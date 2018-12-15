Дымовая завеса дезинформации: история одной из самых загадочных партизанских сетей в ЧССР

Однако уже в 60-х годах прошлого века официальная риторика правящей партии относительно деятельности партизанской организации «Светлана» (Světlana), её лидера, а также некоторых других участников претерпела существенные изменения. Вчерашним террористам и мятежникам начали приписывать работу на чехословацкую тайную полицию StB, которую те, якобы, проводили в целях выявления предателей режима.

Масштабы искажения фактов об организации со стороны чехословацких коммунистов были столь велики, что их «эхо» не дает современным историкам возможности однозначно утверждать, что из доступной информации является правдой, а что было сфабриковано пропагандистами. Действительно ли лидеры организации работали на StB, или же всегда были в авангарде сопротивления режиму? Являлся ли глава организации Йозеф Вавра-Старжик «марионеткой в руках Запада» или же боролся с режимом по собственной инициативе? К сожалению, в случае «Светланы» вопросов остается больше, чем ответов.

Попытка разобраться в роли и наследии легендарной организации была предпринята чешским Институтом по изучению тоталитарных режимов, который совместно с Валашским музеем города Рожнова-под-Радгоштем и еще несколькими пражскими музеями организовал выставку, посвященную деятельности «Светланы». Экспозиция расположена в выставочном зале на Витковском холме, где она пробудет до апреля 2019 года. Цель выставки – рассказать не только об истории и ликвидации организации, но и о том, как с течением времени менялся её образ в СМИ и глазах общественности.

Человек-легенда

Антикоммунистическая организация «Světlana» – одна из самых таинственных и, по мнению историков, противоречивых подпольных организаций в чешской истории. Считается, что она представляла собой масштабную сеть, охватившую всю территорию Чехословакии. Деятельность «Светланы» невозможно рассматривать в отрыве от фигуры её лидера – Йозефа Вавры-Старжика, который в начале Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, а позже переметнулся на сторону нелегальной коммунистической организации в Словакии. Название будущей антикоммунистической организации было выбрано в честь дочери её лидера.

О Йозефе Вавре-Старжике ходит множество легенд и слухов. Некоторые СМИ приписывали ему участие в организации убийства Яна Масарика – министра иностранных дел, сына первого президента Чехословакии, что, однако, никогда не было подтверждено доказательствами. Деятельность лидера «Светланы» в годы Второй мировой войны также являются предметом спора историков. Одни говорят, что он активно участвовал в партизанской борьбе с нацистскими оккупантами. Другие утверждают, что Йозеф Вавра-Старжик почти всю войну скрывался, изменив имя, и перешел на легальное положение только после освобождения города Злин от нацистов, что позволило ему сформировать образ героя-партизана и построить политическую карьеру.

Чешские коммунисты Йозефа Вавру-Старжика, однако, в свои ряды не приняли. Мешали воспоминания о периоде его сотрудничества с нацистами, что в свою очередь способствовало развитию антиправительственного настроя у последнего.

Невидимые борцы с режимом

Известно, что организация «Светлана», по большей части, состояла из партизан, принимавших участие во Второй мировой войне, а также из членов их семей и друзей, принявших идею сопротивления. Развивая деятельность организации, ее члены активно применяли свой военный опыт, занимаясь, например, распространением антикоммунистических листовок, что само по себе уже являлось преступлением в социалистической Чехословакии. В круг работы «светлановцев» входило расширение структуры организации, агитация населения, а также рассылка писем с угрозами должностным лицам чехословацкой компартии. В случае войны либо коллапса коммунистического правительства, члены «Светланы» должны были принять активное участие в свержении режима, оккупировать штаб-квартиру правительства и взять власть в свои руки.

Точное количество людей, состоявших в «Светлане», историкам по сей день не известно. В период уничтожения организации власти арестовали не менее 400 человек, 9 из которых были казнены, а ещё 18 «светлановцев» приговорены к пожизненному заключению. Йозеф Вавра-Старжик был казнён последним, поставив своей смертью точку в деятельности организации.

От предателей до героев за 10 лет

Акции «Светланы» в течение всех лет ее существования и долгие годы уже после ее ликвидации были скрыты от обычных граждан «дымовой завесой» дезинформации. С самого начала их деятельности в 1940-х, а потом на протяжении 1950-х годов «светлановцев» называли «террористами и предателями, сотрудничающими с западными странами с целью свержения коммунистического режима в Чехословакии». Позже, уже в 1960-х, в период осуждения преступлений сталинизма, лидерам организации приписывали тайное сотрудничество с StB (аналог советского КГБ) с целью выявления антисоциальных элементов и называли жертвами репрессий.

В наше время историки продолжают спорить об истинной роли членов организации, так как никто доподлинно не знает, какие именно страницы их биографий реальны, а какие были сфабрикованны.

Однако в том, что огромный пласт информации, поступавший из чехословацких официальных источников, является политизированной пропагандой, сомневаться не приходится, считает сотрудник Института изучения тоталитарных режимов и один из организаторов выставки об истории «Светланы» Мартин Тихий:

«Нам известно об одном важном моменте. В 1950 году, незадолго до начала судов над «светлановцами», в Праге, в квартире военного прокурора Юрая Виески, известного благодаря участию в процессах над «Светланой», собрался ряд высокопоставленных чехословацких парийных лиц: сам Виески, прокурор Иозеф Урвалек, сотрудник Национального суда А. Микишка и Людвик Главачек из регионального управления города Угерске-Градиште. Целью их встречи было обсуждение хода судебных процессов по делам партизан и выработка определенной политической линии. Во-первых, Йозеф Вавра-Старжек должен был предстать в качестве продавшегося и подконтрольного Западу человека, чьи интересы идут в разрез с целями пролетариата. Во-вторых, необходимо было лишить партизан-членов «Светланы» ореола героев, поскольку они были очень популярны у населения Моравии. В-третьих, в контексте развенчания партизан, нужно было подчеркнуть деятельность лидера «Светланы» в коллаборационистской организации «Národopisná Morava». Всё это было очень тщательно подготовлено и реализовано».

Экспозиция разделена на шесть частей, каждая из которых имеет отношение к одному из этапов существования «Светланы». Помимо внушительного количества документов времен начала и середины ХХ века, посетители выставки могут ознакомиться с собранием предметов быта и оружия, которые использовались партизанами во время операций. Также, в рамках выставки, публике впервые демонстрируются отрывки уникальной кинохроники, снятой в 1947 году членами партизанского отряда «Olga», некоторые из которых позже влились в состав «Светланы».

