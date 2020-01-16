Эхо истории в подземельях Табора, главного бастиона гуситов

На этот и другие вопросы «Чешского Радио» ответил Якуб Смрчка, директор Гуситского музея, найти который в Таборе достаточно просто. Главная часть его экспозиции расположилась в старой ратуше на площади, названной именем Яна Жижки (Žižkovo náměstí).

– Подземелье Табора открыто для посещений лишь частично. Попасть в катакомбы можно из подвала старой ратуши, в которой расположен наш музей. Трассу разрешено пройти в сопровождении экскурсовода, она простирается по линии домов на южной и восточной части Жижковской площади. Общая протяженность подземелий составляет свыше четырнадцати км. Там очень много разных коридоров, и время от времени удается открыть до сих пор неисследованные археологами места.

Убежищем подземелье служило прежде всего в мирное время

Сеть коридоров в городе, который находится в часе езды от Праги, возникала на протяжении нескольких столетий в результате соединения бывших подвалов под мещанскими домами. Каждой семье было необходимо иметь в доме какое-то холодное место для хранения продуктов – холодильников в те времена не было.

– Погреба также предназначались для пива, которое варили в домах: лагеру полагалось зреть в холодном месте. Жителям Табора было совсем непросто оборудовать в своих домах подвалы, так как город построен на скалах. Им приходилось нанимать опытных горняков и мастеров из рудников в Йиглаве и Кутной Горе для того, чтобы высечь погреб в скале. А это стоило больших денег. Таборские подвалы строились, расширялись и углублялись примерно два столетия. В некоторых случаях соседи из-за этого незапланированно оказывались на территории соседнего жилища, или немного смещался фундамент дома, который приходилось укреплять. Все это не ускользнет от внимательного взгляда во время экскурсии по подземелью.

Жители Табора также прятались в катакомбах, когда им грозила опасность, однако не столь часто во время боевых сражений – солдаты знали, что люди прячут под домами все самое ценное, и повадились ходить туда грабить. Убежищем подвальные помещения служили прежде всего в мирное время, когда не удавалось победить пожары. Там не только прятались от уничтожающего пламени, но и оставались жить неделями и даже месяцами, до той поры пока не отремонтировали после пожара свое жилище.

В Гуситском музее можно увидеть редкое оружие.

Гуситы использовали ручное огнестрельное оружие, которое называли «пиштяла»(píšťala).

– Именно отсюда позже произошло название пистолета. К сожалению, образцов такого оружия почти не сохранилось. Нам известно лишь о существовании двух экземпляров, один из которых находится в нашей экспозиции.

Внимания заслуживают и такие местные достопримечательности как Бехинские ворота, хранившие экспозицию о жизни в средние века. Они представляют останки крепостной стены и сегодня напоминают о замке Котнов, построенном в догуситский период, в XIII веке. А также смотровая башня Котнова, куда туристов приглашают в летнем сезоне.

– 18 апреля мы откроем новую экспозицию в объекте Бехинских ворот (Tábor – obec spravedlivých i královské městо), посвященную истории Табора, получившего статус королевского города. И завершить ознакомление с нашим городом мы рекомендуем поднявшись на башню Котнова, с чем в среднем темпе наверняка справятся и люди старшего возраста, так как она не такая высокая, как Костельная башня. С башни Котнова открывается прекрасный вид на старый город и долину реки Лужнице, которая протекает через Чехию и Австрию.

«Таборские встречи» – с факелами и рыцарскими турнирами

Я бы также хотел обратить внимание, что сейчас завершается реконструкция старой ратуши, где находится наш музей, что не влияет на режим работы выставки и экскурсий в подземелье. Уникальный готический зал откроется во второй половине года, открытие будет приурочено к традиционным «Таборским встречам»,

– говорит директор Гуситского музея.

Торжества под названием «Таборские встречи» призваны напоминать об атмосфере, царившей в городе в начале XV века, во времена правления выдающегося полководца Яна Жижки из Троцнова. В эти дни по улицам города проходят костюмированные шествия гуситских воинов во главе с их вождем, на театральных площадках под открытым небом разыгрываются сценки и проходят концерты средневековой и современной музыки. Посетители праздника могут понаблюдать за королевским рыцарским турниром, перекусить на старочешской ярмарке или основательно подкрепиться в трактирах и пивных, где предлагают блюда старинной местной кухни.

Нынешний год является очень важным для Табора, город отмечает 600-летие со дня своего основания. Очень интересной обещает стать военно-историческая реконструкция битвы за Табор, которая состоится 27 июня в местечке Клокоты, прилегающем к Табору.

Подробнее о мероприятиях, посвященных 600-летию основания города, можно узнать на сайте www.visittabor.eu/600let.