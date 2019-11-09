Архив передач

Генеалогия семьи Муратовых: от Киева к Праге, от медицины к истории

Ирина Ручкина
09-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Супруги Александр и Дина Муратовы — врачи, историки-исследователи и публицисты. Своими архивными изысканиями они пролили свет на множество интересных судеб, в первую очередь, чехов в Украине и России. Однако их собственная судьба также достойна отдельного исследования.

Скачать: MP3

Александр и Дина Муратовы, фото из личного архива Александра и Дины МуратовыхАлександр и Дина Муратовы, фото из личного архива Александра и Дины Муратовых Они оба врачи, уважаемые специалисты в своей области: Александр Александрович – физиолог, Дина Ивановна – офтальмолог. И оба наполовину чехи по материнской линии. Они узнали о своем происхождении практически случайно, так как родители в середине ХХ века не распространялись на эту тему. О маминой национальности Александр Муратов узнал от бабушки:

— Мы свою родословную знаем достаточно хорошо по семейным преданиям. Вот эта фотография - наш первоисточник. В центре мой прадед Вацлав Кашпар, а рядом с ним прабабушка – Тереза Кашпарова. Кто они такие? Они выходцы из области Горшовице, деревня Рейковице, которая находятся в 50 км от Праги по направлению к Пльзени. Они потомки местных земледельцев, потом ставших лесоводами. А прадед в конце концов стал литейщиком, потому что там был построен завод, так называемую Высокую печь (Vysoká pec). Мы хоршо знаем всю географию – мы туда ездили, изучали эти места. Прадед переехал вместе с женой и старшими детьми. Одна из старших дочерей – моя бабушка (на фотографии второй ряд, первая слева). О нашем происхождении я узнал от нее. Она умерла в 1930 году, а я родился в 1927-м, но у меня сохранилась о ней память. Она меня научила, что ей надо говорить «kohoutek», а маме с папой надо говорить «петушок».

Фото из личного архива Александра и Дины Муратовых Фото из личного архива Александра и Дины Муратовых

Отец Дины Муратовой – украинец, работал инженером-строителем на Днепрогэсе, мать – чешка, семья которой приехала из Чехии еще в ХІХ веке.

Александр Муратовы, фото из личного архива Александра и Дины МуратовыхАлександр Муратовы, фото из личного архива Александра и Дины Муратовых — Только об этом я узнала в период немецкой оккупации. Мама была смуглая, с вьющимися волосами. Ну, немцы и говорят: «Жидовка!» Но она предъявила паспорт, а в паспорте было написано «чешка». А до этого я не знала, ведь в семье говорили по-русски. Папа, конечно, некоторые слова говорил на украинском, но это было понятно.

В конце ХIХ и начале XX века наблюдалась миграционная волна чехов в Российскую империю. Александр и Дина Муратовы посвятили этому книгу «Судьбы чехов в России, ХХ век». Им эта тема близка именно потому, что так попали на территорию нынешней Украины и их предки. Подробности описал Александр Муратов:

— В период правления царя Александра II проходил Славянский конгресс, в котором участвовали также чехи. Тогда на территории Чехии была большая безработица среди квалифицированных рабочих. А прадед был литейщиком, работал на заводе Škoda. Однако он понимал, что может потерять работу, так как на заводе стали внедрять более современные технологии. И в это же время шла большая миграция квалифицированных работников: молодые неженатые ехали в Америку, семейные ехали поближе. Что самое близкое? Тогда это была России. В Киеве тогда открылся завод Гретера и Криванека. А Криванек также выходец из Горшовиц, и он начал выписывать квалифицированных работников.

Александр Муратовы, фото из личного архива Александра и Дины МуратовыхАлександр Муратовы, фото из личного архива Александра и Дины Муратовых Мама Александра Муратова впоследствии вышла замуж за агронома и работала в Чешской торговой миссии (ЧТМ) в Киеве машинисткой, а зимой 1924 года — в Москве в центральном представительстве ЧТМ. Позже она признавалась, что не могла и не умела работать в советских учреждениях. Чешскому языку ни Александра Александровича, ни Дину Ивановну в семье не учили, их матери скрывали свое происхождение: по всему СССР шли репрессии. О судьбе своей матери рассказывает Дина Муратова:

— Мои родственники и мама ходили в Киеве в чешскую школу, которую организовали Индржишек и Вондрак. После этого ее чешская «миссия» закончилась. Позже она много лет работала продавцом, работала на кондитерской фабрике «макальщицей шоколада». Теперь это все делают автоматы.

В 2000 году, выйдя на пенсию, супруги переехали жить в Чехию. И уже в Праге они всерьез взялись за изучение общей украинско-чешской родословной. С чего начались их поиски, рассказал Александр Муратов:

Александр Муратов, фото из личного архива Александра и Дины МуратовыхАлександр Муратов, фото из личного архива Александра и Дины Муратовых — Мы поехали по местам предков, в округ Горшовице, деревня Рейковице, там сейчас всего двадцать дворов (не знаю, сколько домов, а номеров всего двацдать). Узнали, что никаких Кашпаров (основная фамилия предков) теперь там нет. Разговаривали с хозяйкой магазина «Колониал» и с почтальоншей. И мы больше там не копались, а начали искать в Пльзени. Поиски в Пльзени были очень интересные. Мы начали с музея Шкода, там нам продали книгу «Первый оружейный завод империи», где мы нашли информацию о литейщике Вацлаве Кашпаре. Он оказался председателем так называемой «рабочей беседы» (dělnická beseda) — просветительской организации на заводе. И потихоньку, тайком, они занимались и профсоюзными делами, потому что профсоюзы в Австрии были запрещены, это было уголовным преступлением. Там же в архивах мы нашли адреса, где жили Кашпары. Сейчас уже эти дома снесены, на их месте построены новые.

Супруги Муратовы старались найти сведения о каждом родственнике, но получилось собрать информацию далеко не обо всех. Исследования собственной геологии постепенно привело к гораздо более серьезному труду — изучению истории Чешской дружины, сформированной в Киеве в годы Первой мировой войны, а также исследованию судеб чехов в Украине.

Ирина Ручкина
09-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему

Деревень не осталось, а церковные метрические книги сохранились

И в Чехии возрастает число граждан, которые хотят узнать родословную своей семьи и построить генеалогическое древо. Какие преграды…
Сватоплук I, фото: Michal Maňas, CC BY 3.0

Потомки князей Великой Моравии за соседним столиком пивной

Представьте себе, что вам представилась возможность узнать, не являлись ли ваши предки, например, дружинниками либо вельможами из ближайшего…
Петр Шетек (Фото: Кристина Макова, Чешское радио - Радио Прага)

Прохлада в тени родословного древа

Сия рождественская программа посвящена истории потери «любознательной» фамилии и кропотливого взращивания генеалогического древа за…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL