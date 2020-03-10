Чехословакия и рассекреченные архивы Папы Пия XII

Хотя сегодня Чехия пользуется репутацией атеистической страны, католическая церковь по-прежнему занимает первое место среди ее религиозных организаций, а до внедрения материалистической идеологии, которое проводилось в годы социализма, влияние Ватикана здесь было еще значительнее.

Архив, собранный за те двадцать девять лет, которые Пий XII возглавлял католическую церковь, составляет шестнадцать миллионов страниц документов, составленных на десятках разных языков. Двадцать хранителей Ватикана классифицировали его в течение четырнадцати лет. Теперь историки выстроились в очередь в читальный зал Апостольского дворца. Среди них есть и чешские ученые, в том числе Ярослав Шебек, сотрудник чешской Академии наук, который поделился своими планами с «Радио Прага».

Католики – жертвы репрессий в ЧССР

– Я уверен, что мы найдем там уникальные, неизвестные ранее документы, которые прольют свет на то, какую позицию Ватикан занимал в годы войны по отношению к ситуации на территории Чехии, где он оказывал помощь конкретным католическим священникам, брошенным в нацистские тюрьмы и концлагеря, как Ватикан относился к правительству в изгнании под руководством Эдварда Бенеша, которое находилось в Лондоне. Мы надеемся найти другие важные материалы, относящиеся уже к периоду после 1945 года, например, по каким критериям назначались епископы, которые после войны пришли в ранее упраздненные приходы, например Йозеф Беран и Штепан Трохта. Ключевой вопрос – это, конечно, как Ватикан воспринимал коммунистический режим, утвердившийся в 1948 году, какие полномочия давал священникам для проведения тайных обрядов рукоположения епископов и как реагировал на репрессии в отношении католиков, которые проводила власть во главе с компартией. Еще одна интересная тема – отношение Папы Пия XII к переселению людей в 1945 году, прежде всего изгнанию немцев из Восточной Европы.

Пий XII (Эудженио Пачелли), 260-й Папа Римский, занял Святой Престол 2 марта 1939 года в 63-летнем возрасте и возглавлял католическую церковь вплоть до своей кончины 9 октября 1958 года.

Ярослав Шебек надеется также найти свидетельства того, какую роль играла в Чехословакии католическая церковь сразу после окончания Второй мировой войны в 1945-м и после прихода к власти компартии в 1948 году.

– Следует сказать, что после войны католическая церковь обладала очень высоким моральным кредитом, поскольку множество священников и верующих участвовали в антинацистском Сопротивлении, погибали в концлагерях, были казнены. Одновременно сразу после 1945 года возникает противостояние между католической церковью и попытками коммунистов взять под контроль чешское общество. После 1948 года этот конфликт становится еще острее, поскольку католическая церковь стала одним их самых непримиримых противников нового режима. Кроме того, для властей во главе с компартией принципиальной становится проблема, что центр мирового католицизма, который влияет, в том числе, и на ситуацию в Чехословакии, находится в Риме.

О том, что верхушка ЧССР воспринимали Ватикан как серьезную угрозу своему всевластию, подтверждают и документы, которые находятся в чешских архивах. По словам Ярослава Шебека, несмотря на микроскопические размеры Ватикана, коммунисты ставили это государство в один ряд с США, Великобританией и Западной Германией, называя его «авангардом империалистической борьбы с коммунизмом».

– В годы понтификата Пия XII была создана чешская служба «Радио Ватикан» с целью донести мысли Папы до чешских верующих. После 1948 года «Радио Ватикан» начинает играть очень важную роль, наряду с «Радио Свобода» и «Голосом Америки», которые поддерживали сопротивление коммунистам, антикоммунистические настроения среди населения Чехословакии.

Однако, прежде всего, от рассекречивания архивов Ватикана времен Пия ждут сенсационных открытий, касающихся мировой истории.

– Думаю, самая важная часть относится к периоду Второй мировой войны – как Папа Пий XII реагировал на нацизм, на фашизм, на Холокост. Историки смогут глубже понять взгляды Пия XII. Не менее важными будут и документы, относящиеся к «холодной войне», к тому, какие отношения связывали его с Соединенными Штатами, Западом, как он воспринимал формирующийся в те годы Европейский союз. Так что там, разумеется, обнаружатся документы, интересные не только в контексте чешской истории, но и с геополитической точки зрения.

Ватикан в эпоху нацизма и сталинизма

Советские вожди обвиняли Пия XII в организации «крестового похода против коммунизма». На годы его понтификата пришлись гонения на католическую церковь во время территориальной экспансии, когда в конце 1930-х к СССР были присоединены области с католическим населением. В 1937 году появилась энциклика Divini Redemptoris, в которой Папа осудил большевистское учение и социальную систему и наложил запрет на сотрудничество с коммунистами. При этом в 1941 году, когда в США решался вопрос о ленд-лизе, Ватикан дал понять, что, несмотря на осуждение коммунистической идеологии, поддерживает оказание помощи советскому народу.

После войны сталинское правительство жестоко преследовало Восточную православную церковь, связанную с Ватиканом. Присутствие Католической церкви в России фактически было упразднено. Документы, касающиеся взаимоотношений Ватикана и Москвы тех лет, оставались засекреченными, и в архивах Пия XII могут найтись ответы на многие вопросы о взаимоотношениях с Кремлем.

Некоторые биографы утверждают, что Пий XII успешно противостоял как нацистскому расизму, так и материализму коммунистов. Другие называют Понтифика «антисемитом, открыто сотрудничавшим с нацистами и закрывавшим глаза на проводимое Гитлером уничтожение евреев». Многие напоминают, что в октябре 1943 года немцы депортировали из гетто Рима в концлагерь Освенцим более тысячи евреев.

При этом вышедшая в 1938 году папская энциклика «С большой тревогой» резко осуждала расовую политику нацистов. В 1940 году представители польской церкви и подпольщики передали Папе информацию о зверствах, совершенных в Польше Третьим рейхом. Во время официальной встречи с фон Риббентропом Пий XII предъявил министру иностранных дел Германии список конкретных преступлений национал-социализма против христиан и евреев, после чего Риббентроп заявил, что Папа «продался врагам Германии».

Историки попытаются найти ответ на вопрос, почему Пий XII публично не осудил преследования евреев в годы нацизма, предпочитая действовать негласно. Около 5000 евреев Италии были спрятаны в католических обителях. Ватикан принял 500 человек, включая семью главного римского раввина, а Летний дворец папы вместил около 2000 евреев. Архивы должны объяснить стратегию его поведения.

О том, что архивы Пия XII будут открыты, год назад объявил Папа Франциск I. «Церковь не боится истории, наоборот, она любит ее и хотела бы любить еще больше и лучше, как она любит Бога! Поэтому с доверием к моим предшественникам открываю и доверяю исследователям это документальное наследие», – подчеркнул сегодняшний глава католической церкви. Одновременно он выразил надежду, что это «поможет дать оценку как великолепным моментам его понтификата, так и минутам тяжких испытаний и решений».