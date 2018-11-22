Франц Иосиф – угнетатель или любимый монарх?

«За период с 1848 по 1916 год в Австрийской империи и чешском народе произошли кардинальные изменения – это было эпоха, во время которой чехи превратились в современный европейский народ», – объясняет историк Иржи Рак.

Хотя в 1849 году молодой правитель распустил Кромержижский сейм, который был должен принять конституцию, империя встала на путь модернизации, которому следовала все годы правления Франца Иосифа. Монарх освободил своих подданных от феодальных повинностей в отношении аристократов, в Австрии началась эра парламентаризма, развивались промышленность и наука. При этом Богемия не смогла добиться того уровня равноправия, который получила Венгрия, – к 1918 году двуединая монархия так и не стала триединой.

Сегодня господин с пышными усами и бакенбардами все чаще служит символом «старых добрых времен» – чехи не без умиления вспоминают трудолюбие Франца Иосифа, приучившего народы Дунайской державы рано вставать и рано ложиться, его равнодушие к роскоши и симпатичный консерватизм – император не пользовался ни телефоном, ни лифтом, крайне редко садился в автомобиль.

Венценосный педант и трудоголик

«Мы знаем, что он был порядочным человеком, педантом, который хотел, чтобы каждый выполнял возложенные на него обязанности, в общем, все это – положительные качества», – констатирует Иржи Рак. Историк считает, что хотя Франц Иосиф оставил после себя множество документов, заметок и, так сказать, плодов своей деятельности на троне, его личность так и осталась загадкой.

Франц Иосиф с ответственностью нес свое бремя правителя, культивируя образ «отца» своих «детей-подданных» – отца строгого, но справедливого. Когда 1856 году Бердржих Сметана, уже прославившийся как дирижер и мечтавший заявить о себе как о композиторе, попросил императора о позволении посвятить ему свою «Триумфальную симфонию», его просьба была отклонена.

«Если бы он принял посвящение себе произведения, это автоматически означало бы повышение композитора до дворянского звания, награды и так далее. Так что по этой причине он отклонил просьбу», – поясняет историк Иржи Рак.

Франц Иосиф постоянно предпринимал поездки по Чехии и Моравии, чтобы подданные могли выразить свое к нему отношение, и поскольку фигура императора была популярной, то его присутствие успокаивало потенциальных бунтовщиков.

18 февраля 1853 г. Франц Иосиф счастливо пережил покушение на свою жизнь – нож, которым ударил императора в спину ученик портного, венгр Янош Либени, наткнулся на пуговицу, и молодой император, вышедший совершить моцион в сопровождении адъютанта, отделался испугом и царапиной. Со всех концов империи в Вену полетели письма, полные поддержки монарху и осуждения злодея.

Йозеф Манес – первый чешский художник, запечатлевший Франца Иосифа

Тогда же появился один из наиболее любопытных портретов Франца Иосифа, которому на тот момент было 23 года. Это полотно, которое сегодня оказалось забытым, создал выдающийся художник Йозеф Манес. Он оказался одним из первых, а возможно и первым из чешских художников, кто написал молодого австрийского императора. При этом для части историков этот факт служит источником своего рода разочарования, поскольку Йозеф Манес занимает в чешском пантеоне место безусловного патриота, которому не следует выражать австрийскому монарху свои верноподданнические чувства.

«В то время это, конечно, так не воспринималось. Так стали считать лишь в 1918 году, когда чешский народ отделялся от Австрии, и все это стало считаться коллаборацией. Среди известных художников, писавших императора, можно назвать Брожа, Женишека. Однако они запечатлевали уже пожилого господина, старого монарха», – напоминает Иржи Рак.

В 1854 г. император представил своим чешским и моравским подданным свою молодую супругу Елизавету Баварскую, вошедшую в историю под своим детским прозвищем Сисси. Украшенный цветами локомотив с императорской четой прибыл из Вены в Брно, где его встречали ликующие толпы. В честь императора и его супруги было дано представление в городском театре и организован народный праздник. Центром торжеств стал проезд Франца Иосифа с Елизаветой на повозке, украшенной в моравском народном стиле, в сопровождении свадебного поезда.

Из Брно императорская пара отправилась в Прагу, где принимали представителей чешской аристократии, университета, армии. Сисси были представлены ее будущие чешские придворные дамы, императорская чета заложила камень в основание одного из строящихся в Праге храмов. В своих выступлениях Франц Иосиф неоднократно возвращался к тому, какую важную роль в Австрийской империи играет элита Богемии: «Я убежден, что чешское дворянство и в будущем останется опорой моего трона и империи».

Национальный театр в Праге под высочайшим покровительством

В 1880 г. Франц Иосиф приезжает с визитом в Прагу, в том числе и для того, чтобы посмотреть, как идут работы по строительству здания Национального театра. Император выразил радость по поводу появления «замечательного монументального здания, которое будит служить украшением Праги и принесет славу народу, его построившему».

«Это стало официальным признанием усилий по строительству театра. Кто его финансировал? По легенде это были крейцеры от вдов и сирот. На самом же деле деньги давали представители дворянского сословия и семья монарха, а также фигуры зарождавшегося чешского капитализма», – отмечает историк.

В том же 1880 г. император отмечал свое 50-летие, что стало поводом для создания целого ряда хвалебных од, среди авторов которых были и многие чешские поэты. Когда в 1891 г. в Праге проходила Юбилейная Земская выставка, 26 сентября ее посетил император, что было встречено с ликованием.

14 июня 1901 г. монарх открывал в Праге мост имени императора Франца, который сегодня называется мостом Легионеров. С этим событием связывают добродушное прозвище «старик Прогулкин» (starej Procházka), полученное императором от чехов. Прохазка – и распространенная фамилия, и слово «прогулка», и якобы фотография в газете была озаглавлена «Прогулка на мосту» (Procházka na mostě). Любопытно, что историк Иржи Рак, просмотревший все газеты и журналы, вышедшие в тот день, так и не смог обнаружить сакраментальную подпись, а Т. Г. Масарик и Карел Крамарж использовали это прозвище в своих антигабсбургских выступлениях еще в 1890-е годы.

Так или иначе, каждый визит императора в Чехию и Моравию становился событием, что, например, активно использовали торговцы, рекламируя свой товар среди тех, кто приезжал в Прагу, дабы воочию лицезреть монарха.

Когда же появилось убеждение, что чехи ненавидят Франца Иосифа? «После 28 октября 1918 года, когда чехи должны были как-то объяснить, почему они сносят памятники Францу Иосифу, если он им ничего плохого не сделал. Именно поэтому им пришлось придумать миф о том, что они страдали при его правлении», – считает Иржи Рак.

Конец эпохи Франца Иосифа оказался печальным – за убийством в Сараево наследника престола последовал Июльский ультиматум Сербии, началась Первая мировая война. Франц Иосиф скончался за два дня до 68-летия своего правления, в возрасте 86 лет. «С его именем связан жизненный путь людей двух столетий, он правил тремя поколениями подданных, и его правление стало своего рода длинным мостом между старым и новым миром», – пишет историк Отто Урбан.