деревня Рейковице, там сейчас всего двадцать дворов (не знаю, сколько домов, а номеров всего двацдать). Узнали, что никаких Кашпаров (основная фамилия предков) теперь там нет. Разговаривали с хозяйкой магазина «Колониал» и с почтальоншей. И мы больше там не копались, а начали искать в Пльзени. Поиски в Пльзени были очень интересные. Мы начали с музея Шкода, там нам продали книгу «Первый оружейный завод империи», где мы нашли информацию о литейщике Вацлаве Кашпаре. Он оказался председателем так называемой «рабочей беседы» (dělnická beseda) — просветительской организации на заводе. И потихоньку, тайком, они занимались и профсоюзными делами, потому что профсоюзы в Австрии были запрещены, это было уголовным преступлением. Там же в архивах мы нашли адреса, где жили Кашпары. Сейчас уже эти дома снесены, на их месте построены новые.

Супруги Муратовы старались найти сведения о каждом родственнике, но получилось собрать информацию далеко не обо всех. Исследования собственной геологии постепенно привело к гораздо более серьезному труду — изучению истории Чешской дружины, сформированной в Киеве в годы Первой мировой войны, а также исследованию судеб чехов в Украине.