Единственная королева «Больших пардубицких скачек»

Исключение подтверждает правило. Таковым в истории конных состязаний «Большие пардубицкие скачки» стала Лата Брандысова, потомок аристократического рода Брандысов, чья резиденция находилась в селении Ржитка, недалеко от Праги. Семья держала, а также разводила собственных лошадей.

«Участие женщины в конных скачках для того времени было чем-то из ряда вон выходящим. Конный спорт считался прерогативой мужчин, военных, аристократии. Офицеры и представители мужской части знати отказывались соревноваться с женщинами. Потерпеть поражение от представительницы прекрасного пола считалось унижением. Поэтому-то участие Брандысовой в скачках и было исключительным случаем», – комментирует историк Зденек Газдра.

Первый раз в своей жизни Лата Брандысова участвовала в конных соревнованиях, когда ей исполнился 21 год в 1916 году, в разгар Первой мировой войны. Результат оказался плачевным – падение с лошади и множество ушибов. Молодая женщина, однако, не собиралась сходить с избранного ей пути. Лишь тренировки стали еще более интенсивными.

Первая победа пришла в 1921 году в дамских конных состязаниях в Большой Хухле. Соревновалась Лата Брандысова также и с мужчинами – в Праге на Летенском поле, что, однако, воспринималось другими жокеями, в основном офицерами, с большим удивлением.

Участие в «Больших пардубицких скачках» стало следующей метой в спортивной карьере Латы Брандысовой. Триумф, однако, пришел не сразу. В 1927 году – 5 место, а еще через четыре года – 3 место. Лишь 17 октября 1937 года, когда Лате исполнилось уже 42 года, по радио после конных состязаний в Пардубицах объявили: «Лата Брандысова на лошади «Норма» из конюшни Зденека Кинского стала победительницей, участвуя в состязании 15 лошадей. По заявлению судей, победа была легкой. Тяжелую трассу ее конь прошел без падений и на финиш пришел, на 7 корпусов опередив скакуна «Квикси» с немцем Шлагбаумом в седле».

Победа над немецким представителем в 1937 году имела символическое значение.

«Победа Латы Брандысовой – это пример того, как спортивная победа может обрести политическое, общественное а, в данном случае и национальное значение. Это период истории, когда накаляются отношения между чехами и немцами, а Гитлер становится угрозой не только для Чехословакии, но и всей Европы. Свою победу Брандысова одержала через несколько недель после смерти президента Томаша Гаррига Масарика, являвшегося символом Чехословакии периода «Первой республики». Многие граждане восприняли победу Латы Брандысовой в «Больших пардубицких скачках» как демонстрацию превосходства над нацистской Германией, которая угрожала Чехословакии», – акцентирует внимание историк Зденек Газдра.

По своему происхождению Брандысовы австрийская семья из Тироли, которая, однако, в период Второй мировой войны заявила от своей принадлежности к чешскому народу. В знак протеста против оккупации Брандысовы отказывались говорить на немецком языке, пользуясь исключительно чешским языком.

После войны Лата Брандысова продолжила участие в конных скачках, однако, оказываться в числе победителей, как раньше, ей уже не удавалось.

Последними состязаниями в карьере Брандысовой стали скачки «Мемориал Кинских» 23 ноября 1949 года. Тогда знаменитая женщина-жокей, упав с лошади, чуть не погибла. Ранения были весьма серьезными. Неделю она пролежала в коме.

Свой жизненный путь Лата Брандысова завершила в мае 1981 года, когда ей было уже 86 лет.

Сегодня о победе женщины в «Больших пардубицких скачках» знают не многие.

«По-моему, это связано со стереотипами, укоренившимися в нашем обществе. Конный спорт и «Большие пардубицкие скачки» в большей степени считаются «мужским миром». Второй фактор – Лата Брандысова относилась к аристократическому роду. В XX веке аристократию в чешских землях не жаловали. Брандысовых преследовали нацисты в период Второй мировой войны, а позже и коммунисты», – подчеркивает историк Зденек Газдра.