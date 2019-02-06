Чехословацкий Красный Крест – сто лет милосердия

«Чехословацкий Красный Крест появился ровно сто лет назад, в феврале 1919 года. Ключевой датой считается именно 6 февраля, когда президент республики Т. Г. Масарик официально выразил свое согласие с учреждением национальной организации Красного Креста», – объясняет Марек Юкл, президент Чешского Красного Креста, ставшего прямым «наследником» чехословацкой организации.

Изначально работа в Красном Кресте времен Первой республики носила патриотически и подвижнический характер. «В течение всей истории существования чехословацкого Красного Креста использовался термин «красные крестоносцы», однако неофициально. Официальным обращением в годы Первой республики было "сестры" и "братья"», – уточняет Марек Юкл.

Словакия и Подкарпатская Украина – территория бедности и эпидемий

Деятельность чехословацкого Красного Креста начиналась в непростой для страны и Европы исторический период. «Только что окончилась Первая мировая война, поэтому организация решала вытекающие из этого задачи. Домой возвращались военнопленные. Красный Крест занимался помощью населению в целом, поскольку война принесла людям бедность и резкое ухудшение состояния здоровья. В состав нового государства вошли Словакия и Подкарпатская Украина, где социальная система и здравоохранение находились на гораздо более низком уровне, чем в Чехии и Моравии. И именно Красный Крест там с самого начала проделал огромную работу – боролся с эпидемиями тифа и других болезней. Красный Крест создавал там структуры, которые в Чехии уже были в порядке вещей, – забота о сиротах, учреждение диспансеров и санаториев».

1925 год: «скорая помощь» на автомобилях

На территории Чехии и Моравии Красный Крест занимался вопросами школьного здравоохранения. В 1925 году организация создала службу «скорой помощи», оснащенную автомобилями. В архивах «Чешского Радио» сохранилась уникальная запись фрагмента речи первой председательницы Чехословцкого Красного Креста Алисы Масарик, в которой она рассказывает о возможностях организации: «Наше слово весомо уже потому, что у нас есть более 34 тысячи подготовленных «самаритян», более ста автомобилей, 63 медсестры, и это не считая сестер милосердия из числа доброволок, которых мы подготовили на наших курсах».

За сто лет своей истории организация Чехословакии, а потом и Чехии, знала разные времена. «Чехословацкий Красный Крест начинал всего с нескольких тысяч членов, однако очень быстро его костяк разросся, и в 1930-е годы его базовый состав достиг уже ста тысяч человек, и это не считая детей, который составили молодежное крыло Красного Креста. Число детско-подросткового состава организации приближалось к одному миллиону», – объясняет председатель сегодняшнего Красного Креста страны.

28 сентября 1936 года в Праге торжественно открылся съезд добровольных сестер милосердия, ставший большим событием в жизни Первой республики. «Госпожа председатель, уважаемые гости, дорогие сестры! Позвольте мне открыть первую открытую встречу сестер-доброволок Красного Креста в Чехии. Перед началом работы я считаю своей обязанностью отдать должное президенту-освободителю Томашу Гарригу Масарику, основателю чехословацкого Красного Креста, и господину президенту республики доктору Эдварду Бенешу, почетному председателю общества». Открытие сопровождалось исполнением гимнов Чехии и Словакии.

В 1950-е годы организация начала перестраиваться в массовую организацию, и число его членов стремительно и даже искусственно наращивается. В 1965 году оно достигло полутора миллионов. После «бархатной» революции массовость сошла на нет, и в настоящее время Чешский Красный Крест объединяет менее двух десятков тысяч человек, что, однако, не влияет на масштаб и спектр его деятельности.

«После 1989 года Красный Крест начал возвращаться к своим истокам – той деятельности, которая была свернута в 1950-е годы, прежде всего, к выполнению социальных задач, которые состоят не только в добровольной деятельности, но и в решении вопросов на профессиональном уровне, обеспечении работы социальных и медицинских учреждений», – объясняет Марек Юкл.

День сегодняшний: доноры, розыск пропавших, помощь Сирии

Сегодня в Чехии около пятидесяти тысяч человек в год оканчивают курсы Красного Креста по оказанию первой помощи. Организация проводит спортивные и культурные мероприятия для детей и пожилых сограждан, занимается пропагандой донорства крови. Как и остальные 199 национальных организаций, которые объединяет Красный Крест и Красный Полумесяц, Чехия занимается розыском людей. Ежегодно чешский Красный Крест рассматривает от двух до трех тысяч подобных запросов. «Часто наши поиски связаны еще со Второй мировой войной, то есть мы выясняем судьбы конкретных людей, их могил. Однако мы также помогаем воссоединяться членам семей, потерявшим друг друга в ходе военных действий или стихийных бедствий, если это связано с нашей территорией. Мы очень ценим, когда наша помощь находит отклик и далеко за пределами страны, например в Сирии. У нас есть отзывы конкретных людей, которые благодарят нас, что мы о них не забыли. В 2016 году мы были первой страной Евросоюза, которая привезла гуманитарную помощь прямо в центр Сирии», – объясняет Марек Юкл.

Кровь битвы при Сольферино

Остается добавить, что появившийся сто лет назад чехословацкий Красный Крест опирался на традиции, сложившиеся еще в XIX веке. История организации началась в 1859 году, когда швейцарец Анри Дюнан стал свидетелем кровопролитного сражения между войсками Наполеона III и Франца Иосифа. Тогда в битве при Сольферино пало около сорока тысяч солдат. Швейцарец был поражен отсутствием медицинской помощи и несколько дней сам ухаживал за ранеными, брошенными на поле боя. Потрясенный увиденным, Дюнан призвал к заключению международного договора, которым бы гарантировалась безопасность медиков в местах сражений. В 1863 году в Женеве европейскими странами, включая Австро-Венгрию, Францию и Россию, было подписано соглашение, положившее начало международной организации, символом которой стала повязка с красным крестом, а уже в 1868 году появилось Вспомогательный союз Чешского королевства, ставшего составной частью австрийской организации.