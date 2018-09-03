Эдвард Бенеш - лидер-прагматик

Президентом Чехословакии Бенеш – активный член первого чехословацкого сопротивления, один из основателей Республики, а также многолетний министр иностранных дел – был избран в 1935 году.

«Он, безусловно, сыграл очень важную роль в подготовке возникновения самостоятельной Чехословакии. Он проделал очень важную дипломатическую работу в Лондоне и в Париже, и я думаю, что это глубоко ценил также президент Томаш Гарриг Масарик. Бенеш был не только дипломатом, но и успешным пропагандистом. Возникновение Чехословакии стало возможным в большой степени также благодаря его убедительности, так как многие политики мирового масштаба до 1918 года не то что не поддерживали, но изначально даже представить себе не могли, что возникнет Чехословакия, а в итоге именно так и произошло», - считает историк Ян Куклик, декан пражского юридического факультета Карлова университета, который видит в политическом пути Бенеша как светлые, так и темные стороны.

«Конечно, есть два момента в истории, когда можно задаться вопросом, почему Бенеш «дал сбой», причем не только он лично, но и остальные. У нас есть такая интересная тенденция - отождествлять трудные этапы в истории с единственным человеком. Мне кажется, что именно это произошло с Эдвардом Бенешом как в 1938, так и в 1948 гг.».

Напомним, что в сентябре тридцать восьмого Германией, Италией, Францией и Великобританией было подписано Мюнхенское соглашение о передаче Чехословакией Германии приграничных территорий, так называемых Судет. Реакцией Бенеша на происшедшее стала подача в отставку – он уезжает в политическую эмиграцию в Лондон, а позднее в США, и снова в Лондон, откуда ведет работу чехословацкое правительство в изгнании. В Пражский Град на смену ему приходит Эмиль Гаха. По мнению декана юридического факультета, Бенешу в эти годы удалось буквально возродить Чехословакию. Его роль в период с 1939 по 1945 гг. он оценивает как ключевую.

Молодость и студенческие годы

Бенеш родился 28 мая 1884 г. в Кожланах недалеко от г. Плзень, став младшим сыном крестьянина Матея Бенеша и Анны Петронилы. В семье было десять детей. В 1896 начал он поступил в гимназию в пражском районе Винограды. В семье Оличовых, где он жил в те годы, Эдвард познакомился со своей будущей супругой Ганной (урожденной Анной Влчковой). В 1904 году Бенеш переехал в Париж, где поступил в Свободную школу политических и социальных наук в Сорбонне. Учился также в Берлине, степень доктора прав получил в 1908 году в Дижоне. Диссертацию на степень доктора философии защитил в Карловом университете в 1909 г.

«Без Бенеша, я считаю, этого бы не произошло. И, в таком случае, встает большой вопрос: в составе какого государства мы бы жили после 1945 года, даже если бы война закончилась так, как закончилась».

«Без армии здесь и без сопротивления дома народ остался бы в оковах, и вы бы не вернулись. Наша цель – воевать и вернуться домой победителями. Чехословацкой Республике «Наздар!» («Да здравствует Чехословацкая Республика»!), - такие слова звучат из уст Бенеша в эфире британской радиостанции ВВС во время его встречи с чехословацкими военнослужащими в Англии.

Подобного мнения придерживается и Яна Чехурова из Института чешской истории философского факультета Карлова университета.

«Безусловно, без Бенеша никогда бы не удалось восстановить Чехословакию в том виде, как это произошло после Второй мировой войны», - считает историк.

Из Лондона Бенеш возвращается как герой, народ его восторженно приветствует. В должности президента он утвержден снова в октябре 1945 года, а переизбран на свой пост - в июне 1946 г. Однако не все находят для него одни только похвальные слова.

«Собственно, он бросил народ. По-моему, так не поступают. Но в целом, это был хороший президент, действительно хороший», - комментирует на архивной записи «Чехословацкого Радио» один из современников Бенеша.

Второй раз Бенеша ставят перед фактом в 1948 году, когда власть в стране пытаются полностью взять в свои руки коммунисты.

В период с 20 по 25 февраля 1948 года 14 министров из 26 членов кабинета решают воспротивиться приходу к власти коммунистов и коллективно уходят в отставку в надежде на то, что президент Бенеш за них заступится или же назначит проведение новых досрочных выборов.

Однако Бенеш, будучи в то время уже тяжело больным, принимает отставку министров, и – по мнению некоторых историков, в нарушение Конституции – уполномочивает составить новое правительство главу Коммунистической партии Чехословакии Клемента Готвальда, позволив, таким образом, сформировать кабинет, полностью состоящий из коммунистов.

«Он был внутренне уверен в том, что не сможет повлиять на ход событий, даже если бы он как-то воспротивился, это были бы, в итоге, лишь «телодвижения» без какого-либо результата», - утверждает историк Яна Чехурова.

В мае того же года Бенеш все же отказывается подписать коммунистами составленную новую Конституцию, а в июне подает в отставку. 3 сентября, в 64 года он умирает в Сезимово-Усти.

В апреле 2004 года Парламентом Чешской Республики был принят закон, гласящий: «Др. Эдвард Бенеш имеет заслуги перед государством».

Декреты Бенеша

Во время Второй мировой войны и сразу после ее окончания, когда невозможно было осуществлять исполнительную власть в стране обычным путем, посредством решений Национального собрания, Бенеш руководил страной с помощью так называемых Декретов президента Республики. Их было издано около сотни. 5 марта 1946 года они были задним числом официально одобрены также Временным Национальным собранием. Декреты касались национализации имущества крупных промышленных предприятий, введения центрального планирования. На их основе также произошла после Второй мировой войны конфискация имущества этнических немцев и венгров, предателей и коллаборационистов. Позднее оправданность их издания необходимостью момента подтвердил Конституционный суд.