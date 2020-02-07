Чехословацкий корпус. Рельсы в обмен на Колчака

Фигура Александра Колчака и сегодня воспринимается на его родине крайне неоднозначно – одни считают адмирала образцом русского патриота, другие – кровавым палачом. Оба лагеря сходятся в одном – его выдачу чехословацкими легионерами иркутскому Политцентру называют предательством, припоминают эпитет «чехособаки» и блокированный Транссиб.

Почему Чехословацкий корпус, воевавший с большевиками на стороне белых, пошел на такой шаг, пусть и по распоряжению французского командующего генерала Мориса Жанена? Революционный Иркутск грозил разобрать рельсы, не пропустить эшелоны корпуса, но вооруженные легионеры были способны дать отпор. Чешский историк, сотрудник Карлова университета Иван Шедивы напоминает, что с российской и с чешской стороны одни и те же события Гражданской войны выглядят по-разному. И хотя выдача Колчака на верную смерть остается актом жестокости, легионеры руководствовались собственной логикой.

«Чехословаки не считали Колчака своим союзником»

– Историки не могут участвовать в идеологических баталиях, однако этот эпизод, конечно, имеет не только историческую, но и моральную составляющую. Вопрос в том, могут ли военные делать что-то, противоречащее их чести ради собственного спасения, как, например, нидерландские силы, которые не остановили резню в Сребренице? С Колчаком – похожий случай. Факт остается фактом – чехословацкие легионеры заключили сделку, обменяв Колчака на свободный проход своих частей во Владивосток. Необходимо, однако, отметить обстоятельство, которое не учитывается российской стороной. Чехословацкие легионеры – я имею в виду не офицеров или генералов, а рядовых военных, – никогда не идентифицировали себя с Белым движением и не считали Колчака своим союзником. Многие из них тогда сочувствовали левым силам и не считали союзниками ни его, ни других белых генералов, воевавших с советской властью. Так что они не сделали ничего неожиданного, поскольку Колчака не любили.

– Однако решение о выдаче Верховного правителя иркутскому Политцентру принималось все же не анархистами, а чехословацким командованием. Как они трактовали подобное решение?

– Позже генерал Сыровы говорил: «На Колчака смотрели как на врага, мешающего нашей эвакуации». Их не устраивало, что Колчак продолжает противостояние, – они полагали, что с советской властью можно договориться. Большинство легионеров не хотело быть втянуто во внутрироссийский конфликт. Однако с моральной точки зрения это ужасно. Я просто пытаюсь понять и объяснить, почему они это сделали, – потому, что Колчак был им безразличен. Это не было предательство друга – он никогда не имел для них никакого значения. Однако плохо с моральной точки зрения выдавать того, кто ищет у вас убежища, и вы знаете, чем закончится его передача другой стороне. Это, конечно, заслуживает осуждения.

Более двух лет адмирал Александр Колчак являлся главой государства, признанным на международном уровне. Как Верховный правитель он начал жестокое преследование большевиков и им сочувствующих – считается что в ходе карательных операций погибло более ста тысяч. При этом он признал российские внешние долги, возвращал национализированные предприятия бывшим владельцам. В марте 1919 года он управлял территорией площадью 300 тысяч квадратных километров.

«Легионеры просто хотели вернуться домой»

– В сегодняшней Чехии легионеры воспринимаются как абсолютные герои – «наши отважные парни, которые смогли пройти всю холодную воюющую Сибирь и вернуться домой». Им открывают музеи и памятники, они стали символом чешской отваги. Эпизод с выдачей на смерть Колчака не бросает тень на их славу?

– Я думаю, нет. Об этой странице истории, собственно, никто не знает, никто этим не интересуется, в отличие от времен Первой республики, когда широко обсуждали вопрос золотого запаса России и другие подобные темы. Сейчас в Чехии общераспространенным является положительный образ легионеров, которые помогли завоевать свободу Чехословакии. Не следует, однако, забывать, что с тех пор как стало ясно, что Чехословацкий корпус не может воевать с Австро-Венгрией, прежде всего, после заключения Брест-Литовского мира, их положение в России стало очень неопределенным, и все они просто хотели вернуться домой. В 1920 году корпус уже находился в стадии разложения, в отличие от 1917 и начала 1918-го. Когда летом 1919 года к легионерам приехало посольство чехословацкого правительства, находившийся в его составе писатель Крейчи в своих мемуарах рассказывает, что его ужаснул моральный облик солдат. Единственной их целью было выбраться из России. Не следует забывать, что шел уже второй год, когда они воевали после окончания Первой мировой.

«Они думали, что с большевиками можно договориться»

– Вы говорите об их безразличии к Гражданской войне, однако легионеров недаром до сих пор называют «белочехи» – они выступали с оружием в руках на стороне антибольшевистских сил, сражались вместе в Каппелем...

– Даже некоторые офицеры, и будучи на стороне белых, не видели их большого различия между ними и советской властью. Хотя волею судьбы они оказались на стороне белого движения, никаких симпатий к нему они не испытывали – достаточно почитать любые воспоминания легионеров. Однако, что касается выдачи Колчака, то и будущий президент Бенеш, занимавший тогда пост министра иностранных дел, говорил, что этого не должно было произойти, однако мы не знаем, как ситуация развивалась бы дальше.

Иркутская газета Československý Deník от 10 января 1920 года сообщает: «Адмирал Колчак вез с собой 28 вагонов золотого запаса, государственные ценности, а также и другое государственное имущество. Поскольку русская охрана разбежалась и некоторые местные элементы агитировали, чтобы золото было роздано среди местной "бедноты", и в виду того, что на территории средней Сибири до сих пор еще не образовалась единая антибольшевистская власть, дипломатический корпус решил, чтобы союзнические войска взяли имущество всего русского народа под свою охрану. Исполнение было вверено ген. Жаненом чехословацким ударникам, стоящим в Нижнеудинске».

– Помимо выдачи Колчака, легионеров обвиняют в присвоении значительной части золотого запаса России. Многие до сих пор убеждены, что финансовое благополучие межвоенной Чехословакии базировалось на русском золоте.

– Русский золотой запас путешествовал очень долго, в том числе под охраной Чехословацкого корпуса. Действительно следы части золота потерялись, но нельзя в этом обвинять легионеров. Существует исследование института им. Масарика, которая очень убедительно показывает, что, долго находясь в Сибири, легионеры вели там очень успешную экономическую деятельность, и Легиобанк, на который часто кивают, финансировался как раз из этих доходов. С другой стороны, конечно, сложно утверждать, что абсолютно ничего из этого золота не было присвоено. Однако нельзя сваливать всю вину на чехов — поезд шел из Казани очень долго, и других возможностей было немало. Относительно передачи золота был составлен протокол. Передача состоялась 26 февраля 1920 года. Вагон с золотом приняла 7-я рота иркутского полка, и протокол подтверждает, что все было в порядке. Я не хочу подходить к этому вопросу формально, однако как я не могу доказать, что чехословаки ничего не брали, так никто из российских историков никогда не доказал обратное.

«Я не сталкивался со свидетельствами жестокости легионеров»

В 1930 г. в Берлине вышла книга генерал-лейтенанта Константина Сахарова Die tschechischen Legionen in Sibirien, в которой он крайне нелицеприятно характеризует легионеров и представляет собственную версию выдачи Колчака: «Чехи были мастерами, двигаясь за белой армией в западном направлении, грабить все, что подвернется под руку... уносили все, начиная с медикаментов, кончая библиотекой в Перми. Чехи были асами мародерства. Колчак решил положить конец чешскому разбою, это-то как раз и вывело из себя чехов. Чехи начали драться с колчаковцами и, в конце концов, выдали генерала Колчака большевикам, а те его расстреляли».

– С одной стороны, задокументированы случаи, когда освобожденные от большевиков города встречали легионеров цветами, однако нередко мы получаем сообщения от наших слушателей, в которых чехословаков обвиняют в мародерстве и убийствах, пишут «Моего деда, простого крестьянина, убили в Сибири чехи». Песня времен Гражданской войны звучит как «На нас напали злые чехи, село родное подожгли». Вы встречали исторические подтверждения подобных фактов?

– Ни сам, ни в исследовании коллег я не встречался с подобными фактами. Я не могу исключать, что в ходе Гражданской войны могли происходить подобные эксцессы, но сам с такими примерами не сталкивался. Однако и советская власть вела себя крайне жестоко.

– Какую же, в итоге, роль играли легионеры в Гражданской войне в Сибири?

– Думаю, проблема была в том, что после подписания мира с Австро-Венгрией легионеры оказались в России в непонятном положении. Белое движение возлагало на Чехословацкий корпус надежды, видя в них союзников в борьбе с советской властью. Рядовые легионеры хотели как можно быстрее попасть домой. Масарик использовал легионеров для пропагандистских целей. Страны-победительницы предпочитали держать корпус в Сибири как можно дольше, потому что это было одно из немногих боеспособных формирований, находящихся под командованием Антанты. В Чехословакии были люди, которые хотели, чтобы легионеры вмешались в Гражданскую войну в России, однако я не считаю, что они могли как-то переломить ситуацию. Думаю, им следовало выйти из России гораздо раньше. Два лишних года они провели, потому что у них не было такой возможности, не было кораблей. То, что в 1920 году они все еще находились в России, лишь усугубляло конфликтную ситуацию.